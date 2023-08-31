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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Аякс
0:0
Первый тайм: 37'
Лудогорец
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 121
Аякс 98.3% (119)
X 0.8% (1)
Лудогорец 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Лудогорец
1.55
5.23
7.87
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
18
Медич
Яков
4
Хато
Йоррель
5
Вейндал
Оуэн
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
12
Слуга
Симон
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
44
Хайстер
Марсель
82
Йорданов
Иван
8
Гонсалвеш
Клод
6
Пётровски
Якуб
77
Кайо
Ранхел
99
Секо
Руан
37
Текпетей
Бернард
Аякс
4-3-3
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 1.5
Бробби Брайан 1 0.5
Бергвейн Стевен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 2 0.5
Текпетей Бернард 2 0.5
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.25
Десподов Кирилл 1 0.25
Вердон Оливье 1 (1) 0.25
Хайстер Марсель 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Секо Руан 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медич Яков 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 2 0
Вердон Оливье 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
5
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1
Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3
Лудогорец
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1
Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3

Результаты матчей

Аякс
Лудогорец

Точный счет

1:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аякс
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    36'
    Столкновение в центре поля. Вейндел и Текпетей сошлись. Оба игрока получают медицинскую помощь.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бергвейн фолит в центре поля. "Лудогорец" быстро разыграл, пошёл в атаку, но отобрали игроки хозяев.
  • Фол, нарушение
    33'
    Сфолили игроки гостей в центре поля. Штрафной быстро разыграл "Аякс", попытался провести атаку, но всё закончилось потерей.
  • 32'
    Падает Ренсх метрах в 10 от штрафной гостей, но судья не видит нарушение в этом эпизоде.
  • 31'
    Неточная передача на Ренсха, аут в пользу "Лудогорца".
  • 30'
    Пытались гости прорваться правым флангом, но легко "Аякс" отобрал мяч.
  • 29'
    Подача "Лудогорца" ни к чему не привела, мяч у игроков хозяев.
  • Фол, нарушение
    28'
    Ренсх фолит на левом фланге в 35 метрах от своих ворот.
  • 27'
    Левым флангом атакует "Лудогорец" и зарабатывает аут.
  • 25'
    Боргеса пускали в прорыв по правому флангу игроки "Аякса", но он решил придержать мяч и вернул его на свою половину.
  • 24'
    Правым флангом атаковали гости. Казалось бы, потеряли мяч, но тут же вернули его себе.
  • 23'
    "Лудогорец" забрал снаряд себе во владение и проводит очередную атаку.
  • 22'
    Удар откровенно не получился у игрока гостей, намного выше пошел мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Опасный штрафной в 25 метрах от ворот зарабатывает "Лудогорец".
  • Фол, нарушение
    21'
    Тейлор сфолил возле штрафной гостей.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Боргес боролся за мяч с защитником "Лудогорца", мяч ушёл за лицевую от игрока хозяев.
    • Фол, нарушение
      19'
      Фолят возле боковой линии игроки гостей, штрафной в пользу "Аякса".
    • 17'
      Очередную атаку начинали хозяева, но неточная длинная передача, и мяч у "Лудогорца".
    • 16'
      Вновь высокий прессинг от "Аякса" заканчивается потерей "Лудогорца".
    • 15'
      Гости пытались провести позиционную атаку, но неточная передача, и мяч уходит за боковую линию.
    • Опасный момент
      14'
      Тейлор вышел на ударную позицию по центру и пробил метров с 20. Рядом со штангой! 
    • Фол, нарушение
      12'
      Ренсх нарушает правила на чужой половине.
    • 11'
      Левым флангом попытался провести атаку "Лудогорец", но хозяева быстро вернули мяч себе.
    • 10'
      Длинная передача от защитника "Аякса", но точно в руки вратарю гостей.
    • 8'
      Катает мяч "Аякс" на своей половине, пытается заставить "Лудогорец" выйти в прессинг.
    • 7'
      Зажали хозяева "Лудогорец" на их половине поля, постоянный прессинг, не могут гости выбраться на чужую половину.
    • 5'
      Вновь вперед идёт "Аякс", на этот раз левым флангом, но до опасного момента дело не дошло.
    • Опасный момент
      4'
      Опасно простреливал нападающий "Аякса" с правого фланга, но защитники "Лудогорца" заблокировали.
    • Опасный момент
      2'
      Бробби вышел на ударную позицию, но вратарь "Лудогорца" вовремя сократил дистанцию и отбил удар! Повторный удар заблокировали защитники гостей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Поехали! "Аякс" начал с центра поля!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы нидерландский "Аякс" примет болгарский "Лудогорец". Первый матч в Болгарии "Аякс" уверенно выиграл 4:1.
    • Меня зовут Сергей Краснов, и я проведу для вас текстовую трансляцию этого матча. 
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      • Прогнозы 121
      Аякс 98.3% (119)
      X 0.8% (1)
      Лудогорец 0.8% (1)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Аякс
      Ничья
      Лудогорец
      1.55
      5.23
      7.87
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Аякс
    98.3% (119)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лудогорец
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Аякс
    29.8% (36)
    3:1 Аякс
    22.3% (27)
    2:1 Аякс
    13.2% (16)
    3:0 Аякс
    10.7% (13)
    4:1 Аякс
    5.8% (7)
    4:0 Аякс
    1.7% (2)
    1:0 Аякс
    1.7% (2)
    3:2 Аякс
    1.7% (2)
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