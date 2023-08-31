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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Целе
1:0
Первый тайм: 38'
Маккаби Тель-Авив
0'
1:0
12' Гол
Матко Алёша
28' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис

Ход матча

12'
Матко Алёша
(Пруцев Егор)
1:0
28'
 
Ван Оверем Йорис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 110
Целе 6.4% (7)
X 20.9% (23)
Маккаби Тель-Авив 72.7% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Целе
Ничья
Маккаби Тель-Авив
3.49
3.95
5.16
Все Коэффициенты
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
67
Милич
Нино
3
Вуклишевич
Дамьян
19
Забуковник
Марк
13
Врбанец
Матиц
8
Бобичанец
Лука
7
Матко
Алёша
20
Мачак
Лукас
73
Пруцев
Егор
90
Машпати
Рои
25
Люккассен
Деррик
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
97
Масон
Иван
3
Ревиво
Рой
17
Милсон
10
Битон
Дан
14
Ван
Оверем
Йорис
9
Тургеман
Дор
7
Захави
Эран
Целе
4-3-3
Маккаби Тель-Авив
5-4-1

История личных встреч

Целе
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 3 0.5
Матко Алёша 2 0.33
Лами Жюльен 2 0.33
Байде Грегор 2 0.33
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.17
Фильо Эдмилсон 1 0.17
Квесич Марио 0 0
Коутер Нино 0 0
Карничник Зан 0 0
Неманич Клемен 0 0
Пруцев Егор 0 0
Забуковник Марк 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 5 (2) 0.83
Перец Дор 2 0.33
Коэн Йонатан 1 0.17
Битон Дан 1 0.17
Гуагон Парфэйт 1 0.17
Тургеман Дор 1 0.17
Голаса Эйял 0 0
Ван Оверем Йорис 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Масон Иван 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобичанец Лука 3 0
Неманич Клемен 1 1
Вуклишевич Дамьян 2 0
Зец Давид 2 0
Фильо Эдмилсон 2 0
Коутер Нино 1 0
Байде Грегор 1 0
Розман Матьяж 1 0
Бизяк Ловро 1 0
Пруцев Егор 1 0
Забуковник Марк 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саборит Энрик 2 0
Ван Оверем Йорис 2 0
Битон Нир 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Ревиво Рой 1 0

Результаты матчей

Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Целе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8
Целе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Маккаби Тель-Авив
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
5
45%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпия Любляна - Целе 2:4 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Домжале - Целе 1:2 Неман Гродно - Целе 1:4
Целе - Рогашка 2:0 Целе - Неман Гродно 1:0 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК Будапешт 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2

Результаты матчей

Целе
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Целе
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Ван Оверем Йорис получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Пруцев Егор сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Aljosa Matko бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 110
Целе 6.4% (7)
X 20.9% (23)
Маккаби Тель-Авив 72.7% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Целе
Ничья
Маккаби Тель-Авив
3.49
3.95
5.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Целе 1:0 Маккаби Тель-Авив онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Целе 1:0 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Целе
6.4% (7)
Ничья
20.9% (23)
Маккаби Тель-Авив
72.7% (80)
Тотал 2.5
Больше
57.8% (63)
Меньше
42.2% (46)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
49.1% (54)
1:1 Ничья
18.2% (20)
0:1 Маккаби Тель-Авив
11.8% (13)
0:2 Маккаби Тель-Авив
7.3% (8)
1:3 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
1:0 Целе
2.7% (3)
2:1 Целе
1.8% (2)
0:3 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
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