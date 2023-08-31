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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Заря
2:1
Конец матча
Славия Прага
0'
15' Желтая карточка
Снурницын Игорь
1:0
32' Гол
Алефиренко Даниил
2:0
41' Гол
Антюх Денис
2:1
83' Гол
Юрасек Матей
90'+5

Ход матча

15'
Снурницын Игорь
 
32'
Алефиренко Даниил
(Антюх Денис)
1:0
41'
Антюх Денис
(Вантух Роман)
2:0
46'
Дришлюк Кирилл
Яцык Александр
 
46'
 
Шевчик Петр
Огбу Иго
46'
 
Юрасек Матей
Доудера Давид
56'
 
Юречка Вацлав
Ван Бюрен Мик
67'
Волошин Викентий
Алефиренко Даниил
 
73'
 
Тиджани Мухамед
Шранц Иван
81'
Горбач Игорь
Антюх Денис
 
81'
Чурко Вячеслав
Мишнёв Дмитрий
 
81'
 
Томич Михал
Провод Лукас
83'
2:1
Юрасек Матей
(Мандоус Алеш)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Заря 17.7% (20)
X 19.5% (22)
Славия Прага 62.8% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Турбаевский
Никита
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
70
Кирюханцев
Игорь
47
Вантух
Роман
39
Герреро
Эдуардо
9
Мишнёв
Дмитрий
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
11
Алефиренко
Даниил
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
5
Огбу
Иго
27
Влчек
Томаш
17
Провод
Лукас
21
Доудера
Давид
19
Дорли
Оскар
3
Голеш
Томаш
10
Зафеирис
Христос
26
Шранц
Иван
14
Ван
Бюрен
Мик
Заря
5-4-1
Славия Прага
4-5-1

История личных встреч

Заря
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антюх Денис 1 0.5
Алефиренко Даниил 1 0.5
Вантух Роман 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 2 0.5
Масопуст Лукаш 1 0.25
Юречка Вацлав 1 0.25
Валлем Конрад 1 0.25
Тиджани Мухамед 1 0.25
Юрасек Матей 1 0.25
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Батагов Арсений 1 0
Герреро Эдуардо 1 0
Турбаевский Никита 1 0
Яцык Александр 1 0
Ненад Лалатович 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 0 1
Масопуст Лукаш 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2
Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1
Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Яблонец - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Славия Прага - Баник Острава 1:0 Днепр-1 - Славия Прага 1:1
Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2

Результаты матчей

Заря
Славия Прага

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Заря
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
2

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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      Г О О О О Л - Алефиренко Даниил бьет в цель!
    • 15'
      Снурницын Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Заря 17.7% (20)
    X 19.5% (22)
    Славия Прага 62.8% (71)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Заря 2:1 Славия Прага

    Исход игры
    Заря
    17.7% (20)
    Ничья
    19.5% (22)
    Славия Прага
    62.8% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Славия Прага
    37.2% (42)
    1:1 Ничья
    17.7% (20)
    0:1 Славия Прага
    15% (17)
    2:1 Заря
    10.6% (12)
    1:0 Заря
    5.3% (6)
    0:2 Славия Прага
    4.4% (5)
    1:3 Славия Прага
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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