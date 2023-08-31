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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Твенте
0:1
Второй тайм: 73'
Фенербахче
0'
9' Желтая карточка
Остерволде Джейден
24' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
26' Желтая карточка
Садилек Михал
32' Желтая карточка
Азиз Сердар
38' Желтая карточка
Даан Ротс
45' Желтая карточка
Бекао Родриго
45' Желтая карточка
Юксек Исмаил
58' Желтая карточка
Кьёлё Матиас
0:1
71' Пенальти
Джеко Эдин

Ход матча

9'
 
Остерволде Джейден
24'
 
Яндаш Мерт Хакан
26'
Садилек Михал
 
32'
 
Азиз Сердар
38'
Даан Ротс
 
45'
 
Бекао Родриго
45'
 
Юксек Исмаил
46'
 
Кинг Джошуа
Юндер Дженгиз
58'
Кьёлё Матиас
 
61'
 
Кавечи Ирфан
Яндаш Мерт Хакан
61'
 
Шиманьски Себастьян
Тадич Душан
69'
Юнювар Наджи
Ван Волфсвинкель Рикки
 
71'
0:1
Джеко Эдин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 112
Твенте 49.1% (55)
X 26.8% (30)
Фенербахче 24.1% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фенербахче
3.22
3.70
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
38
Макс
Брюнс
3
Проппер
Робин
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
14
Стейн
Сем
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
11
Даан
Ротс
27
Манфред
Угалде
18
Влап
Михел
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
50
Бекао
Родриго
24
Остерволде
Джейден
35
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
8
Яндаш
Мерт
Хакан
20
Юндер
Дженгиз
9
Джеко
Эдин
10
Тадич
Душан
Твенте
4-2-1-3
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛК
5:1
ТМС
3:4
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 0.33
Даан Ротс 2 0.33
Манфред Угалде 1 0.17
Сампстед Альфонс 1 0.17
Юнювар Наджи 1 0.17
Бесселинк Гийс 1 0.17
Бренет Джошуа 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Эль-Идрис Юнус Та 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 4 0.67
Тадич Душан 4 (2) 0.67
Шиманьски Себастьян 3 0.5
Бачуайи Миши 2 0.33
Джеко Эдин 1 0.17
Кинг Джошуа 1 0.17
Кадыоглу Ферди 1 0.17
Юксек Исмаил 1 0.17
Кент Райан 1 0.17
Бекао Родриго 1 0.17
Остерволде Джейден 1 0.17
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Фред Сантос 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнювар Наджи 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Регер Юри 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Садилек Михал 1 0
Манфред Угалде 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Даан Ротс 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Азиз Сердар 1 0
Фред Сантос 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Бекао Родриго 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Юксек Исмаил 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
13
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фенербахче
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
25%
5
25%
46-60
1
13%
5
25%
61-75
2
25%
6
30%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4
Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1
Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3

Результаты матчей

Твенте
Фенербахче

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Твенте
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
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    Прогнозы 112
    Твенте 49.1% (55)
    X 26.8% (30)
    Фенербахче 24.1% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Фенербахче
    3.22
    3.70
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Твенте 0:1 Фенербахче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Твенте 0:1 Фенербахче

    Исход игры
    Твенте
    49.1% (55)
    Ничья
    26.8% (30)
    Фенербахче
    24.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.39% (80)
    Меньше
    26.61% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    90.83% (99)
    Нет
    9.17% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    38.4% (43)
    1:1 Ничья
    17.9% (20)
    1:2 Фенербахче
    15.2% (17)
    2:2 Ничья
    8% (9)
    2:3 Фенербахче
    3.6% (4)
    1:0 Твенте
    2.7% (3)
    0:2 Фенербахче
    1.8% (2)
    3:1 Твенте
    1.8% (2)
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