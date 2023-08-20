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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Астана
 
Позже
Партизани
Прогнозы 54
Астана 83.3% (45)
X 7.4% (4)
Партизани 9.3% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Партизани
1.70
4.00
5.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Теди 4 (1) 1
Ррапай Аринальдо 2 0.5
Грезда Эрос 1 0.25
Мба Кристиан 1 0.25
Биляли Сабит 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанаскоски Давид 3 0
Mateo Kocijan 2 0
Мехмети Аднард 2 0
Зеколли Лирт 2 0
Таипи Гьелбрим 1 0
Грезда Эрос 1 0
Муратай Валентино 1 0
Ррапай Аринальдо 1 0
Кара Теди 1 0
Сота Эльджон 1 0
Мба Кристиан 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
5
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Партизани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2
Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий Актау - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий Актау 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызылжар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0
Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Партизани - ФК Валмиера 1:0 Рома - Партизани 2:1 ФК Валмиера - Партизани 1:2 Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1
Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1

Результаты матчей

Астана
Партизани

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Астана
Партизани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Партизани от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 54
    Астана 83.3% (45)
    X 7.4% (4)
    Партизани 9.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Партизани
    1.70
    4.00
    5.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Астана - Партизани

    Исход игры
    Астана
    83.3% (45)
    Ничья
    7.4% (4)
    Партизани
    9.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Астана
    48.1% (26)
    2:0 Астана
    13% (7)
    1:0 Астана
    13% (7)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    0:1 Партизани
    3.7% (2)
    1:2 Партизани
    3.7% (2)
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    Астана
    Партизани
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