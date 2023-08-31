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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Ференцварош
3:0
Конец матча
Жальгирис
0'
1:0
4' Гол
Траоре Адама
38' Желтая карточка
Маркиньос
2:0
42' Пенальти
Варга Барнабас
3:0
48' Гол
Траоре Адама
90' Желтая карточка
Макрекис Себраилс
90'+6

Ход матча

4'
Траоре Адама
(Варга Барнабас)
1:0
23'
 
Дука Томислав
Гертмонас Эдвинас
38'
Маркиньос
 
42'
Варга Барнабас
2:0
46'
Пешич Александар
Варга Барнабас
 
46'
Нгуэн Токмак
Маркиньос
 
48'
Траоре Адама
(Пешич Александар)
3:0
65'
Листеш Кристиан
Траоре Адама
 
65'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Абу-Фани Мохаммад
 
66'
 
Павелич Марио
Мамич Петар
66'
 
Новиковас Арвидас
Буфф Оливер
66'
 
Казуколовас Кипрас
Карасима Юкиёси
71'
 
Янсонас Ромуалдас
Казлаускас Донатас
73'
Рамирес Кристиан
Чивич Эльдар
 
90'
Макрекис Себраилс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 112
Ференцварош 99.1% (111)
X 0% (0)
Жальгирис 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
22
Абена
Минти
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
20
Траоре
Адама
VII
1
Гертмонас
Эдвинас
7
Бопесу
Жоэль
26
Хнид
Нассим
71
Кендыш
Юрий
12
Мамич
Петар
10
Голубицкас
Паулюс
8
Карасима
Юкиёси
15
Буфф
Оливер
22
Вербицкас
Овидиус
9
Казлаускас
Донатас
99
Ойвуси
Матиас
Ференцварош
4-2-1-3
Жальгирис
4-4-2

История личных встреч

Ференцварош
Жальгирис

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:4
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
3.5

Среднее время на гол

45
25

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 7 (2) 1.17
Траоре Адама VII 6 1
Захариассен Кристоффер 2 0.33
Пешич Александар 1 0.17
Рамирес Кристиан 1 0.17
Ммаэ Сами 1 0.17
Овусу Квабена 1 0.17
Шигер Давид 1 0.17
Абу-Фани Мохаммад 1 0.17
Нгуэн Токмак 0 0
Маркиньос VI 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 2 0
Макрекис Себраилс 2 0
Эсити Андерсон 1 0
Шигер Давид 1 0
Маркиньос VI 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горобцов Николас 0 1

Результаты матчей

Ференцварош
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ференцварош
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

12
0
Ференцварош
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

21
0
8 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2
Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3
Жальгирис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 4:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Жальгирис - Хегельман Литауэн 4:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2

Результаты матчей

Ференцварош
Жальгирис

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
3
3
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 112
    Ференцварош 99.1% (111)
    X 0% (0)
    Жальгирис 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 3:0 Жальгирис

    Исход игры
    Ференцварош
    99.1% (111)
    Ничья
    0% (0)
    Жальгирис
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    29.36% (32)
    Нет
    70.64% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Ференцварош
    39.3% (44)
    3:0 Ференцварош
    19.6% (22)
    3:1 Ференцварош
    14.3% (16)
    2:1 Ференцварош
    13.4% (15)
    1:0 Ференцварош
    5.4% (6)
    4:0 Ференцварош
    3.6% (4)
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