Стадион: Эльбасан Арена.
0'
5' Желтая карточкаРрапай Аринальдо
1:0
25' ГолБинцука Кокси
32' Желтая карточкаАтанаскоски Давид
Ход матча
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
17
Коциян
Матео
88
Биляли
Сабит
14
Гуйе
Магетте
22
Кара
Теди
23
Урега
Фабьен
88
Дарбо
Дембо
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
-
28 Сота ЭльджонЗащитник
-
17 Коциян МатеоЗащитник
- Защитник
-
88 Биляли СабитПолузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кара ТедиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мба КристианНападающий
-
11 Грезда ЭросНападающий
-
10 Кеко АльберсНападающий
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Урега ФабьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Дарбо ДембоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
История личных встреч
Партизани
Астана
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Теди
|4 (1)
|0.67
|Ррапай Аринальдо
|2
|0.33
|Грезда Эрос
|1
|0.17
|Мба Кристиан
|1
|0.17
|Биляли Сабит
|0
|0
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стьепан
|1
|0.5
Карточки
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанаскоски Давид
|3
|0
|Муратай Валентино
|2
|0
|Ррапай Аринальдо
|2
|0
|Коциян Матео
|2
|0
|Сота Эльджон
|2
|0
|Мехмети Аднард
|2
|0
|Зеколли Лирт
|2
|0
|Таипи Гьелбрим
|1
|0
|Грезда Эрос
|1
|0
|Кирко Пано
|1
|0
|Кара Теди
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лончар Стьепан
|1
|0
|Аманович Алекса
|1
|0
|Дарбо Дембо
|1
|0
Результаты матчей
Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Партизани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Партизани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизани
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астана - Партизани 1:0 Партизани - ФК Валмиера 1:0 Рома - Партизани 2:1 ФК Валмиера - Партизани 1:2
Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1
Астана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1
Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий Актау - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий Актау 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 3:2
Результаты матчей
Партизани
Астана
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Партизани
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизани 1:0 Астана
Исход игры
Партизани
23.5% (27)
Ничья
47% (54)
Астана
29.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (50)
2:1 Партизани
13.9% (16)
1:2 Астана
13% (15)
0:1 Астана
10.4% (12)
1:0 Партизани
7% (8)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Астана
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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