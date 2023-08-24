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Лига конференций
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Балакин Николай
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 6'
Легия
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 113
Митьюлланд 68.1% (77)
X 23.9% (27)
Легия 8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Легия
2.41
3.50
3.00
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
37
Гигович
Армин
24
Серенсен
Оливер
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
22
Элитим
Хуэрхен
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
27
Жозуэ
Филипе
Митьюлланд
4-3-3
Легия
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Легия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 3 0.75
Каба Сори 1 0.25
Далсгор Хенрик 1 0.25
Чилуфя Эдвард 1 0.25
Гигович Армин 1 0.25
Гуэ-Сон Чо 1 (1) 0.25
Фоссум Ивер 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Жуниньо 0 0
Паулиньо VI 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 3 0.75
Мучи Эрнест 2 0.5
Вшолек Павел 1 0.25
Гуаль Марк 1 0.25
Рибейру Юри 1 0.25
Крамер Блаж 1 0.25
Элитим Хуэрхен 1 0.25
Росолек Мацей 1 0.25
Кун Патрик 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 2 0
Гигович Армин 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Симсир Араль 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекхарт Томаш 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Слиш Бартош 2 0
Панков Радован 1 0
Жозуэ Филипе 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
2
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
3
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Легия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2
Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0

Результаты матчей

Митьюлланд
Легия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • 4'
    Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 4'
    Енджейчик Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Митьюлланд пытается что-то создать.
  • 3'
    Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Митьюлланд
  • 3'
    Оооо... вот это был удар! Гуаль Марк должен был забить с этой позиции.
  • 3'
    Гуаль Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Легия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Легия контролирует мяч.
    • 2'
      Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Пекхарт Томаш из команды Легия заходит слишком далеко, он валит Мартинес Эмилиано.
    • 1'
      Тобиаш Кацпер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Митьюлланд пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Митьюлланд 68.1% (77)
    X 23.9% (27)
    Легия 8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Легия
    2.41
    3.50
    3.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Легия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Легия

    Исход игры
    Митьюлланд
    67.9% (76)
    Ничья
    24.1% (27)
    Легия
    8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.88% (62)
    Меньше
    43.12% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (87)
    Нет
    20.18% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Митьюлланд
    42% (47)
    1:1 Ничья
    23.2% (26)
    1:0 Митьюлланд
    15.2% (17)
    1:2 Легия
    5.4% (6)
    3:1 Митьюлланд
    4.5% (5)
    0:1 Легия
    1.8% (2)
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