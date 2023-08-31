Стадион: Йохан Кройф Арена.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
12
Гортер
Джей
18
Медич
Яков
12
Слуга
Симон
77
Кайо
Ранхел
99
Секо
Руан
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Вос СилваноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кайо РанхелНападающий
-
99 Секо РуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 СонЗащитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
7 РикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Аякс
Лудогорец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|3
|1.5
|Бробби Брайан
|1
|0.5
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|2
|0.5
|Текпетей Бернард
|2
|0.5
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.25
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.25
|Хайстер Марсель
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Секо Руан
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медич Яков
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
5
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1
Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3
Лудогорец
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1
Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3
Результаты матчей
Аякс
Лудогорец
Точный счет
1:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аякс
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хеккен
|Садик Ибраим
|3 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (1)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Олимпия Любляна
|Суалеэ Давид
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 0:0 Лудогорец
Исход игры
Аякс
98.3% (119)
Ничья
0.8% (1)
Лудогорец
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:0 Аякс
29.8% (36)
3:1 Аякс
22.3% (27)
2:1 Аякс
13.2% (16)
3:0 Аякс
10.7% (13)
4:1 Аякс
5.8% (7)
4:0 Аякс
1.7% (2)
1:0 Аякс
1.7% (2)
3:2 Аякс
1.7% (2)
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