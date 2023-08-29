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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Аякс
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 43
Аякс 100% (43)
X 0% (0)
Лудогорец 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Лудогорец
1.27
6.40
9.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аякс
Лудогорец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 3 3
Бробби Брайан 1 1
Бергвейн Стевен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 2 0.67
Текпетей Бернард 2 0.67
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.33
Десподов Кирилл 1 0.33
Вердон Оливье 1 (1) 0.33
Хайстер Марсель 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Секо Руан 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медич Яков 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 2 0
Вердон Оливье 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
5
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1
Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3
Лудогорец
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лудогорец - Берое 5:0 Лудогорец - Аякс 1:4 Черно Море - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Астана 5:1
Лудогорец - ЦСКА София 3:0 Астана - Лудогорец 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 0:5 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Лудогорец - Этыр Велико-Тырново 5:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 Левски Крумовград - Лудогорец 3:1 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3

Результаты матчей

Аякс
Лудогорец

Точный счет

1:4
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аякс
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Аякс 100% (43)
    X 0% (0)
    Лудогорец 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Лудогорец
    1.27
    6.40
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аякс - Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Лудогорец

    Исход игры
    Аякс
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Лудогорец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Аякс
    34.9% (15)
    3:1 Аякс
    23.3% (10)
    2:1 Аякс
    18.6% (8)
    3:0 Аякс
    11.6% (5)
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    Аякс
    Лудогорец
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