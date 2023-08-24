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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 47'
Фиорентина
0'
34' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
1:0
35' Пенальти
Грюлль Марко
42' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо

Ход матча

34'
 
Мандрагора Роландо
35'
Грюлль Марко
1:0
42'
 
Бонавентура Джакомо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 117
Рапид Вена 6% (7)
X 13.7% (16)
Фиорентина 80.3% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Фиорентина
5.40
4.20
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
43
Кверфельд
Леопольд
23
Ауэр
Йонас
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
34
Заттльбергер
Николас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Грюлль
Марко
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
18
Нзола
М'Бала
77
Брекало
Йосип
Рапид Вена
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.67
Бургшталлер Гвидо 1 0.33
Зайдль Маттиас 1 0.33
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цветкович Ненад 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Кершбаум Роман 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Мандрагора Роландо 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0
Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2
Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Фиорентина

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Рапид Вена 6% (7)
X 13.7% (16)
Фиорентина 80.3% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Фиорентина
5.40
4.20
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Рапид Вена 1:0 Фиорентина онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рапид Вена 1:0 Фиорентина

Исход игры
Рапид Вена
6% (7)
Ничья
13.7% (16)
Фиорентина
80.3% (94)
Тотал 2.5
Больше
73.64% (81)
Меньше
26.36% (29)
Обе команды забьют
Да
81.82% (90)
Нет
18.18% (20)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
52.1% (61)
0:1 Фиорентина
12.8% (15)
1:1 Ничья
8.5% (10)
1:3 Фиорентина
6% (7)
2:1 Рапид Вена
5.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Фиорентина
2.6% (3)
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