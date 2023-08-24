Стадион: МСХ Арена. Зрители: 7228 Главный судья: Балакин Николай
3:3
Конец матча
0'
1:0
16' ГолЖуниньо
1:1
26' ГолГуаль Марк
29' Желтая карточкаВшолек Павел
2:1
34' ГолФранкулино
43' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
45' Желтая карточкаСлиш Бартош
52' Желтая карточкаГигович Армин
61' Желтая карточкаГуаль Марк
2:2
64' ГолСлиш Бартош
3:2
71' ГолФранкулино
82' Желтая карточкаДюр Николас
3:3
86' ГолКрамер Блаж
88' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
90'+7
Ход матча
16'
1:0
26'
1:1
29'
34'
2:1
43'
45'
52'
61'
64'
2:2
71'
3:2
72'
82'
84'
86'
3:3
88'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
338 Количество передач 461
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.95 Победа «Митьюлланда»
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Баку МаканаЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Легия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|5
|1
|Жуниньо
|1
|0.2
|Каба Сори
|1
|0.2
|Далсгор Хенрик
|1
|0.2
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.2
|Гигович Армин
|1
|0.2
|Гуэ-Сон Чо
|1 (1)
|0.2
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Фоссум Ивер
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|3
|0.6
|Гуаль Марк
|2
|0.4
|Крамер Блаж
|2
|0.4
|Мучи Эрнест
|2
|0.4
|Вшолек Павел
|1
|0.2
|Слиш Бартош
|1
|0.2
|Росолек Мацей
|1
|0.2
|Рибейру Юри
|1
|0.2
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.2
|Кун Патрик
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигович Армин
|3
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Элитим Хуэрхен
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
5
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
3
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Легия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2
Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0
Результаты матчей
Митьюлланд
Легия
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
32
14
14
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2