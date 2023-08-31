Стадион: Ружевица.
0'
8' Желтая карточкаДэвид Джонатан
23' Желтая карточкаZeljko Sopic
37' Желтая карточкаФрук Тони
45' Желтая карточкаГалешич Нико
49' Желтая карточкаИванович Франьо
1:0
58' ГолСмолчич Иван
99' Желтая карточкаДиаките Бафоде
1:1
109' ГолДэвид Джонатан
111' Желтая карточкаВукчевич Андрия
114' Желтая карточкаОбрегон Хорхе
120' Желтая карточкаСмолчич Иван
Ход матча
23'
37'
45'
49'
58'
1:0
99'
104'
109'
1:1
111'
114'
120'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 11
-
2 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 17
-
7 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
28
Смолчич
Иван
25
Ходжа
Велдин
21
Фрук
Тони
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гргич АленНападающий
-
Главный тренер: Жейко Сопич
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
История личных встреч
Риека
Лилль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марко
|3
|0.5
|Иванович Франьо
|3
|0.5
|Года Бруно
|2
|0.33
|Янкович Нико
|2 (1)
|0.33
|Раделич Степан
|1
|0.17
|Гргич Ален
|1
|0.17
|Джуара Наис
|1
|0.17
|Смолчич Иван
|1
|0.17
|Фрук Тони
|0
|0
|Либер Адриан
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|1
|0.5
|Жегрова Эдон
|1
|0.5
|Йоро Лени
|1
|0.5
|Кавалейру Иван
|0
|0
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zeljko Sopic
|1
|0
|Митрович Матей
|1
|0
|Вукчевич Андрия
|1
|0
|Обрегон Хорхе
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
|Селахи Линдон
|1
|0
|Фрук Тони
|1
|0
|Лабрович Недилько
|1
|0
|Галешич Нико
|1
|0
|Смолчич Иван
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
|Иванович Франьо
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
Результаты матчей
Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Риека
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Риека
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Риека 2:1 Лилль - Риека 2:1 Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0
Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0 Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0
Лилль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1
Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2
Результаты матчей
Риека
Лилль
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Риека
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
11
24
15
15
15
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риека 1:1 Лилль
Исход игры
Риека
4.4% (5)
Ничья
23.9% (27)
Лилль
71.7% (81)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:2 Лилль
45.1% (51)
1:1 Ничья
22.1% (25)
0:1 Лилль
12.4% (14)
0:2 Лилль
8% (9)
1:3 Лилль
3.5% (4)
1:0 Риека
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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