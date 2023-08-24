Стадион: Эль-Садар.
0'
30' Желтая карточкаМохика Хоан
37' Желтая карточкаГарсия Давид
45' Желтая карточкаБушанан Тажон
0:1
50' ГолСков-Ольсен Андреас
51' Желтая карточкаРафаэль Онедика
52' Желтая карточкаРодригеш Тьяго
67' Желтая карточкаСков-Ольсен Андреас
1:1
78' ГолАвила Эсекьель
1:2
80' ГолКюйпер Максим
88' Желтая карточкаМиньоле Симон
90'+8
Ход матча
30'
37'
45'
50'
51'
52'
78'
1:1
80'
1:2
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Нападающий
-
16 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|1
|1
|Монкайола Хон
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|4
|0.8
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0.4
|Ветлесен Уго
|1
|0.2
|Ванакен Ханс
|1
|0.2
|Кюйпер Максим
|1
|0.2
|Ритс Матс
|1
|0.2
|Боята Дедрик
|1
|0.2
|Скораш Михал
|1
|0.2
|Бушанан Тажон
|1
|0.2
|Спилеерс Йорне
|1
|0.2
|Родригеш Тьяго
|1 (1)
|0.2
|Верман Ромео
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Родригеш Тьяго
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
8
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брюгге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
8
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
15
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
100%
3
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3
Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1
Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - Эйпен 7:0
Результаты матчей
Осасуна
Брюгге
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 1:2 Брюгге
Исход игры
Осасуна
50% (57)
Ничья
29.8% (34)
Брюгге
20.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
27.2% (31)
1:1 Ничья
23.7% (27)
1:0 Осасуна
16.7% (19)
1:2 Брюгге
14.9% (17)
2:2 Ничья
4.4% (5)
2:0 Осасуна
3.5% (4)
1:3 Брюгге
1.8% (2)
0:2 Брюгге
1.8% (2)
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