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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Чукарички
0:1
Первый тайм: 38'
Олимпиакос
0'
3' Желтая карточка
Дрезгич Урош
0:1
34' Гол
Масурас Гиоргос

Ход матча

3'
Дрезгич Урош
 
34'
0:1
Масурас Гиоргос
(Биэл Пеп)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 110
Чукарички 4.5% (5)
X 17.3% (19)
Олимпиакос 78.2% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Олимпиакос
5.60
4.10
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Самурович
Филип
6
Стеванович
Миладин
15
Суботич
Лука
26
Дрезгич
Урош
3
Тошич
Неманья
21
Станкович
Никола
14
Сиссоко
Самбу
II
45
Миладинович
Игор
47
Никчевич
Боица
70
Янкович
Алекса
10
Иванович
Джордже
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Фрейре
Николас
17
Врусаи
Мариус
4
Камара
Мохамед
III
32
Эссе
Сантьяго
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
21
Биэл
Пеп
Чукарички
3-5-1-1
Олимпиакос
4-2-1-3

История личных встреч

Чукарички
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миладинович Игор 1 0.5
Никчевич Боица 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортунис Костас 2 0.5
Эль-Кааби Аюб 2 0.5
Александропулос Сотириос 1 0.25
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никчевич Боица 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 1 1
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Биэл Пеп 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Чукарички
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Чукарички
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Чукарички
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2
Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0 Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК Будапешт 1:2 Чукарички - Риека 0:0 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Чукарички - Раднички 1923 2:1 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Вождовац - Чукарички 1:1 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Чукарички - Нови Пазар 4:0 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Радник Сурдулица - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Бачка-Топола - Чукарички 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2

Результаты матчей

Чукарички
Олимпиакос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Чукарички
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
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Прогнозы 110
Чукарички 4.5% (5)
X 17.3% (19)
Олимпиакос 78.2% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чукарички
Ничья
Олимпиакос
5.60
4.10
1.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Чукарички 0:1 Олимпиакос онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чукарички 0:1 Олимпиакос

Исход игры
Чукарички
4.5% (5)
Ничья
17.3% (19)
Олимпиакос
78.2% (86)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:2 Олимпиакос
43.6% (48)
0:1 Олимпиакос
19.1% (21)
1:1 Ничья
17.3% (19)
0:2 Олимпиакос
10% (11)
1:3 Олимпиакос
3.6% (4)
2:1 Чукарички
2.7% (3)
0:3 Олимпиакос
1.8% (2)
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