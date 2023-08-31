Стадион: Stadion Dubocica.
0:1
Первый тайм: 38'
Ход матча
3'
34'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
15
Суботич
Лука
26
Дрезгич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суботич ЛукаЗащитник
-
26 Дрезгич УрошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Зе МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаПолузащитник
-
37 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игор Матич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Биэл ПепНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Чукарички
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миладинович Игор
|1
|0.5
|Никчевич Боица
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фортунис Костас
|2
|0.5
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0.5
|Александропулос Сотириос
|1
|0.25
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никчевич Боица
|1
|0
|Дрезгич Урош
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|3
|0
|Марсело Родиней
|1
|1
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Результаты матчей
Чукарички
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Чукарички
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Чукарички
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Чукарички
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2
Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0 Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК Будапешт 1:2 Чукарички - Риека 0:0 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Чукарички - Раднички 1923 2:1 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Вождовац - Чукарички 1:1 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Чукарички - Нови Пазар 4:0 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Радник Сурдулица - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Бачка-Топола - Чукарички 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2
Результаты матчей
Чукарички
Олимпиакос
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Чукарички
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хеккен
|Садик Ибраим
|3 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (1)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Олимпия Любляна
|Суалеэ Давид
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чукарички 0:1 Олимпиакос
Исход игры
Чукарички
4.5% (5)
Ничья
17.3% (19)
Олимпиакос
78.2% (86)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:2 Олимпиакос
43.6% (48)
0:1 Олимпиакос
19.1% (21)
1:1 Ничья
17.3% (19)
0:2 Олимпиакос
10% (11)
1:3 Олимпиакос
3.6% (4)
2:1 Чукарички
2.7% (3)
0:3 Олимпиакос
1.8% (2)
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