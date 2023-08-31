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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Риека
1:1
Итог доп. времени
Лилль
0'
8' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
23' Желтая карточка
Zeljko Sopic
37' Желтая карточка
Фрук Тони
45' Желтая карточка
Галешич Нико
49' Желтая карточка
Иванович Франьо
1:0
58' Гол
Смолчич Иван
99' Желтая карточка
Диаките Бафоде
1:1
109' Гол
Дэвид Джонатан
111' Желтая карточка
Вукчевич Андрия
114' Желтая карточка
Обрегон Хорхе
120' Желтая карточка
Смолчич Иван

Ход матча

8'
 
Дэвид Джонатан
23'
Zeljko Sopic
 
37'
Фрук Тони
 
45'
Галешич Нико
 
46'
Вукчевич Андрия
Янкович Нико
 
49'
Иванович Франьо
 
58'
Смолчич Иван
1:0
77'
Обрегон Хорхе
Иванович Франьо
 
77'
Гргич Ален
Пашалич Марко
 
86'
Илинкович Сильвио
Селахи Линдон
 
87'
 
Диаките Бафоде
Йоро Лени
87'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Кавалейру Иван
99'
 
Диаките Бафоде
99'
 
Языджи Юсуф
Жегрова Эдон
104'
Либер Адриан
Фрук Тони
 
109'
1:1
Дэвид Джонатан
111'
Вукчевич Андрия
 
114'
Обрегон Хорхе
 
114'
 
Юмтити Самуэль
Кабелла Реми
116'
Богожевич Бруно
Ходжа Велдин
 
120'
Смолчич Иван
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 11
  • 2 Офсайды 3
  • 23 Нарушения правил 17
  • 7 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Риека 4.4% (5)
X 23.9% (27)
Лилль 71.7% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лабрович
Недилько
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
6
Митрович
Матей
3
Года
Бруно
25
Ходжа
Велдин
87
Пашалич
Марко
18
Селахи
Линдон
21
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
89
Иванович
Франьо
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
Риека
4-1-4-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Риека
Лилль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марко 3 0.5
Иванович Франьо 3 0.5
Года Бруно 2 0.33
Янкович Нико 2 (1) 0.33
Раделич Степан 1 0.17
Гргич Ален 1 0.17
Джуара Наис 1 0.17
Смолчич Иван 1 0.17
Фрук Тони 0 0
Либер Адриан 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 1 0.5
Жегрова Эдон 1 0.5
Йоро Лени 1 0.5
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zeljko Sopic 1 0
Митрович Матей 1 0
Вукчевич Андрия 1 0
Обрегон Хорхе 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Селахи Линдон 1 0
Фрук Тони 1 0
Лабрович Недилько 1 0
Галешич Нико 1 0
Смолчич Иван 1 0
Вейга Данилу 1 0
Иванович Франьо 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Диаките Бафоде 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Риека
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Риека
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Риека 2:1 Лилль - Риека 2:1 Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0
Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1
Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2

Результаты матчей

Риека
Лилль

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Риека
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
1
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 109'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 104'
    Фрук Тони уходит с поля. Либер Адриан выходит вместо него
  • 99'
    Жегрова Эдон уходит с поля. Языджи Юсуф выходит вместо него
  • 99'
    Диаките Бафоде получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Галешич Нико получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Фрук Тони получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Жейко Сопич получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Дэвид Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Риека 4.4% (5)
    X 23.9% (27)
    Лилль 71.7% (81)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риека 1:1 Лилль

    Исход игры
    Риека
    4.4% (5)
    Ничья
    23.9% (27)
    Лилль
    71.7% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (60)
    Меньше
    45.45% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    45.1% (51)
    1:1 Ничья
    22.1% (25)
    0:1 Лилль
    12.4% (14)
    0:2 Лилль
    8% (9)
    1:3 Лилль
    3.5% (4)
    1:0 Риека
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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