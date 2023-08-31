  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Абердин
1:3
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
14' Гол
Садик Ибраим
29' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
0:2
41' Гол
Садик Ибраим
1:2
56' Гол
Миовски Боян
67' Желтая карточка
Рюгор Миккель
70' Желтая карточка
Макграт Джейми
1:3
81' Пенальти
Лаюни Амор
90' Желтая карточка
Девлин Никки
90' Желтая карточка
Дук
90'+9

Ход матча

14'
0:1
Садик Ибраим
29'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
41'
0:2
Садик Ибраим
(Рюгор Миккель)
56'
Миовски Боян
1:2
61'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
67'
 
Рюгор Миккель
70'
Макграт Джейми
 
73'
Данкан Райан
МакГэрри Джеймс
 
78'
Соклер Эстер
Макграт Джейми
 
81'
1:3
Лаюни Амор
88'
Хейз Джонатан
Моррис Шейден
 
90'
Девлин Никки
 
90'
Дук
 
90'
 
Тотлэнд Томас
Сандберг Симон

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 113
Абердин 70.8% (80)
X 19.5% (22)
Хеккен 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Келле
Роос
2
Девлин
Никки
33
Рубежич
Слободан
5
Йенсен
Ричард
20
Моррис
Шейден
7
Макграт
Джейми
4
Шинни
Грэм
10
Кларксон
Лейтон
15
МакГэрри
Джеймс
9
Миовски
Боян
11
Дук
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
4
Тебо
Франклин
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
37
Садик
Ибраим
19
Хрстич
Срджан
24
Лаюни
Амор
Абердин
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Абердин
Хеккен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛК
2:0
ЛК
5:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миовски Боян 2 1
Девлин Никки 1 0.5
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 1.25
Хрстич Срджан 3 0.75
Лаюни Амор 2 (1) 0.5
Рюгор Миккель 1 0.25
Густафссон Самуэль 1 0.25
Сонко Момоду 1 0.25
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Девлин Никки 1 0
Макграт Джейми 1 0
Дук 1 0
Рубежич Слободан 1 0
Полвара Данте 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 1
Рюгор Миккель 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0
Ромео Аман 1 0

Результаты матчей

Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Абердин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
13
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Абердин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Миррен - Абердин 2:2 Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3
Ливингстон - Абердин 0:0 Чарльтон - Абердин 2:3 Престон Норт Энд - Абердин 2:0 Фразербург - Абердин 0:2 Туррифф Юнайтед - Абердин 0:9 Селтик - Абердин 5:0 Абердин - Сент-Миррен 3:0 Хартс - Абердин 2:1 Абердин - Хиберниан 0:0 Рейнджерс - Абердин 1:0 Абердин - Рейнджерс 2:0 Росс Каунти - Абердин 0:1 Абердин - Килмарнок 2:0 Сент-Джонстон - Абердин 0:1 Абердин - Хартс 3:0 Данди Юнайтед - Абердин 1:3
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0

Результаты матчей

Абердин
Хеккен

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:3
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Абердин
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Рюгор Миккель сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pittodrie Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Абердин 70.8% (80)
    X 19.5% (22)
    Хеккен 9.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Абердин 1:3 Хеккен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Абердин 1:3 Хеккен

    Исход игры
    Абердин
    70.8% (80)
    Ничья
    19.5% (22)
    Хеккен
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (77)
    Нет
    30% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Абердин
    39.8% (45)
    1:0 Абердин
    17.7% (20)
    1:1 Ничья
    16.8% (19)
    2:0 Абердин
    9.7% (11)
    1:2 Хеккен
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:2 Абердин
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     