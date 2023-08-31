Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
25'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
99
Ндиайе
Чериф
24
Ойен
Люка
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
99 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Адана Демирспор
Генк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|3 (1)
|0.5
|Сари Юсуф
|2
|0.33
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.33
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.17
|Свенссон Юнас
|1
|0.17
|Акбаба Эмре
|1
|0.17
|Акинтола Дэвид
|1
|0.17
|Беланда Юнес
|0
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|1
|0.5
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.5
|Маккензи Марк
|0
|0
|Галарса Матиас
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|Беланда Юнес
|3
|0
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Кевин Родригес
|1
|0
|Гюлер Семих
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккензи Марк
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
2
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
100%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1
Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0
Генк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1
Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Генк
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Адана Демирспор 0:0 Генк
Исход игры
Адана Демирспор
45.5% (50)
Ничья
29.1% (32)
Генк
25.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
2:1 Адана Демирспор
32.7% (36)
1:1 Ничья
23.6% (26)
1:2 Генк
16.4% (18)
1:0 Адана Демирспор
9.1% (10)
2:2 Ничья
4.5% (5)
0:1 Генк
3.6% (4)
0:2 Генк
3.6% (4)
2:0 Адана Демирспор
1.8% (2)
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