Подача "Лудогорца" ни к чему не привела, мяч у игроков хозяев.

Неточная передача на Ренсха, аут в пользу "Лудогорца".

Падает Ренсх метрах в 10 от штрафной гостей, но судья не видит нарушение в этом эпизоде.

Сфолили игроки гостей в центре поля. Штрафной быстро разыграл "Аякс", попытался провести атаку, но всё закончилось потерей.

Бергвейн фолит в центре поля. "Лудогорец" быстро разыграл, пошёл в атаку, но отобрали игроки хозяев.

Столкновение в центре поля. Вейндел и Текпетей сошлись. Оба игрока получают медицинскую помощь.

Опасный штрафной в 25 метрах от ворот зарабатывает "Лудогорец".

Удар откровенно не получился у игрока гостей, намного выше пошел мяч.

"Лудогорец" забрал снаряд себе во владение и проводит очередную атаку.

Правым флангом атаковали гости. Казалось бы, потеряли мяч, но тут же вернули его себе.

Боргеса пускали в прорыв по правому флангу игроки "Аякса", но он решил придержать мяч и вернул его на свою половину.

Ренсх фолит на левом фланге в 35 метрах от своих ворот.

20' Боргес боролся за мяч с защитником "Лудогорца", мяч ушёл за лицевую от игрока хозяев.

19' Фолят возле боковой линии игроки гостей, штрафной в пользу "Аякса".

17' Очередную атаку начинали хозяева, но неточная длинная передача, и мяч у "Лудогорца".

16' Вновь высокий прессинг от "Аякса" заканчивается потерей "Лудогорца".

15' Гости пытались провести позиционную атаку, но неточная передача, и мяч уходит за боковую линию.

14' Тейлор вышел на ударную позицию по центру и пробил метров с 20. Рядом со штангой!

12' Ренсх нарушает правила на чужой половине.

11' Левым флангом попытался провести атаку "Лудогорец", но хозяева быстро вернули мяч себе.

10' Длинная передача от защитника "Аякса", но точно в руки вратарю гостей.