Стадион: Тумба.
0'
1:0
16' ГолТайсон Фреда
18' Желтая карточкаСиббик Тоби
2:0
23' ГолБрэндон Льямас
24' Желтая карточкаБрэндон Льямас
37' Желтая карточкаШенклэнд Лоуренс
45' Желтая карточкаДевлин Кэмерон
54' Желтая карточкаКулиеракис Костас
3:0
57' ГолКонстантелиас Янис
4:0
71' ГолТайсон Фреда
90'+4
Ход матча
16'
1:0
18'
23'
2:0
24'
37'
45'
57'
71'
4:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
28
Кларк
Зандер
21
Сиббик
Тоби
15
Роулс
Кай
10
Бойс
Лайам
19
Кокран
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
-
21 Сиббик ТобиЗащитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бойс ЛайамПолузащитник
-
19 Кокран АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Стоун ХарриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тейт МаколейПолузащитник
-
51 Лоури АлексПолузащитник
-
11 Ода ЮтароНападающий
-
17 Форрест АланНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Макэвой Фрэнки
История личных встреч
ПАОК
Хартс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|3
|0.5
|Брэндон Льямас
|2
|0.33
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.33
|Тайсон Фреда
|2
|0.33
|Константелиас Янис
|2
|0.33
|Мург Томас
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|3 (1)
|0.75
|Девлин Кэмерон
|2
|0.5
|Кингсли Стивен
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Циггарас Теохарис
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенклэнд Лоуренс
|3
|0
|Девлин Кэмерон
|3
|0
|Сиббик Тоби
|1
|0
|Кокран Алекс
|1
|0
|Денхолм Эйден
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хартс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хартс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
18%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0
Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1
Хартс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Данди - Хартс 1:0 Хартс - ПАОК 1:2 Хартс - Партик Тисл 4:0 Хартс - Русенборг 3:1
Хартс - Килмарнок 0:0 Русенборг - Хартс 2:1 Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3 Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2
Результаты матчей
ПАОК
Хартс
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Хартс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
42
13
33
13
24
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПАОК 4:0 Хартс
Исход игры
ПАОК
92.7% (102)
Ничья
4.5% (5)
Хартс
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
38.2% (42)
2:0 ПАОК
23.6% (26)
1:0 ПАОК
22.7% (25)
3:1 ПАОК
6.4% (7)
1:1 Ничья
3.6% (4)
1:2 Хартс
1.8% (2)
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