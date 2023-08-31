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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Риека
0:0
Первый тайм: 23'
Лилль
0'
8' Желтая карточка
Дэвид Джонатан

Ход матча

8'
 
Дэвид Джонатан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 112
Риека 4.5% (5)
X 24.1% (27)
Лилль 71.4% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Лилль
4.96
4.10
1.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лабрович
Недилько
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
6
Митрович
Матей
3
Года
Бруно
25
Ходжа
Велдин
87
Пашалич
Марко
18
Селахи
Линдон
21
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
89
Иванович
Франьо
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
Риека
4-1-4-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Риека
Лилль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марко 3 0.5
Иванович Франьо 3 0.5
Года Бруно 2 0.33
Янкович Нико 2 (1) 0.33
Раделич Степан 1 0.17
Гргич Ален 1 0.17
Джуара Наис 1 0.17
Фрук Тони 0 0
Либер Адриан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 1 0.5
Йоро Лени 1 0.5
Кавалейру Иван 0 0
Дэвид Джонатан 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Матей 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Селахи Линдон 1 0
Лабрович Недилько 1 0
Вейга Данилу 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Риека
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Риека
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Риека 2:1 Лилль - Риека 2:1 Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0
Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1
Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2

Результаты матчей

Риека
Лилль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Риека
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Дэвид Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 112
Риека 4.5% (5)
X 24.1% (27)
Лилль 71.4% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Лилль
4.96
4.10
1.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Риека 0:0 Лилль онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риека 0:0 Лилль

Исход игры
Риека
4.4% (5)
Ничья
23.9% (27)
Лилль
71.7% (81)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:2 Лилль
45.1% (51)
1:1 Ничья
22.1% (25)
0:1 Лилль
12.4% (14)
0:2 Лилль
8% (9)
1:3 Лилль
3.5% (4)
1:0 Риека
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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