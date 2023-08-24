  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Жальгирис
0:4
Конец матча
Ференцварош
0'
0:1
17' Гол
Траоре Адама
31' Желтая карточка
Варга Барнабас
62' Красная карточка
Горобцов Николас
0:2
65' Пенальти
Варга Барнабас
0:3
76' Гол
Пешич Александар
0:4
84' Гол
Траоре Адама
90'+7

Ход матча

17'
0:1
Траоре Адама
31'
 
Варга Барнабас
45'
Вака Хоселито
Антал Ливиу
 
46'
Карасима Юкиёси
Миличкович Марко
 
62'
Горобцов Николас
 
65'
0:2
Варга Барнабас
68'
Бопесу Жоэль
Павелич Марио
 
70'
 
Пешич Александар
Варга Барнабас
72'
Казлаускас Донатас
Новиковас Арвидас
 
76'
0:3
Пешич Александар
80'
 
Эсити Андерсон
Захариассен Кристоффер
81'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
Абу-Фани Мохаммад
84'
0:4
Траоре Адама
(Нгуэн Токмак)
87'
 
Овусу Квабена
Траоре Адама

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 118
Жальгирис 9.3% (11)
X 8.5% (10)
Ференцварош 82.2% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гертмонас
Эдвинас
3
Павелич
Марио
26
Хнид
Нассим
31
Вучур
Стипе
12
Мамич
Петар
18
Новиковас
Арвидас
5
Горобцов
Николас
71
Кендыш
Юрий
33
Миличкович
Марко
10
Голубицкас
Паулюс
80
Антал
Ливиу
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
3
Ммаэ
Сами
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
18
Шигер
Давид
15
Абу-Фани
Мохаммад
16
Захариассен
Кристоффер
20
Траоре
Адама
VII
19
Варга
Барнабас
50
Маркиньос
VI
Жальгирис
4-4-2
Ференцварош
4-2-1-3

История личных встреч

Жальгирис
Ференцварош

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 6 (1) 1.2
Траоре Адама VII 4 0.8
Захариассен Кристоффер 2 0.4
Рамирес Кристиан 1 0.2
Пешич Александар 1 0.2
Ммаэ Сами 1 0.2
Овусу Квабена 1 0.2
Шигер Давид 1 0.2
Абу-Фани Мохаммад 1 0.2
Нгуэн Токмак 0 0
Маркиньос VI 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горобцов Николас 0 1
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 2 0
Эсити Андерсон 1 0
Шигер Давид 1 0
Макрекис Себраилс 1 0

Результаты матчей

Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
14
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дайнава Алитус - Жальгирис 0:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Жальгирис - Хегельман Литауэн 4:0 Жальгирис - Хеккен 1:3
Шяуляй - Жальгирис 0:0 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Паневежис 1:2 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Жальгирис - Судува 4:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Жальгирис - Ритеряй 3:0 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:5 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Шяуляй 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:1 Судува - Жальгирис 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Хамрун Спартанс 2:1 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:2 Хамрун Спартанс - Ференцварош 1:6 Фехервар - Ференцварош 3:5
Шемрок Роверс - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Ботошани - Ференцварош 0:3 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Карабах 3:3 Ференцварош - Сепси 1:0 Рогашка - Ференцварош 0:0 Мезёкёвешд - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Дебрецен 1:3 Кечкемет - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кишварда 3:0 Уйпешт - Ференцварош 2:3 Вашаш - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Гонвед 3:0

Результаты матчей

Жальгирис
Ференцварош

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Жальгирис
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Антал Ливиу уходит с поля. Вака Хоселито выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Жальгирис 9.3% (11)
    X 8.5% (10)
    Ференцварош 82.2% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жальгирис 0:4 Ференцварош онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жальгирис 0:4 Ференцварош

    Исход игры
    Жальгирис
    9.3% (11)
    Ничья
    8.5% (10)
    Ференцварош
    82.2% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Ференцварош
    45.8% (54)
    0:1 Ференцварош
    14.4% (17)
    0:2 Ференцварош
    10.2% (12)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    2:1 Жальгирис
    5.1% (6)
    1:3 Ференцварош
    2.5% (3)
    0:3 Ференцварош
    2.5% (3)
    1:0 Жальгирис
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     