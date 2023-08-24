Стадион: ЛФФ.
0:4
Конец матча
0'
0:1
17' ГолТраоре Адама
31' Желтая карточкаВарга Барнабас
62' Красная карточкаГоробцов Николас
0:2
65' ПенальтиВарга Барнабас
0:3
76' ГолПешич Александар
0:4
84' ГолТраоре Адама
90'+7
Ход матча
17'
0:1
31'
62'
65'
0:2
76'
0:3
84'
0:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
12
Мамич
Петар
71
Кендыш
Юрий
80
Антал
Ливиу
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
50
Маркиньос
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
31 Вучур СтипеЗащитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Кендыш ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Антал ЛивиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
50 МаркиньосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Уинго ГенриЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
22 Абена МинтиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мате Чаба
История личных встреч
Жальгирис
Ференцварош
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|6 (1)
|1.2
|Траоре Адама VII
|4
|0.8
|Захариассен Кристоффер
|2
|0.4
|Рамирес Кристиан
|1
|0.2
|Пешич Александар
|1
|0.2
|Ммаэ Сами
|1
|0.2
|Овусу Квабена
|1
|0.2
|Шигер Давид
|1
|0.2
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.2
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горобцов Николас
|0
|1
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|2
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Шигер Давид
|1
|0
|Макрекис Себраилс
|1
|0
Результаты матчей
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
6
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Жальгирис - Хегельман Литауэн 4:0 Жальгирис - Хеккен 1:3
Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5
Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0
Результаты матчей
Жальгирис
Ференцварош
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Жальгирис
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (2)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жальгирис 0:4 Ференцварош
Исход игры
Жальгирис
9.3% (11)
Ничья
8.5% (10)
Ференцварош
82.2% (97)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
45.8% (54)
0:1 Ференцварош
14.4% (17)
0:2 Ференцварош
10.2% (12)
1:1 Ничья
6.8% (8)
2:1 Жальгирис
5.1% (6)
1:3 Ференцварош
2.5% (3)
0:3 Ференцварош
2.5% (3)
1:0 Жальгирис
1.7% (2)
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