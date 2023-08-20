Стадион: Астана-Арена.
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Теди
|4 (1)
|1
|Ррапай Аринальдо
|2
|0.5
|Грезда Эрос
|1
|0.25
|Мба Кристиан
|1
|0.25
|Биляли Сабит
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанаскоски Давид
|3
|0
|Mateo Kocijan
|2
|0
|Мехмети Аднард
|2
|0
|Зеколли Лирт
|2
|0
|Таипи Гьелбрим
|1
|0
|Грезда Эрос
|1
|0
|Муратай Валентино
|1
|0
|Ррапай Аринальдо
|1
|0
|Кара Теди
|1
|0
|Сота Эльджон
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
5
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2
Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий Актау - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий Актау 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0
Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Партизани - ФК Валмиера 1:0 Рома - Партизани 2:1 ФК Валмиера - Партизани 1:2 Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1
Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1
Результаты матчей
Астана
Партизани
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астана
Партизани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Астана - Партизани
Исход игры
Астана
83.3% (45)
Ничья
7.4% (4)
Партизани
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Астана
48.1% (26)
2:0 Астана
13% (7)
1:0 Астана
13% (7)
1:1 Ничья
7.4% (4)
0:1 Партизани
3.7% (2)
1:2 Партизани
3.7% (2)
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