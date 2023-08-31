Стадион: Stadion Z'dezele.
1:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолМатко Алёша
28' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
1:1
49' ГолКаничовски Габи
61' Желтая карточкаМашпати Рои
80' Желтая карточкаКарничник Зан
84' Желтая карточкаМасон Иван
90'+4
Ход матча
12'
1:0
28'
49'
1:1
61'
77'
80'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
67
Милич
Нино
20
Мачак
Лукас
73
Пруцев
Егор
90
Машпати
Рои
55
Битон
Нир
97
Масон
Иван
17
Милсон
10
Битон
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Милич НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мачак ЛукасНападающий
-
73 Пруцев ЕгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
-
77 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
-
27 Лами ЖюльенНападающий
-
16 Квесич МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Риера Альберт
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
-
97 Масон ИванЗащитник
- Защитник
-
17 МилсонПолузащитник
-
10 Битон ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Алон ТомерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
История личных встреч
Целе
Маккаби Тель-Авив
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобичанец Лука
|3
|0.5
|Матко Алёша
|2
|0.33
|Лами Жюльен
|2
|0.33
|Байде Грегор
|2
|0.33
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.17
|Фильо Эдмилсон
|1
|0.17
|Квесич Марио
|0
|0
|Коутер Нино
|0
|0
|Карничник Зан
|0
|0
|Неманич Клемен
|0
|0
|Пруцев Егор
|0
|0
|Забуковник Марк
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|5 (2)
|0.83
|Перец Дор
|2
|0.33
|Коэн Йонатан
|1
|0.17
|Битон Дан
|1
|0.17
|Каничовски Габи
|1
|0.17
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.17
|Тургеман Дор
|1
|0.17
|Масон Иван
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бобичанец Лука
|3
|0
|Неманич Клемен
|1
|1
|Вуклишевич Дамьян
|2
|0
|Зец Давид
|2
|0
|Фильо Эдмилсон
|2
|0
|Коутер Нино
|1
|0
|Байде Грегор
|1
|0
|Розман Матьяж
|1
|0
|Бизяк Ловро
|1
|0
|Карничник Зан
|1
|0
|Пруцев Егор
|1
|0
|Забуковник Марк
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саборит Энрик
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Битон Дан
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
Результаты матчей
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Целе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
8
Целе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Маккаби Тель-Авив
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
1
9%
5
42%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпия Любляна - Целе 2:4 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Домжале - Целе 1:2 Неман Гродно - Целе 1:4
Целе - Рогашка 2:0 Целе - Неман Гродно 1:0 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК Будапешт 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2
Результаты матчей
Целе
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Целе
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
24
24
15
15
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Целе 1:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Целе
6.4% (7)
Ничья
20.9% (23)
Маккаби Тель-Авив
72.7% (80)
Тотал 2.5
Больше
57.8% (63)
Меньше
42.2% (46)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
49.1% (54)
1:1 Ничья
18.2% (20)
0:1 Маккаби Тель-Авив
11.8% (13)
0:2 Маккаби Тель-Авив
7.3% (8)
1:3 Маккаби Тель-Авив
2.7% (3)
1:0 Целе
2.7% (3)
2:1 Целе
1.8% (2)
0:3 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
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