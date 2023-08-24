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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Рапид Вена
1:0
Конец матча
Фиорентина
0'
34' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
1:0
35' Пенальти
Грюлль Марко
42' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
53' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
74' Желтая карточка
Зоран Барисич
90' Желтая карточка
Шик Торстен
90'+7

Ход матча

34'
 
Мандрагора Роландо
35'
Грюлль Марко
1:0
42'
 
Бонавентура Джакомо
53'
Хофманн Максимилиан
 
57'
 
Соттиль Рикардо
Брекало Йосип
70'
 
Инфантино Джино
Бонавентура Джакомо
71'
Кюн Николас
Освальд Мориц
 
74'
Зоран Барисич
 
80'
 
Бельтран Лукас
Нзола М'Бала
81'
 
Дункан Альфред
Мандрагора Роландо
81'
 
Мартинес Лукас
Раньери Лука
81'
Байич Анте
Грюлль Марко
 
90'
Шик Торстен
 
90'
Грайль Патрик
Зайдль Маттиас
 
90'
Морманн Мартин
Ауэр Йонас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 117
Рапид Вена 6% (7)
X 13.7% (16)
Фиорентина 80.3% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
20
Хофманн
Максимилиан
43
Кверфельд
Леопольд
23
Ауэр
Йонас
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
34
Заттльбергер
Николас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Грюлль
Марко
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
18
Нзола
М'Бала
77
Брекало
Йосип
Рапид Вена
4-3-3
Фиорентина
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 2 (1) 0.67
Бургшталлер Гвидо 1 0.33
Зайдль Маттиас 1 0.33
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цветкович Ненад 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Зоран Барисич 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Мандрагора Роландо 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0
Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Рапид Вена - Варт 4:0 Сигма Оломоуц - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - ТВЛ Электра 3:0 Рапид Вена - Полесье 1:1 Халадаш - Рапид Вена 5:0 Вайц - Рапид Вена 2:3 Дунайcка Cтреда - Рапид Вена 4:2 Кильб - Рапид Вена 1:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм-2 3:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2
Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0

Результаты матчей

Рапид Вена
Фиорентина

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
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    Прогнозы 117
    Рапид Вена 6% (7)
    X 13.7% (16)
    Фиорентина 80.3% (94)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рапид Вена 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Рапид Вена
    6% (7)
    Ничья
    13.7% (16)
    Фиорентина
    80.3% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.64% (81)
    Меньше
    26.36% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (90)
    Нет
    18.18% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    52.1% (61)
    0:1 Фиорентина
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    1:3 Фиорентина
    6% (7)
    2:1 Рапид Вена
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Фиорентина
    2.6% (3)
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