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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
ПАОК
4:0
Конец матча
Хартс
0'
1:0
16' Гол
Тайсон Фреда
18' Желтая карточка
Сиббик Тоби
2:0
23' Гол
Брэндон Льямас
24' Желтая карточка
Брэндон Льямас
37' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
45' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
54' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
3:0
57' Гол
Константелиас Янис
4:0
71' Гол
Тайсон Фреда
90'+4

Ход матча

16'
Тайсон Фреда
1:0
18'
 
Сиббик Тоби
23'
Брэндон Льямас
(Шваб Штефан)
2:0
24'
Брэндон Льямас
 
37'
 
Шенклэнд Лоуренс
45'
 
Девлин Кэмерон
54'
Кулиеракис Костас
 
57'
Константелиас Янис
(Живкович Андрия)
3:0
59'
 
Тагава Кёсукэ
Бойс Лайам
64'
Оздоев Магомед
Циггарас Теохарис
 
64'
Кедзёра Томаш
Виейринья
 
66'
 
Лоури Алекс
Шенклэнд Лоуренс
66'
 
Денхолм Эйден
Кингсли Стивен
71'
Тайсон Фреда
(Брэндон Льямас)
4:0
74'
Цимас Стефанос
Брэндон Льямас
 
74'
Мург Томас
Тайсон Фреда
 
82'
Вракас Георгиос
Живкович Андрия
 
82'
 
Хэллидэй Эндрю
Девлин Кэмерон
82'
 
Оффиа Оделуга
Аткинсон Натаниэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 110
ПАОК 92.7% (102)
X 4.5% (5)
Хартс 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
6
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
28
Кларк
Зандер
2
Кент
Фрэнки
21
Сиббик
Тоби
15
Роулс
Кай
13
Аткинсон
Натаниэль
14
Девлин
Кэмерон
10
Бойс
Лайам
19
Кокран
Алекс
3
Кингсли
Стивен
9
Шенклэнд
Лоуренс
77
Кеннет
Варгас
ПАОК
4-2-3-1
Хартс
3-5-2

История личных встреч

ПАОК
Хартс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 3 0.5
Брэндон Льямас 2 0.33
Шваб Штефан 2 (2) 0.33
Тайсон Фреда 2 0.33
Константелиас Янис 2 0.33
Мург Томас 0 0
Циггарас Теохарис 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 3 (1) 0.75
Девлин Кэмерон 2 0.5
Кингсли Стивен 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул-Рахман 2 0
Брэндон Льямас 2 0
Циггарас Теохарис 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Шваб Штефан 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Мург Томас 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Константелиас Янис 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенклэнд Лоуренс 3 0
Девлин Кэмерон 3 0
Сиббик Тоби 1 0
Кокран Алекс 1 0
Денхолм Эйден 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ПАОК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хартс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хартс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
18%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0
Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1
Хартс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Данди - Хартс 1:0 Хартс - ПАОК 1:2 Хартс - Партик Тисл 4:0 Хартс - Русенборг 3:1
Хартс - Килмарнок 0:0 Русенборг - Хартс 2:1 Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3 Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2

Результаты матчей

ПАОК
Хартс

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Хартс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
1
3
3
3
2.5
1
3
2
4
3.5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Живкович Андрия сделал результативную передачу.
    • 54'
      Кулиеракис Костас получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    ПАОК 92.7% (102)
    X 4.5% (5)
    Хартс 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПАОК 4:0 Хартс

    Исход игры
    ПАОК
    92.7% (102)
    Ничья
    4.5% (5)
    Хартс
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.71% (52)
    Меньше
    52.29% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    38.2% (42)
    2:0 ПАОК
    23.6% (26)
    1:0 ПАОК
    22.7% (25)
    3:1 ПАОК
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    1:2 Хартс
    1.8% (2)
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