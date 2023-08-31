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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Ференцварош
1:0
Первый тайм: 37'
Жальгирис
0'
1:0
4' Гол
Траоре Адама

Ход матча

4'
Траоре Адама
(Варга Барнабас)
1:0
23'
 
Дука Томислав
Гертмонас Эдвинас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 112
Ференцварош 99.1% (111)
X 0% (0)
Жальгирис 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Жальгирис
1.29
9.50
35.00
Все Коэффициенты
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
22
Абена
Минти
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
20
Траоре
Адама
VII
1
Гертмонас
Эдвинас
7
Бопесу
Жоэль
26
Хнид
Нассим
71
Кендыш
Юрий
12
Мамич
Петар
10
Голубицкас
Паулюс
8
Карасима
Юкиёси
15
Буфф
Оливер
22
Вербицкас
Овидиус
9
Казлаускас
Донатас
99
Ойвуси
Матиас
Ференцварош
4-2-1-3
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Ференцварош
Жальгирис

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:4
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 6 (1) 1
Траоре Адама VII 5 0.83
Захариассен Кристоффер 2 0.33
Рамирес Кристиан 1 0.17
Пешич Александар 1 0.17
Ммаэ Сами 1 0.17
Овусу Квабена 1 0.17
Шигер Давид 1 0.17
Абу-Фани Мохаммад 1 0.17
Нгуэн Токмак 0 0
Маркиньос VI 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 2 0
Эсити Андерсон 1 0
Шигер Давид 1 0
Макрекис Себраилс 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горобцов Николас 0 1

Результаты матчей

Ференцварош
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ференцварош
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

12
0
Ференцварош
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

18
0
6 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2
Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3
Жальгирис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 4:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Жальгирис - Хегельман Литауэн 4:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2

Результаты матчей

Ференцварош
Жальгирис

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
3
2
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
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Прогнозы 112
Ференцварош 99.1% (111)
X 0% (0)
Жальгирис 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Жальгирис
1.29
9.50
35.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ференцварош 1:0 Жальгирис онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ференцварош 1:0 Жальгирис

Исход игры
Ференцварош
99.1% (111)
Ничья
0% (0)
Жальгирис
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
29.36% (32)
Нет
70.64% (77)
Популярный счёт
2:0 Ференцварош
39.3% (44)
3:0 Ференцварош
19.6% (22)
3:1 Ференцварош
14.3% (16)
2:1 Ференцварош
13.4% (15)
1:0 Ференцварош
5.4% (6)
4:0 Ференцварош
3.6% (4)
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