Стадион: Групама Арена.
3:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолТраоре Адама
38' Желтая карточкаМаркиньос
2:0
42' ПенальтиВарга Барнабас
3:0
48' ГолТраоре Адама
90' Желтая карточкаМакрекис Себраилс
90'+6
Ход матча
4'
1:0
38'
42'
2:0
48'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
22
Абена
Минти
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
50
Маркиньос
VI
26
Хнид
Нассим
71
Кендыш
Юрий
12
Мамич
Петар
15
Буфф
Оливер
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 МаркиньосНападающий
- Нападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
-
31 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мате Чаба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
71 Кендыш ЮрийЗащитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
История личных встреч
Ференцварош
Жальгирис
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
2
3.5
Среднее время на гол
45
25
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|7 (2)
|1.17
|Траоре Адама VII
|6
|1
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.33
|Пешич Александар
|1
|0.17
|Рамирес Кристиан
|1
|0.17
|Ммаэ Сами
|1
|0.17
|Овусу Квабена
|1
|0.17
|Шигер Давид
|1
|0.17
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.17
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|2
|0
|Макрекис Себраилс
|2
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Шигер Давид
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горобцов Николас
|0
|1
Результаты матчей
Ференцварош
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ференцварош
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Жальгирис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
12
0
Ференцварош
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Жальгирис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
12
0
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
0
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
21
0
8 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Пакш 6:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:2
Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5 Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3
Жальгирис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 4:1 Жальгирис - Ференцварош 0:4 Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Жальгирис - Хегельман Литауэн 4:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2
Результаты матчей
Ференцварош
Жальгирис
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Жальгирис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
15
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 3:0 Жальгирис
Исход игры
Ференцварош
99.1% (111)
Ничья
0% (0)
Жальгирис
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
29.36% (32)
Нет
70.64% (77)
Популярный счёт
2:0 Ференцварош
39.3% (44)
3:0 Ференцварош
19.6% (22)
3:1 Ференцварош
14.3% (16)
2:1 Ференцварош
13.4% (15)
1:0 Ференцварош
5.4% (6)
4:0 Ференцварош
3.6% (4)
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