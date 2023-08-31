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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Днепр-1
0:1
Первый тайм: 37'
Спартак Трнава
0'
0:1
3' Гол
Даниэл Эрик

Ход матча

3'
0:1
Даниэл Эрик
(Микович Мартин)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 113
Днепр-1 42.5% (48)
X 32.7% (37)
Спартак Трнава 24.8% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Спартак Трнава
5.80
4.05
2.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кинарейкин
Яков
11
Мирошниченко
Денис
39
Сваток
Александр
30
Кравец
Василий
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
17
Леднeв
Богдан
8
Пихалёнок
Александр
22
Рубчинский
Валентин
99
Ферейра
Фабрисио
9
Гуцуляк
Алексей
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
4
Горосито
Николас
29
Микович
Мартин
26
Коша
Себастьян
80
Желькович
Адриан
97
Офори
Келвин
25
Баинович
Филип
23
Даниэл
Эрик
19
Ристовски
Милан
Днепр-1
4-1-4-1
Спартак Трнава
4-2-3-1

История личных встреч

Днепр-1
Спартак Трнава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 1 (1) 0.5
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.5
Штетина Лукаш 3 0.5
Офори Келвин 2 0.33
Прохазка Роман 1 0.17
Джуричин Марко 1 0.17
Коша Себастьян 1 0.17
Микович Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Когут Игорь 1 1
Сарапий Эдуард 0 1
Сваток Александр 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Кинарейкин Яков 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 1
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Шулек Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Осени Азиз 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
8
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1
Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1
Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0

Результаты матчей

Днепр-1
Спартак Трнава

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Днепр-1 42.5% (48)
X 32.7% (37)
Спартак Трнава 24.8% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Спартак Трнава
5.80
4.05
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Днепр-1 0:1 Спартак Трнава онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 0:1 Спартак Трнава

Исход игры
Днепр-1
42.5% (48)
Ничья
32.7% (37)
Спартак Трнава
24.8% (28)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (32)
2:1 Днепр-1
23.9% (27)
1:2 Спартак Трнава
14.2% (16)
1:0 Днепр-1
14.2% (16)
0:1 Спартак Трнава
8% (9)
2:0 Днепр-1
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:2 Спартак Трнава
1.8% (2)
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