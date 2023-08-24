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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Осасуна
1:2
Конец матча
Брюгге
0'
30' Желтая карточка
Мохика Хоан
37' Желтая карточка
Гарсия Давид
45' Желтая карточка
Бушанан Тажон
0:1
50' Гол
Сков-Ольсен Андреас
51' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
52' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
67' Желтая карточка
Сков-Ольсен Андреас
1:1
78' Гол
Авила Эсекьель
1:2
80' Гол
Кюйпер Максим
88' Желтая карточка
Миньоле Симон
90'+8

Ход матча

30'
Мохика Хоан
 
37'
Гарсия Давид
 
45'
 
Бушанан Тажон
50'
0:1
Сков-Ольсен Андреас
51'
 
Рафаэль Онедика
52'
 
Родригеш Тьяго
66'
Будимир Анте
Гарсия Рубен
 
66'
Арнаис Хосе
Орос Аймар
 
67'
 
Сков-Ольсен Андреас
75'
 
Нуса Антонио
Сков-Ольсен Андреас
75'
 
Саббе Кириани
Бушанан Тажон
75'
 
Боята Дедрик
Родригеш Тьяго
78'
Авила Эсекьель
(Монкайола Хон)
1:1
80'
1:2
Кюйпер Максим
(Ветлесен Уго)
83'
Аресо Хесус
Пенья Рубен
 
83'
Ибаньес Пабло
Торро Лукас
 
88'
 
Скораш Михал
Синкернагель Филип
88'
 
Одои Денис
Ветлесен Уго
88'
Барха Энрике
Гомес Мойсес
 
88'
 
Миньоле Симон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 114
Осасуна 50% (57)
X 29.8% (34)
Брюгге 20.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Айтор
Фернандес
15
Пенья
Рубен
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
9
Авила
Эсекьель
16
Гомес
Мойсес
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
77
Синкернагель
Филип
Осасуна
4-3-3
Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 1 1
Монкайола Хон 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.8
Сков-Ольсен Андреас 2 0.4
Ветлесен Уго 1 0.2
Ванакен Ханс 1 0.2
Кюйпер Максим 1 0.2
Ритс Матс 1 0.2
Боята Дедрик 1 0.2
Скораш Михал 1 0.2
Бушанан Тажон 1 0.2
Спилеерс Йорне 1 0.2
Родригеш Тьяго 1 (1) 0.2
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохика Хоан 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Родригеш Тьяго 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Рафаэль Онедика 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
8
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
15
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
100%
3
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3
Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1
Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0

Результаты матчей

Осасуна
Брюгге

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Бушанан Тажон получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Гарсия Давид III получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Мохика Хоан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Осасуна 50% (57)
    X 29.8% (34)
    Брюгге 20.2% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Осасуна 1:2 Брюгге онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Брюгге

    Исход игры
    Осасуна
    50% (57)
    Ничья
    29.8% (34)
    Брюгге
    20.2% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Осасуна
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    23.7% (27)
    1:0 Осасуна
    16.7% (19)
    1:2 Брюгге
    14.9% (17)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    2:0 Осасуна
    3.5% (4)
    1:3 Брюгге
    1.8% (2)
    0:2 Брюгге
    1.8% (2)
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