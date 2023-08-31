Стадион: Питтодри.
0'
0:1
14' ГолСадик Ибраим
29' Желтая карточкаФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
0:2
41' ГолСадик Ибраим
1:2
56' ГолМиовски Боян
67' Желтая карточкаРюгор Миккель
70' Желтая карточкаМакграт Джейми
1:3
81' ПенальтиЛаюни Амор
90' Желтая карточкаДевлин Никки
90' Желтая карточкаДук
90'+9
Ход матча
14'
0:1
41'
0:2
56'
1:2
67'
70'
81'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
24
Келле
Роос
11
Дук
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
-
24 Келле РоосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 ДукНападающий
- Запасные игроки
-
34 Дуган РоссВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Уильямс РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Данкан РайанПолузащитник
-
36 Бавидж АльфиПолузащитник
-
19 Соклер ЭстерНападающий
-
-
28 Jack Milne
-
30 Дадья Ор
-
Главный тренер: Робсон Барри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Абердин
Хеккен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Абердин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миовски Боян
|2
|1
|Девлин Никки
|1
|0.5
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5 (2)
|1.25
|Хрстич Срджан
|3
|0.75
|Лаюни Амор
|2 (1)
|0.5
|Рюгор Миккель
|1
|0.25
|Густафссон Самуэль
|1
|0.25
|Сонко Момоду
|1
|0.25
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
Абердин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Девлин Никки
|1
|0
|Макграт Джейми
|1
|0
|Дук
|1
|0
|Рубежич Слободан
|1
|0
|Полвара Данте
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|1
|1
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
Результаты матчей
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Абердин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Миррен - Абердин 2:2 Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3
Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3 Престон Норт Энд - Абердин 2:0 Фразербург - Абердин 0:2 Туррифф Юнайтед - Абердин 0:9 Селтик - Абердин 5:0 Абердин - Сент-Миррен 3:0 Хартс - Абердин 2:1 Абердин - Хиберниан 0:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Абердин - Рейнджерс 2:0 Росс Каунти - Абердин 0:1 Абердин - Килмарнок 2:0 Сент-Джонстон - Абердин 0:1 Абердин - Хартс 3:0 Данди Юнайтед - Абердин 1:3
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0
Результаты матчей
Абердин
Хеккен
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:3
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Абердин
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (2)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Абердин 1:3 Хеккен
Исход игры
Абердин
70.8% (80)
Ничья
19.5% (22)
Хеккен
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
2:1 Абердин
39.8% (45)
1:0 Абердин
17.7% (20)
1:1 Ничья
16.8% (19)
2:0 Абердин
9.7% (11)
1:2 Хеккен
6.2% (7)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:2 Абердин
1.8% (2)
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