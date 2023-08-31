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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Адана Демирспор
0:0
Первый тайм: 35'
Генк
0'
25' Желтая карточка
Фадера Алию

Ход матча

25'
 
Фадера Алию

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 110
Адана Демирспор 45.5% (50)
X 29.1% (32)
Генк 25.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Генк
2.34
3.85
3.25
Все Коэффициенты
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
99
Ндиайе
Чериф
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
25
Галарса
Матиас
7
Фадера
Алию
24
Ойен
Люка
14
Сор
Коллинс
Адана Демирспор
4-2-3-1
Генк
4-4-2

История личных встреч

Адана Демирспор
Генк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 3 (1) 0.5
Сари Юсуф 2 0.33
Эрдоган Юсуф 2 0.33
Стамбули Бенжамен 1 0.17
Свенссон Юнас 1 0.17
Акбаба Эмре 1 0.17
Акинтола Дэвид 1 0.17
Беланда Юнес 0 0
Ньянг М'Байе 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 1 0.5
Арокодаре Толуваласе 1 0.5
Маккензи Марк 0 0
Галарса Матиас 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 3 1
Беланда Юнес 3 0
Ндиайе Чериф 2 0
Нани Луиш 1 0
Стамбули Бенжамен 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Кевин Родригес 1 0
Гюлер Семих 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Манев Йован 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккензи Марк 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Фадера Алию 1 0
Баа Кристофер 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
2
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
100%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1
Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0
Генк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1
Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Генк

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Adana Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Адана Демирспор 45.5% (50)
X 29.1% (32)
Генк 25.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Генк
2.34
3.85
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адана Демирспор 0:0 Генк онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Адана Демирспор 0:0 Генк

Исход игры
Адана Демирспор
45.5% (50)
Ничья
29.1% (32)
Генк
25.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
2:1 Адана Демирспор
32.7% (36)
1:1 Ничья
23.6% (26)
1:2 Генк
16.4% (18)
1:0 Адана Демирспор
9.1% (10)
2:2 Ничья
4.5% (5)
0:1 Генк
3.6% (4)
0:2 Генк
3.6% (4)
2:0 Адана Демирспор
1.8% (2)
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