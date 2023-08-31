  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Целе
1:1
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
1:0
12' Гол
Матко Алёша
28' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
1:1
49' Гол
Каничовски Габи
61' Желтая карточка
Машпати Рои
80' Желтая карточка
Карничник Зан
84' Желтая карточка
Масон Иван
90'+4

Ход матча

12'
Матко Алёша
(Пруцев Егор)
1:0
28'
 
Ван Оверем Йорис
46'
 
Коэн Йонатан
Тургеман Дор
46'
 
Каничовски Габи
Битон Нир
49'
1:1
Каничовски Габи
(Масон Иван)
58'
Лами Жюльен
Мачак Лукас
 
61'
 
Машпати Рои
63'
Коутер Нино
Забуковник Марк
 
63'
Квесич Марио
Бобичанец Лука
 
68'
Фильо Эдмилсон
Пруцев Егор
 
68'
Светлин Тамар
Врбанец Матиц
 
74'
 
Шахар Идо
Битон Дан
77'
 
Давидзаде Офир
Милсон
80'
Карничник Зан
 
84'
 
Масон Иван
90'
 
Сайед Абу Фархи
Захави Эран

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 110
Целе 6.4% (7)
X 20.9% (23)
Маккаби Тель-Авив 72.7% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
67
Милич
Нино
3
Вуклишевич
Дамьян
19
Забуковник
Марк
13
Врбанец
Матиц
8
Бобичанец
Лука
7
Матко
Алёша
20
Мачак
Лукас
73
Пруцев
Егор
90
Машпати
Рои
25
Люккассен
Деррик
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
97
Масон
Иван
3
Ревиво
Рой
17
Милсон
10
Битон
Дан
14
Ван
Оверем
Йорис
9
Тургеман
Дор
7
Захави
Эран
Целе
4-3-3
Маккаби Тель-Авив
5-4-1

История личных встреч

Целе
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 3 0.5
Матко Алёша 2 0.33
Лами Жюльен 2 0.33
Байде Грегор 2 0.33
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.17
Фильо Эдмилсон 1 0.17
Квесич Марио 0 0
Коутер Нино 0 0
Карничник Зан 0 0
Неманич Клемен 0 0
Пруцев Егор 0 0
Забуковник Марк 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 5 (2) 0.83
Перец Дор 2 0.33
Коэн Йонатан 1 0.17
Битон Дан 1 0.17
Каничовски Габи 1 0.17
Гуагон Парфэйт 1 0.17
Тургеман Дор 1 0.17
Масон Иван 0 0
Голаса Эйял 0 0
Ван Оверем Йорис 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобичанец Лука 3 0
Неманич Клемен 1 1
Вуклишевич Дамьян 2 0
Зец Давид 2 0
Фильо Эдмилсон 2 0
Коутер Нино 1 0
Байде Грегор 1 0
Розман Матьяж 1 0
Бизяк Ловро 1 0
Карничник Зан 1 0
Пруцев Егор 1 0
Забуковник Марк 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саборит Энрик 2 0
Ван Оверем Йорис 2 0
Битон Нир 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Масон Иван 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0
Ревиво Рой 1 0

Результаты матчей

Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Целе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8
Целе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Маккаби Тель-Авив
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
5
42%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпия Любляна - Целе 2:4 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Домжале - Целе 1:2 Неман Гродно - Целе 1:4
Целе - Рогашка 2:0 Целе - Неман Гродно 1:0 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК Будапешт 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2

Результаты матчей

Целе
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Целе
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тургеман Дор уходит с поля. Коэн Йонатан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Ван Оверем Йорис получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Пруцев Егор сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Aljosa Matko бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Целе 6.4% (7)
    X 20.9% (23)
    Маккаби Тель-Авив 72.7% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Целе 1:1 Маккаби Тель-Авив онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Целе 1:1 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Целе
    6.4% (7)
    Ничья
    20.9% (23)
    Маккаби Тель-Авив
    72.7% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.8% (63)
    Меньше
    42.2% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    49.1% (54)
    1:1 Ничья
    18.2% (20)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    11.8% (13)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    7.3% (8)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    2.7% (3)
    1:0 Целе
    2.7% (3)
    2:1 Целе
    1.8% (2)
    0:3 Маккаби Тель-Авив
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     