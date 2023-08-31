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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Партизани
1:0
Первый тайм: 37'
Астана
0'
5' Желтая карточка
Ррапай Аринальдо
1:0
25' Гол
Бинцука Кокси
32' Желтая карточка
Атанаскоски Давид

Ход матча

5'
Ррапай Аринальдо
 
25'
Бинцука Кокси
(Ррапай Аринальдо)
1:0
32'
Атанаскоски Давид
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Партизани 23.5% (27)
X 47% (54)
Астана 29.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Партизани
Ничья
Астана
3.25
4.80
7.74
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
17
Коциян
Матео
3
Атанаскоски
Давид
88
Биляли
Сабит
14
Гуйе
Магетте
99
Ррапай
Аринальдо
21
Муратай
Валентино
22
Кара
Теди
24
Бинцука
Кокси
93
Чондрич
Йосип
15
Бейсебеков
Абзал
22
Марочкин
Александр
45
Аманович
Алекса
13
Оганесян
Камо
7
Эбонг
Макс
44
Лончар
Стьепан
23
Урега
Фабьен
6
Вороговский
Ян
10
Томасов
Марин
88
Дарбо
Дембо
Партизани
4-2-3-1
Астана
3-5-2

История личных встреч

Партизани
Астана

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Теди 4 (1) 0.67
Ррапай Аринальдо 2 0.33
Грезда Эрос 1 0.17
Мба Кристиан 1 0.17
Биляли Сабит 0 0
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стьепан 1 0.5

Карточки

Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанаскоски Давид 3 0
Муратай Валентино 2 0
Ррапай Аринальдо 2 0
Коциян Матео 2 0
Сота Эльджон 2 0
Мехмети Аднард 2 0
Зеколли Лирт 2 0
Таипи Гьелбрим 1 0
Грезда Эрос 1 0
Кирко Пано 1 0
Кара Теди 1 0
Мба Кристиан 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лончар Стьепан 1 0
Аманович Алекса 1 0
Дарбо Дембо 1 0

Результаты матчей

Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Партизани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Партизани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизани
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астана - Партизани 1:0 Партизани - ФК Валмиера 1:0 Рома - Партизани 2:1 ФК Валмиера - Партизани 1:2
Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1
Астана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1
Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий Актау - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий Актау 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 3:2

Результаты матчей

Партизани
Астана

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Партизани
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    36'
    Дарбо в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Соту в верховой борьбе.
  • Желтая карточка
    35'
    Атанаскоски в центральном круге сбил Томасова и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    34'
    Ррапай от углового флага навесил к воротам, откуда кулаком выбил мяч Чондрич.
  • 33'
    Заброс Кары вперёд направо на Муратая получился слишком сильным и неточным.
  • 32'
    Кара на левом фланге не смог пройти Оганесяна, но аут заработал.
  • 30'
    Гуйе в центре поля рискованно сыграл в отборе, но попал точно по мячу, а стыка с соперником не состоялось.
  • Фол, нарушение
    29'
    Хадрой на чужой половине поля придержал руками Урегу.
  • Угловой
    28'
    Ррапай от углового флага навесил в центр штрафной площади, где партнёры до мяча не добрались.
  • 27'
    Счёт по сумме двух матчей сравнялся. Теперь обеим командам нужно активнее играть впереди.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БИНЦУКА!!! Ррапай от углового флага навесил на Бинцуку, который головой отправил мяч в правый угол ворот.
  • 23'
    Хадрой справа сделал пас в центр на Ррапая, который с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    22'
    Угловой удар у хозяев опасным не получился. Мяч после верховой борьбы оказался за пределами поля.
  • 21'
    Биляли справа с восемнадцати метров с небольшим рикошетом пробил рядом с ближней штангой.
  • 20'
    Хадрой справа прошёл вперёд, но его передачу в центр соперники перехватили.
  • 18'
    Гуйе справа сделал немного сильный заброс по правому флангу. Хадрой догнал мяч уже за пределами поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      17'
      Оганесян в центре поля подтолкнул в спину Коцияна.
    • Опасный момент
      16'
      Момент у хозяев! Муратай слева с двенадцати метров пробил в ближний верхний угол. Чондрич справился с ударом.
    • Штанга
      14'
      Томасов откликнулся на длинный заброс вперёд, проскочил между двух соперников, вышел один на один с голкипером слева и пробил в дальнюю штангу.
    • 13'
      Ррапай справа со штрафного навесил на Кару, которому удалось только поднять мяч вверх. Чондрич на выходе уверенно сыграл руками.
    • Травма, повреждение
      12'
      Лончар в стыке с карой получил небольшое повреждение. Арбитр предоставил паузу Стьепану, но медиков на поле вызывать не стал.
    • 11'
      Удар Ррапая с двадцати метров заблокировал Бейсебеков.
    • 10'
      "Астана" в первые минуты встречи впереди не так активна. Больше времени казахи уделяют обороне.
    • Угловой
      9'
      Угловой удар исполнили хозяева. Каре пробить по воротам после отскока казахи не позволили.
    • Опасный момент
      8'
      Подачу Соты справа в штрафную площадь соперники заблокировали. На подборе слева сыграл Атанаскоски, который с двадцати метров пробил в дальний угол. Чондрич в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • 6'
      Албанцы слева попытались доставить мяч к воротам, но все передачи соперники перехватили.
    • Желтая карточка
      5'
      Ррапай за симуляцию получил жёлтую карточку.
    • 4'
      Первые минуты встречи борьба проходит в центре поля. Команды по очереди контролируют мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Муратай у центрального круга сбил Эбонга.
    • 2'
      "Партизани" играет в красной форме, "Астана" - в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эльбасан Арене"!
    • До матча
    • Первый матч завершился минимальной победой "Астаны" - 1:0.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций, в котором сыграют албанский «Партизани» и казахстанская «Астана». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 43.5% пользователей.
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      • Прогнозы 115
      Партизани 23.5% (27)
      X 47% (54)
      Астана 29.6% (34)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Партизани
      Ничья
      Астана
      3.25
      4.80
      7.74
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 43.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизани 1:0 Астана

    Исход игры
    Партизани
    23.5% (27)
    Ничья
    47% (54)
    Астана
    29.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.19% (34)
    Меньше
    68.81% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.5% (50)
    2:1 Партизани
    13.9% (16)
    1:2 Астана
    13% (15)
    0:1 Астана
    10.4% (12)
    1:0 Партизани
    7% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Астана
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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