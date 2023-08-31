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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Бешикташ
0:0
Первый тайм: 38'
Динамо Киев
0'
35' Желтая карточка
Шапаренко Николай
36' Желтая карточка
Булут Онур

Ход матча

35'
 
Шапаренко Николай
36'
Булут Онур
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 116
Бешикташ 84.5% (98)
X 9.5% (11)
Динамо Киев 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Динамо Киев
1.58
4.60
5.85
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
4
Булут
Онур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
91
Волошин
Назар
29
Буяльский
Виталий
11
Ванат
Владислав
Бешикташ
4-1-2-3
Динамо Киев
4-4-1-1

История личных встреч

Бешикташ
Динамо Киев

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛК
2:3
ЛЧ
6:0
ЛЧ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:4

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

3.25
1.67

Среднее время на гол

27
54

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.29
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
78

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 (1) 0.67
Мулека Джексон 3 0.5
Учан Салих 1 0.17
Булут Онур 1 0.17
Амарти Даниэль 1 0.17
Колли Омар 1 0.17
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.17
Киличсой Семих 1 0.17
Масуаку Артур 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 2 0.5
Караваев Александр 1 0.25
Шапаренко Николай 1 0.25
Буяльский Виталий 0 0
Сидорчук Сергей 0 0
Андриевский Александр 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 2 0
Масуаку Артур 0 1
Учан Салих 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубинчак Владислав 2 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Сирота Александр 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
2
Бешикташ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1
Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0
Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1

Результаты матчей

Бешикташ
Динамо Киев

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    39'
    Угловой на левом фланге заработали турки. Подача от Хаджиахметовича последовала в район линии вратарской площади, но там снова уверенно кулаком на выходе сработал Бущан.
  • 38'
    Заброс на левый край штрафной площади гостей следовал на Абубакара, но до мяча сумел дотянуться Тымчик, который головой отбил мяч.
  • 37'
    2:0 - такова в данный момент статистика матча по ударам в створ ворот. Пока что сложно найти предпосылки для победы киевлян, но они очень стараются.
  • Желтая карточка
    36'
    Колли теперь в средней зоне проигрывал в скорости Караваеву, после чего принял решение руками повалить соперника на газон. Это ещё одна жёлтая карточка.
  • Желтая карточка
    35'
    Булут на своём фланге проиграл позицию Караваеву, после чего откровенно сбил соперника ударом сзади по ногам. Счёт по жёлтым карточкам в матче сравнялся.
  • Судья
    34'
    После обрезки Шапаренко турки провели контратаку. В своей штрафной площади Попов неудачно сыграл на приёме мяча, так что он ноги мяч попал ему в руку, но за такое пенальти не ставят.
  • Фол, нарушение
    33'
    Ванат попытался навязать силовую борьбу в середине поля против более мощного Колли, но выиграть её удалось только при помощи нарушения правил.
  • Желтая карточка
    32'
    Розье по правому флангу двигался вперёд, но его при помощи отмашки рукой остановил Шапаренко, за что арбитр выписал украинцу жёлтую карточку.
  • 31'
    Достаточно большим фаворитом этого матча считается "Бешикташ" у букмекеров. По мнению аналитиков, команда Шенола Гюнеша должна выигрывать и второй мяч, хотя здесь стамбульцев вполне устроит даже ничья.
  • Судья
    30'
    Достаточно долго турки готовились к вводу мяча в игру ударом от ворот. Арбитру даже пришлось поторопить их свистком.
  • Опасный момент
    29'
    Штрафной удар в глубине на чужой половине поля заработал Караваев. Подача со стандарта последовала в центр штрафной площади от Шапаренко, откуда в падении пробил Попов, но мяч прошёл неподалёку от левой "девятки".
  • 28'
    Рашица протащил по центральной оси мяч, после чего решил пробить по воротам метров с 25, но получилось несильно и существенно левее створа ворот.
  • Судья
    26'
    Минутную паузу объявил главный арбитр. Жарковато в Стамбуле, поэтому паузы на водопой в этой встрече будут обязательными.
  • 25'
    Абубакар с центра поля решил пробить по воротам гостей по дуге, но мяч опустился на серку ворот сверху. Бущан успевал вернуться, так что не пустил бы "бабочку себе за шиворот".
  • 24'
    Ванат мощно пробил по воротам "Бешикташа" метров с 25, но мяч полетел над воротами. Гюнок, думаю, ситуацию здесь контролировал.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Успокаивают сейчас игру украинцы, пасуясь поперёк поля на своей половине. Турки долго работать в агрессивном прессинге вряд ли будут.
    • 22'
      Тяжеловато приходится в последние минуты динамовцам, так как "Бешикташ" начинает прибавлять в темпе и потихоньку осаждать ворота соперника.
    • Штанга
      21'
      ОПАСНО! Мулека воспользовался ошибкой Попова и с 20 метров плотно пробивал в правый нижний угол ворот, но штанга спасла ворота украинского клуба.
    • 20'
      С правого фланга резкая подача следовала в район линии вратарской площади, но Бущан сумел уверенно сработать на выходе, кулаком отбив мяч в поле.
    • Опасный момент
      19'
      Первый угловой в матче на правом фланге разыграли "чёрные орлы", после чего последовала подача на дальний край вратарской площади на Мулеку, который головой пробил по воротам, но попал в плечо своему партнёру по команде Булуту.
    • 18'
      Шапаренко по центральной оси набрал высокую скорость и пытался продраться к чужой штрафной площади, но Хаджиахметович сумел чисто отобрать мяч у Николая.
    • Фол, нарушение
      17'
      Против Сидорчука теперь нарушены правила в середине поля. Стамбульцы также будут перестраховываться после потерь мяча и прибегать к тактике мелкого фола.
    • 16'
      С правого фланга диагональная подача следовала в штрафную площадь гостей в направлении Абубакара, но слишком высоко летел мяч, так что добраться до него камерунец не мог.
    • Фол, нарушение
      15'
      Ещё один фол в средней зоне зафиксирован со стороны Сидорчука. В таком темпе Сергей может в ближайшее время наработать уже на жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      14'
      Потеряли мяч "бело-голубые" на чужой половине поля, после чего Сидорчук предусмотрительно совершил мелкий фол, дабы "Бешикташ" не мог начать контратаку.
    • 13'
      Впервые киевляне перешли в позиционную атаку, что очень не понравилось болельщикам на трибунах, которые подняли оглушительный свист.
    • Судья
      12'
      Учан у чужой штрафной площади пытался красиво убрать на замахе соперника, но в итоге споткнулся и упал. Арбитр нарушения правил не фиксирует, так как фола попросту не было.
    • 11'
      Караваев пытался бросить в прорыв по правому флангу Тымчика, но последнего успел опередить Колли, который страховал в этом эпизоде Булута.
    • 10'
      В первой контратаке гостей Ванат пасовал вперёд на Буяльского, но тот понимал, что находится в очевидном офсайде, поэтому не стал цепляться за мяч.
    • 9'
      Многие эксперты перед этим матчем прогнозировали большое количество забитых голов, но первая десятиминутка встречи вообще проходит без намёков на опасные моменты.
    • Травма, повреждение
      8'
      Потребовалась помощь Дубинчаку по итогам предыдущего эпизода, но вернулся он после этого в игру. Пока что парень слегка прихрамывает, но в скором времени должен разбегаться и забыть о боли.
    • Судья
      7'
      Розье на чужой половине поля в жёстком подкате отобрал мяч у Дубинчака. Свисток судьи молчит, так что встречу можно продолжать.
    • 6'
      Аут на левом фланге атаки заработали хозяева, откуда последовало вбрасывание непосредственно в штрафную площадку, но динамовские защитники уверенно отбились.
    • 5'
      Учан выполнил заброс на Фернандеша на левый край штрафной площади, но плохо обработал последний мяч, из-за чего не успел нанести удар по воротам - Попов его накрыл.
    • 4'
      Просто пасуются поперёк поля стамбульцы. Киевляне всем составом сосредоточились на своей половине поля, не работая в высоком прессинге.
    • 3'
      Мощная поддержка у "Бешикташа" на трибунах на "Водафон Парке", но турки также не будут здесь особо агрессивничать в атаку при победном счёте по сумме двух встреч.
    • 2'
      Первые минуты встречи проходят в достаточно спокойном ритме, никто никуда не торопится. "Динамо" надо отыгрываться, но их отставание составляет всего 1 мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 58.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 0:0 Динамо Киев

    Исход игры
    Бешикташ
    84.5% (98)
    Ничья
    9.5% (11)
    Динамо Киев
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.39% (80)
    Меньше
    26.61% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    58.6% (68)
    2:0 Бешикташ
    9.5% (11)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    3:1 Бешикташ
    6% (7)
    1:0 Бешикташ
    5.2% (6)
    3:2 Бешикташ
    1.7% (2)
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