Стадион: Гролс Весте.
0:1
Второй тайм: 73'
0'
9' Желтая карточкаОстерволде Джейден
24' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
26' Желтая карточкаСадилек Михал
32' Желтая карточкаАзиз Сердар
38' Желтая карточкаДаан Ротс
45' Желтая карточкаБекао Родриго
45' Желтая карточкаЮксек Исмаил
58' Желтая карточкаКьёлё Матиас
0:1
71' ПенальтиДжеко Эдин
Ход матча
24'
26'
32'
38'
45'
45'
58'
71'
0:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
38
Макс
Брюнс
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
История личных встреч
Твенте
Фенербахче
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
45
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|2
|0.33
|Даан Ротс
|2
|0.33
|Манфред Угалде
|1
|0.17
|Сампстед Альфонс
|1
|0.17
|Юнювар Наджи
|1
|0.17
|Бесселинк Гийс
|1
|0.17
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|4
|0.67
|Тадич Душан
|4 (2)
|0.67
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.5
|Бачуайи Миши
|2
|0.33
|Джеко Эдин
|1
|0.17
|Кинг Джошуа
|1
|0.17
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.17
|Юксек Исмаил
|1
|0.17
|Кент Райан
|1
|0.17
|Бекао Родриго
|1
|0.17
|Остерволде Джейден
|1
|0.17
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнювар Наджи
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Регер Юри
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
|Кьёлё Матиас
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
13
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фенербахче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
20
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
25%
5
25%
46-60
1
13%
5
25%
61-75
2
25%
6
30%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4
Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1
Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3
Результаты матчей
Твенте
Фенербахче
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Твенте
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Твенте 0:1 Фенербахче
Исход игры
Твенте
49.1% (55)
Ничья
26.8% (30)
Фенербахче
24.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
73.39% (80)
Меньше
26.61% (29)
Обе команды забьют
Да
90.83% (99)
Нет
9.17% (10)
Популярный счёт
2:1 Твенте
38.4% (43)
1:1 Ничья
17.9% (20)
1:2 Фенербахче
15.2% (17)
2:2 Ничья
8% (9)
2:3 Фенербахче
3.6% (4)
1:0 Твенте
2.7% (3)
0:2 Фенербахче
1.8% (2)
3:1 Твенте
1.8% (2)
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