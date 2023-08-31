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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Чукарички
0:3
Конец матча
Олимпиакос
0'
3' Желтая карточка
Дрезгич Урош
0:1
34' Гол
Масурас Гиоргос
0:2
45' Гол
Биэл Пеп
0:3
53' Гол
Рецос Панайотис
90'+3

Ход матча

3'
Дрезгич Урош
 
34'
0:1
Масурас Гиоргос
(Биэл Пеп)
45'
0:2
Биэл Пеп
(Марсело Родиней)
46'
 
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
46'
 
Александропулос Сотириос
Камара Мохамед
46'
Зе Марио
Янкович Алекса
 
53'
0:3
Рецос Панайотис
(Фортунис Костас)
57'
 
Поросо Джексон
Рецос Панайотис
58'
 
Скарпа Густаво
Фортунис Костас
65'
Ахлинви Маттео
Миладинович Игор
 
68'
 
Карвалью Жоау
Масурас Гиоргос
77'
Ковач Стефан
Станкович Никола
 
77'
Овусу Сэмюэл
Иванович Джордже
 
81'
Серафимович Воин
Дрезгич Урош
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 110
Чукарички 4.5% (5)
X 17.3% (19)
Олимпиакос 78.2% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Самурович
Филип
6
Стеванович
Миладин
15
Суботич
Лука
26
Дрезгич
Урош
3
Тошич
Неманья
21
Станкович
Никола
14
Сиссоко
Самбу
II
45
Миладинович
Игор
47
Никчевич
Боица
70
Янкович
Алекса
10
Иванович
Джордже
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Фрейре
Николас
17
Врусаи
Мариус
4
Камара
Мохамед
III
32
Эссе
Сантьяго
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
21
Биэл
Пеп
Чукарички
3-5-1-1
Олимпиакос
4-2-1-3

История личных встреч

Чукарички
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миладинович Игор 1 0.5
Никчевич Боица 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортунис Костас 2 0.5
Эль-Кааби Аюб 2 0.5
Биэл Пеп 1 0.25
Масурас Гиоргос 1 0.25
Рецос Панайотис 1 0.25
Александропулос Сотириос 1 0.25
Марсело Родиней 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никчевич Боица 1 0
Дрезгич Урош 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 1 1
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Биэл Пеп 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Чукарички
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Чукарички
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Чукарички
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Чукарички
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 ИМТ Нови Белград - Чукарички 3:0 Чукарички - Явор Иваньица 2:2
Раднички 1923 - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички Ниш 2:0 Железничар Панчево - Чукарички 0:0 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Чукарички - МТК Будапешт 1:2 Чукарички - Риека 0:0 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Чукарички - Раднички 1923 2:1 Црвена Звезда - Чукарички 2:1 Вождовац - Чукарички 1:1 Войводина Нови Сад - Чукарички 0:1 Чукарички - Нови Пазар 4:0 Чукарички - Войводина Нови Сад 1:0 Радник Сурдулица - Чукарички 0:1 Црвена Звезда - Чукарички 4:0 Бачка-Топола - Чукарички 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2

Результаты матчей

Чукарички
Олимпиакос

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Чукарички
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Dubocica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Чукарички 4.5% (5)
    X 17.3% (19)
    Олимпиакос 78.2% (86)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чукарички 0:3 Олимпиакос

    Исход игры
    Чукарички
    4.5% (5)
    Ничья
    17.3% (19)
    Олимпиакос
    78.2% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Олимпиакос
    43.6% (48)
    0:1 Олимпиакос
    19.1% (21)
    1:1 Ничья
    17.3% (19)
    0:2 Олимпиакос
    10% (11)
    1:3 Олимпиакос
    3.6% (4)
    2:1 Чукарички
    2.7% (3)
    0:3 Олимпиакос
    1.8% (2)
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