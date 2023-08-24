Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Балакин Николай
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Легия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|3
|0.75
|Каба Сори
|1
|0.25
|Далсгор Хенрик
|1
|0.25
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.25
|Гигович Армин
|1
|0.25
|Гуэ-Сон Чо
|1 (1)
|0.25
|Фоссум Ивер
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Жуниньо
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|3
|0.75
|Мучи Эрнест
|2
|0.5
|Вшолек Павел
|1
|0.25
|Гуаль Марк
|1
|0.25
|Рибейру Юри
|1
|0.25
|Крамер Блаж
|1
|0.25
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.25
|Росолек Мацей
|1
|0.25
|Кун Патрик
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
2
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
3
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Легия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2
Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0
Результаты матчей
Митьюлланд
Легия
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
13
13
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (2)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Легия
Исход игры
Митьюлланд
67.9% (76)
Ничья
24.1% (27)
Легия
8% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
2:1 Митьюлланд
42% (47)
1:1 Ничья
23.2% (26)
1:0 Митьюлланд
15.2% (17)
1:2 Легия
5.4% (6)
3:1 Митьюлланд
4.5% (5)
0:1 Легия
1.8% (2)
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