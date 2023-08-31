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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
ПАОК
2:0
Второй тайм: 50'
Хартс
0'
1:0
16' Гол
Тайсон Фреда
18' Желтая карточка
Сиббик Тоби
2:0
23' Гол
Брэндон Льямас
24' Желтая карточка
Брэндон Льямас
37' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
45' Желтая карточка
Девлин Кэмерон

Ход матча

16'
Тайсон Фреда
1:0
18'
 
Сиббик Тоби
23'
Брэндон Льямас
(Шваб Штефан)
2:0
24'
Брэндон Льямас
 
37'
 
Шенклэнд Лоуренс
45'
 
Девлин Кэмерон

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 110
ПАОК 92.7% (102)
X 4.5% (5)
Хартс 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Хартс
1.42
4.80
7.66
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
28
Кларк
Зандер
2
Кент
Фрэнки
21
Сиббик
Тоби
15
Роулс
Кай
13
Аткинсон
Натаниэль
14
Девлин
Кэмерон
10
Бойс
Лайам
19
Кокран
Алекс
3
Кингсли
Стивен
9
Шенклэнд
Лоуренс
77
Кеннет
Варгас
ПАОК
4-2-3-1
Хартс
3-5-2

История личных встреч

ПАОК
Хартс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 3 0.5
Брэндон Льямас 2 0.33
Шваб Штефан 2 (2) 0.33
Тайсон Фреда 1 0.17
Константелиас Янис 1 0.17
Мург Томас 0 0
Циггарас Теохарис 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 3 (1) 0.75
Девлин Кэмерон 2 0.5
Кингсли Стивен 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул-Рахман 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Циггарас Теохарис 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Шваб Штефан 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Мург Томас 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенклэнд Лоуренс 3 0
Девлин Кэмерон 3 0
Сиббик Тоби 1 0
Кокран Алекс 1 0
Денхолм Эйден 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
ПАОК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хартс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
2
29%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0
Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1
Хартс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Данди - Хартс 1:0 Хартс - ПАОК 1:2 Хартс - Партик Тисл 4:0 Хартс - Русенборг 3:1
Хартс - Килмарнок 0:0 Русенборг - Хартс 2:1 Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3 Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2

Результаты матчей

ПАОК
Хартс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Хартс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
2
2
3
2.5
1
2
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Девлин Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Шенклэнд Лоуренс получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Брэндон Льямас получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Шваб Штефан сделал результативную передачу.
  • До матча
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Прогнозы 110
ПАОК 92.7% (102)
X 4.5% (5)
Хартс 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Хартс
1.42
4.80
7.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 2:0 Хартс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПАОК 2:0 Хартс

Исход игры
ПАОК
92.7% (102)
Ничья
4.5% (5)
Хартс
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
38.2% (42)
2:0 ПАОК
23.6% (26)
1:0 ПАОК
22.7% (25)
3:1 ПАОК
6.4% (7)
1:1 Ничья
3.6% (4)
1:2 Хартс
1.8% (2)
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