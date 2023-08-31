Гуйе в центре поля рискованно сыграл в отборе, но попал точно по мячу, а стыка с соперником не состоялось.

Кара на левом фланге не смог пройти Оганесяна, но аут заработал.

Заброс Кары вперёд направо на Муратая получился слишком сильным и неточным.

Ррапай от углового флага навесил к воротам, откуда кулаком выбил мяч Чондрич.

Атанаскоски в центральном круге сбил Томасова и получил жёлтую карточку.

Дарбо в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Соту в верховой борьбе.

Гуйе справа сделал немного сильный заброс по правому флангу. Хадрой догнал мяч уже за пределами поля.

Хадрой справа прошёл вперёд, но его передачу в центр соперники перехватили.

Биляли справа с восемнадцати метров с небольшим рикошетом пробил рядом с ближней штангой.

Угловой удар у хозяев опасным не получился. Мяч после верховой борьбы оказался за пределами поля.

Хадрой справа сделал пас в центр на Ррапая, который с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БИНЦУКА!!! Ррапай от углового флага навесил на Бинцуку, который головой отправил мяч в правый угол ворот.

Счёт по сумме двух матчей сравнялся. Теперь обеим командам нужно активнее играть впереди.

Ррапай от углового флага навесил в центр штрафной площади, где партнёры до мяча не добрались.

17' Оганесян в центре поля подтолкнул в спину Коцияна.

16' Момент у хозяев! Муратай слева с двенадцати метров пробил в ближний верхний угол. Чондрич справился с ударом.

14' Томасов откликнулся на длинный заброс вперёд, проскочил между двух соперников, вышел один на один с голкипером слева и пробил в дальнюю штангу.

13' Ррапай справа со штрафного навесил на Кару, которому удалось только поднять мяч вверх. Чондрич на выходе уверенно сыграл руками.

12' Лончар в стыке с карой получил небольшое повреждение. Арбитр предоставил паузу Стьепану, но медиков на поле вызывать не стал.

11' Удар Ррапая с двадцати метров заблокировал Бейсебеков.

10' "Астана" в первые минуты встречи впереди не так активна. Больше времени казахи уделяют обороне.

9' Угловой удар исполнили хозяева. Каре пробить по воротам после отскока казахи не позволили.

8' Подачу Соты справа в штрафную площадь соперники заблокировали. На подборе слева сыграл Атанаскоски, который с двадцати метров пробил в дальний угол. Чондрич в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.