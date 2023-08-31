Стадион: Arena Lublin.
2:0
Второй тайм: 76'
Ход матча
15'
32'
1:0
41'
2:0
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
55
Джордан
47
Вантух
Роман
5
Огбу
Иго
27
Влчек
Томаш
17
Провод
Лукас
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
-
27 Влчек ТомашЗащитник
-
17 Провод ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
31 Сиротник ЯнВратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
29 Томич МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
- Нападающий
-
35 Юрасек МатейНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
История личных встреч
Заря
Славия Прага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антюх Денис
|1
|0.5
|Алефиренко Даниил
|1
|0.5
|Вантух Роман
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шранц Иван
|2
|0.5
|Масопуст Лукаш
|1
|0.25
|Юречка Вацлав
|1
|0.25
|Валлем Конрад
|1
|0.25
|Тиджани Мухамед
|1
|0.25
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|Турбаевский Никита
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Ненад Лалатович
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|0
|1
|Масопуст Лукаш
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2
Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1
Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2
Результаты матчей
Заря
Славия Прага
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Заря
Славия Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хеккен
|Садик Ибраим
|3 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (1)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Олимпия Любляна
|Суалеэ Давид
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Заря 2:0 Славия Прага
Исход игры
Заря
17.7% (20)
Ничья
19.5% (22)
Славия Прага
62.8% (71)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:2 Славия Прага
37.2% (42)
1:1 Ничья
17.7% (20)
0:1 Славия Прага
15% (17)
2:1 Заря
10.6% (12)
1:0 Заря
5.3% (6)
0:2 Славия Прага
4.4% (5)
1:3 Славия Прага
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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