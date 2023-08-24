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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: . Зрители: 7228 Главный судья: Балакин Николай
Митьюлланд
3:3
Конец матча
Легия
0'
1:0
16' Гол
Жуниньо
1:1
26' Гол
Гуаль Марк
29' Желтая карточка
Вшолек Павел
2:1
34' Гол
Франкулино
43' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
45' Желтая карточка
Слиш Бартош
52' Желтая карточка
Гигович Армин
61' Желтая карточка
Гуаль Марк
2:2
64' Гол
Слиш Бартош
3:2
71' Гол
Франкулино
82' Желтая карточка
Дюр Николас
3:3
86' Гол
Крамер Блаж
88' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
90'+7

Ход матча

16'
Жуниньо
(Олссон Кристоффер)
1:0
26'
1:1
Гуаль Марк
(Вшолек Павел)
29'
 
Вшолек Павел
33'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
34'
Франкулино
2:1
43'
 
Жозуэ Филипе
45'
 
Слиш Бартош
52'
Гигович Армин
 
61'
 
Гуаль Марк
64'
2:2
Слиш Бартош
(Жозуэ Филипе)
69'
 
Крамер Блаж
Пекхарт Томаш
69'
 
Мучи Эрнест
Гуаль Марк
71'
Франкулино
3:2
72'
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
 
72'
Брумадо Жуниор
Франкулино
 
72'
Маррони
Симсир Араль
 
78'
 
Росолек Мацей
Жозуэ Филипе
82'
Дюр Николас
 
84'
Шарлес
Гигович Армин
 
86'
3:3
Крамер Блаж
(Росолек Мацей)
88'
Брумадо Жуниор
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 338 Количество передач 461
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 113
Митьюлланд 68.1% (77)
X 23.9% (27)
Легия 8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
37
Гигович
Армин
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
24
Серенсен
Оливер
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
22
Элитим
Хуэрхен
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
27
Жозуэ
Филипе
Митьюлланд
4-3-3
Легия
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Легия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 5 1
Жуниньо 1 0.2
Каба Сори 1 0.2
Далсгор Хенрик 1 0.2
Чилуфя Эдвард 1 0.2
Гигович Армин 1 0.2
Гуэ-Сон Чо 1 (1) 0.2
Олссон Кристоффер 0 0
Фоссум Ивер 0 0
Паулиньо VI 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 3 0.6
Гуаль Марк 2 0.4
Крамер Блаж 2 0.4
Мучи Эрнест 2 0.4
Вшолек Павел 1 0.2
Слиш Бартош 1 0.2
Росолек Мацей 1 0.2
Рибейру Юри 1 0.2
Элитим Хуэрхен 1 0.2
Кун Патрик 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Баку Макана 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигович Армин 3 0
Олссон Кристоффер 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Дюр Николас 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Симсир Араль 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Енджейчик Артур 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Вшолек Павел 1 0
Панков Радован 1 0
Гуаль Марк 1 0
Элитим Хуэрхен 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
5
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
3
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
4
36%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0
Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Легия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2
Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Легия 0:0 Зальцбург - Легия 0:2 Легия - Карабах 2:0 Легия - Ботошани 5:0 Легия - Лехия Гданьск 3:1 Легия - Шленск Вроцлав 3:1 Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0

Результаты матчей

Митьюлланд
Легия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
2
3
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7228 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 46%, Легия: 54%.
  • 97'
    Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд в офсайде
  • 96'
    Августиняк Рафал ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Митьюлланд начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Гартенманн Стефан из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Вшолек Павел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Легия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Легия начинает контратаку
    • 91'
      Крамер Блаж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом