Стадион: Ружевица.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
28
Смолчич
Иван
25
Ходжа
Велдин
21
Фрук
Тони
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гргич АленНападающий
-
Главный тренер: Жейко Сопич
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
История личных встреч
Риека
Лилль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марко
|3
|0.5
|Иванович Франьо
|3
|0.5
|Года Бруно
|2
|0.33
|Янкович Нико
|2 (1)
|0.33
|Раделич Степан
|1
|0.17
|Гргич Ален
|1
|0.17
|Джуара Наис
|1
|0.17
|Фрук Тони
|0
|0
|Либер Адриан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жегрова Эдон
|1
|0.5
|Йоро Лени
|1
|0.5
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Дэвид Джонатан
|0
|0
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Матей
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
|Селахи Линдон
|1
|0
|Лабрович Недилько
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
Результаты матчей
Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Риека
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Риека
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Риека 2:1 Лилль - Риека 2:1 Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0
Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1
Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2
Результаты матчей
Риека
Лилль
Точный счет
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Риека
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риека 0:0 Лилль
Исход игры
Риека
4.4% (5)
Ничья
23.9% (27)
Лилль
71.7% (81)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:2 Лилль
45.1% (51)
1:1 Ничья
22.1% (25)
0:1 Лилль
12.4% (14)
0:2 Лилль
8% (9)
1:3 Лилль
3.5% (4)
1:0 Риека
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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