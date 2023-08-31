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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Заря
2:0
Второй тайм: 76'
Славия Прага
0'
15' Желтая карточка
Снурницын Игорь
1:0
32' Гол
Алефиренко Даниил
2:0
41' Гол
Антюх Денис

Ход матча

15'
Снурницын Игорь
 
32'
Алефиренко Даниил
(Антюх Денис)
1:0
41'
Антюх Денис
(Вантух Роман)
2:0
46'
Дришлюк Кирилл
Яцык Александр
 
46'
 
Шевчик Петр
Огбу Иго
46'
 
Юрасек Матей
Доудера Давид
56'
 
Юречка Вацлав
Ван Бюрен Мик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 113
Заря 17.7% (20)
X 19.5% (22)
Славия Прага 62.8% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Славия Прага
7.60
5.20
9.92
Все Коэффициенты
30
Турбаевский
Никита
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
70
Кирюханцев
Игорь
47
Вантух
Роман
39
Герреро
Эдуардо
9
Мишнёв
Дмитрий
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
11
Алефиренко
Даниил
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
5
Огбу
Иго
27
Влчек
Томаш
17
Провод
Лукас
21
Доудера
Давид
19
Дорли
Оскар
3
Голеш
Томаш
10
Зафеирис
Христос
26
Шранц
Иван
14
Ван
Бюрен
Мик
Заря
5-4-1
Славия Прага
4-5-1

История личных встреч

Заря
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антюх Денис 1 0.5
Алефиренко Даниил 1 0.5
Вантух Роман 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 2 0.5
Масопуст Лукаш 1 0.25
Юречка Вацлав 1 0.25
Валлем Конрад 1 0.25
Тиджани Мухамед 1 0.25
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Батагов Арсений 1 0
Герреро Эдуардо 1 0
Турбаевский Никита 1 0
Яцык Александр 1 0
Ненад Лалатович 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 0 1
Масопуст Лукаш 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2
Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1
Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2

Результаты матчей

Заря
Славия Прага

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Заря
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • 41'
    Г О О О О Л - Denys Antyukh бьет в цель!
  • 32'
    Denys Antyukh сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Алефиренко Даниил бьет в цель!
  • 15'
    Снурницын Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 113
Заря 17.7% (20)
X 19.5% (22)
Славия Прага 62.8% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Славия Прага
7.60
5.20
9.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заря 2:0 Славия Прага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Заря 2:0 Славия Прага

Исход игры
Заря
17.7% (20)
Ничья
19.5% (22)
Славия Прага
62.8% (71)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:2 Славия Прага
37.2% (42)
1:1 Ничья
17.7% (20)
0:1 Славия Прага
15% (17)
2:1 Заря
10.6% (12)
1:0 Заря
5.3% (6)
0:2 Славия Прага
4.4% (5)
1:3 Славия Прага
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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