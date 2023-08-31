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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Адана Демирспор
1:0
Итог после пенальти
4
5
Генк
0'
25' Желтая карточка
Фадера Алию
0:0
45' Не забитый пенальти
Ндиайе Чериф
1:0
45' Гол
Ндиайе Чериф
64' Желтая карточка
Акбаба Эмре
78' Желтая карточка
Беланда Юнес
90' Желтая карточка
Арокодаре Толуваласе
90' Желтая карточка
Кевин Родригес
120' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
4 5
Ньянг М'Байе
2:0
2:1
Хейнен Бриан
Стамбули Бенжамен
3:1
3:2
Баа Кристофер
Беланда Юнес
3:2
3:3
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Сари Юсуф
4:3
4:4
Мохаммед Азиз
Акинтола Дэвид
5:4
5:5
Арокодаре Толуваласе

Ход матча

25'
 
Фадера Алию
45'
Ндиайе Чериф
0:0
45'
Ндиайе Чериф
1:0
46'
Акинтола Дэвид
Эрдоган Юсуф
 
51'
 
Баа Кристофер
Фадера Алию
59'
Карачич Горан
Озбир Эртач
 
64'
Акбаба Эмре
 
68'
 
Артеага Херардо
Сор Коллинс
68'
 
Арокодаре Толуваласе
Кайембе Йорис
68'
 
Хейнен Бриан
Грошовски Патрик
73'
Н'Диайе Папа
Акбаба Эмре
 
78'
Беланда Юнес
 
88'
Ньянг М'Байе
Ндиайе Чериф
 
88'
Манев Йован
Гюлер Семих
 
90'
 
Арокодаре Толуваласе
90'
Кевин Родригес
 
94'
 
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Эль-Ханнус Билаль
114'
 
Мохаммед Азиз
Ойен Люка
120'
Стамбули Бенжамен
 
121'
Ньянг М'Байе
2:0
121'
2:1
Хейнен Бриан
121'
Стамбули Бенжамен
3:1
121'
3:2
Баа Кристофер
121'
Беланда Юнес
3:2
121'
3:3
Аль-Эйт-Хадж Ануар
121'
Сари Юсуф
4:3
121'
4:4
Мохаммед Азиз
121'
Акинтола Дэвид
5:4
121'
5:5
Арокодаре Толуваласе
Пен
4:5

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 7
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 110
Адана Демирспор 45.5% (50)
X 29.1% (32)
Генк 25.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
99
Ндиайе
Чериф
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
17
Грошовски
Патрик
25
Галарса
Матиас
7
Фадера
Алию
24
Ойен
Люка
14
Сор
Коллинс
Адана Демирспор
4-2-3-1
Генк
4-4-2

История личных встреч

Адана Демирспор
Генк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 4 (1) 0.67
Сари Юсуф 2 0.33
Эрдоган Юсуф 2 0.33
Стамбули Бенжамен 1 0.17
Свенссон Юнас 1 0.17
Акбаба Эмре 1 0.17
Акинтола Дэвид 1 0.17
Беланда Юнес 0 0
Ньянг М'Байе 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 1 0.5
Арокодаре Толуваласе 1 0.5
Маккензи Марк 0 0
Галарса Матиас 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 3 1
Беланда Юнес 4 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Кевин Родригес 2 0
Ндиайе Чериф 2 0
Нани Луиш 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Гюлер Семих 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Манев Йован 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккензи Марк 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Фадера Алию 1 0
Баа Кристофер 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
2
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Генк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
100%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1
Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0
Генк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1
Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Генк

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
1
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Баа Кристофер реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Стамбули Бенжамен реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Хейнен Бриан реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Ньянг М'Байе реализовал пенальти!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 114'
    Luca Oyen уходит с поля. Мохаммед Азиз выходит вместо него
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 94'
      Эль-Ханнус Билаль уходит с поля. Аль-Эйт-Хадж Ануар выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 55'
      Г О О О О Л - Ндиайе Чериф бьет в цель!
    • 55'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ндиайе Чериф пробил пенальти, но не смог забить!
    • 25'
      Фадера Алию получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      ГОООООЛ Адана Демирспор забивает
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Adana Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Адана Демирспор 45.5% (50)
    X 29.1% (32)
    Генк 25.5% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Адана Демирспор 1:0 Генк онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Адана Демирспор 1:0 Генк

    Исход игры
    Адана Демирспор
    45.5% (50)
    Ничья
    29.1% (32)
    Генк
    25.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.88% (62)
    Меньше
    43.12% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Адана Демирспор
    32.7% (36)
    1:1 Ничья
    23.6% (26)
    1:2 Генк
    16.4% (18)
    1:0 Адана Демирспор
    9.1% (10)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    0:1 Генк
    3.6% (4)
    0:2 Генк
    3.6% (4)
    2:0 Адана Демирспор
    1.8% (2)
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