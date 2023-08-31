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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Днепр-1
1:2
Итог доп. времени
Спартак Трнава
0'
0:1
3' Гол
Даниэл Эрик
1:1
61' Гол в свои ворота
Горосито Николас
63' Желтая карточка
Шулек Мартин
82' Желтая карточка
Бланко Доминго
99' Красная карточка
Бабенко Руслан
103' Желтая карточка
Горин Олег
1:2
106' Гол
Буката Мартин
108' Вторая желтая карточка
Горин Олег
117' Красная карточка

Ход матча

3'
0:1
Даниэл Эрик
(Микович Мартин)
46'
 
Шулек Мартин
Коштрна Кристиан
46'
Горбунов Сергей Олегович
Каплиенко Александр
 
46'
Бланко Доминго
Леднeв Богдан
 
61'
Горосито Николас
1:1
63'
 
Шулек Мартин
77'
Филиппов Александр
Ферейра Фабрисио
 
82'
Бланко Доминго
 
91'
 
Азанго Филип
Ристовски Милан
91'
 
Буката Мартин
Баинович Филип
99'
Бабенко Руслан
 
101'
Горин Олег
Валентин Рубчинский
 
103'
Горин Олег
 
106'
 
Паур Якуб
Коша Себастьян
106'
1:2
Буката Мартин
108'
Горин Олег
 
113'
 
Прохазка Роман
Офори Келвин
117'
 
119'
Танчик Владимир
Мирошниченко Денис
 
120'
 
Уйлаки Марек
Даниэл Эрик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 3 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Днепр-1 42.5% (48)
X 32.7% (37)
Спартак Трнава 24.8% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кинарейкин
Яков
11
Мирошниченко
Денис
39
Сваток
Александр
30
Кравец
Василий
26
Каплиенко
Александр
18
Бабенко
Руслан
17
Леднeв
Богдан
8
Пихалёнок
Александр
22
Рубчинский
Валентин
99
Ферейра
Фабрисио
9
Гуцуляк
Алексей
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
4
Горосито
Николас
29
Микович
Мартин
26
Коша
Себастьян
80
Желькович
Адриан
97
Офори
Келвин
25
Баинович
Филип
23
Даниэл
Эрик
19
Ристовски
Милан
Днепр-1
4-1-4-1
Спартак Трнава
4-2-3-1

История личных встреч

Днепр-1
Спартак Трнава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 1 (1) 0.5
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.5
Штетина Лукаш 3 0.5
Офори Келвин 2 0.33
Прохазка Роман 1 0.17
Джуричин Марко 1 0.17
Буката Мартин 1 0.17
Коша Себастьян 1 0.17
Микович Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Когут Игорь 1 1
Горин Олег 1 1
Бабенко Руслан 0 1
Сарапий Эдуард 0 1
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Рубчинский Валентин 1 0
Кинарейкин Яков 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 1
Прохазка Роман 2 0
Микович Мартин 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Шулек Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Осени Азиз 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
8
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
100%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1
Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1
Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0

Результаты матчей

Днепр-1
Спартак Трнава

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Микович Мартин сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Даниэл Эрик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Днепр-1 42.5% (48)
    X 32.7% (37)
    Спартак Трнава 24.8% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Днепр-1 1:2 Спартак Трнава

    Исход игры
    Днепр-1
    42.5% (48)
    Ничья
    32.7% (37)
    Спартак Трнава
    24.8% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (32)
    2:1 Днепр-1
    23.9% (27)
    1:2 Спартак Трнава
    14.2% (16)
    1:0 Днепр-1
    14.2% (16)
    0:1 Спартак Трнава
    8% (9)
    2:0 Днепр-1
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Спартак Трнава
    1.8% (2)
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