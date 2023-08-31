Ванат попытался навязать силовую борьбу в середине поля против более мощного Колли, но выиграть её удалось только при помощи нарушения правил.

После обрезки Шапаренко турки провели контратаку. В своей штрафной площади Попов неудачно сыграл на приёме мяча, так что он ноги мяч попал ему в руку, но за такое пенальти не ставят.

Булут на своём фланге проиграл позицию Караваеву, после чего откровенно сбил соперника ударом сзади по ногам. Счёт по жёлтым карточкам в матче сравнялся.

Колли теперь в средней зоне проигрывал в скорости Караваеву, после чего принял решение руками повалить соперника на газон. Это ещё одна жёлтая карточка.

2:0 - такова в данный момент статистика матча по ударам в створ ворот. Пока что сложно найти предпосылки для победы киевлян, но они очень стараются.

Заброс на левый край штрафной площади гостей следовал на Абубакара, но до мяча сумел дотянуться Тымчик, который головой отбил мяч.

Угловой на левом фланге заработали турки. Подача от Хаджиахметовича последовала в район линии вратарской площади, но там снова уверенно кулаком на выходе сработал Бущан.

Ванат мощно пробил по воротам "Бешикташа" метров с 25, но мяч полетел над воротами. Гюнок, думаю, ситуацию здесь контролировал.

Абубакар с центра поля решил пробить по воротам гостей по дуге, но мяч опустился на серку ворот сверху. Бущан успевал вернуться, так что не пустил бы "бабочку себе за шиворот".

Минутную паузу объявил главный арбитр. Жарковато в Стамбуле, поэтому паузы на водопой в этой встрече будут обязательными.

Рашица протащил по центральной оси мяч, после чего решил пробить по воротам метров с 25, но получилось несильно и существенно левее створа ворот.

Штрафной удар в глубине на чужой половине поля заработал Караваев. Подача со стандарта последовала в центр штрафной площади от Шапаренко, откуда в падении пробил Попов, но мяч прошёл неподалёку от левой "девятки".

Достаточно долго турки готовились к вводу мяча в игру ударом от ворот. Арбитру даже пришлось поторопить их свистком.

Достаточно большим фаворитом этого матча считается "Бешикташ" у букмекеров. По мнению аналитиков, команда Шенола Гюнеша должна выигрывать и второй мяч, хотя здесь стамбульцев вполне устроит даже ничья.

Розье по правому флангу двигался вперёд, но его при помощи отмашки рукой остановил Шапаренко, за что арбитр выписал украинцу жёлтую карточку.

23' Успокаивают сейчас игру украинцы, пасуясь поперёк поля на своей половине. Турки долго работать в агрессивном прессинге вряд ли будут.

22' Тяжеловато приходится в последние минуты динамовцам, так как "Бешикташ" начинает прибавлять в темпе и потихоньку осаждать ворота соперника.

21' ОПАСНО! Мулека воспользовался ошибкой Попова и с 20 метров плотно пробивал в правый нижний угол ворот, но штанга спасла ворота украинского клуба.

20' С правого фланга резкая подача следовала в район линии вратарской площади, но Бущан сумел уверенно сработать на выходе, кулаком отбив мяч в поле.

19' Первый угловой в матче на правом фланге разыграли "чёрные орлы", после чего последовала подача на дальний край вратарской площади на Мулеку, который головой пробил по воротам, но попал в плечо своему партнёру по команде Булуту.

18' Шапаренко по центральной оси набрал высокую скорость и пытался продраться к чужой штрафной площади, но Хаджиахметович сумел чисто отобрать мяч у Николая.

17' Против Сидорчука теперь нарушены правила в середине поля. Стамбульцы также будут перестраховываться после потерь мяча и прибегать к тактике мелкого фола.

16' С правого фланга диагональная подача следовала в штрафную площадь гостей в направлении Абубакара, но слишком высоко летел мяч, так что добраться до него камерунец не мог.

15' Ещё один фол в средней зоне зафиксирован со стороны Сидорчука. В таком темпе Сергей может в ближайшее время наработать уже на жёлтую карточку.