Сместился с фланга к линии штрафной Фернандеш и пробил по воротам, но мяч принял на себя на этот раз Попов.

Судья компенсировал к времени первого тайма четыре минуты.

После заброса от Булута с разворота пробивал из чужой штрафной Абубакар, но не попал он в створ ворот на этот раз.

Диагональ исполнил Тымчик в штрафную, куда забегал Волошин, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Ушел от соперника финтом по флангу Фернандеш и отдал поперек на Учана, который пробил в одно касание, но выше перекладины.

В центре поля получил по ногам Масуаку в борьбе против Тымчика. Штрафной удар исполнять будут игроки турецкой команды.

Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!

Выиграл подбор Тымчик на фланге и покатил в центр на Ваната, но выстрел последнего не принес проблем голкиперу.

С правого фланга низом прострелил Розье в штрафную, но здесь после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Сирота.

Пробивал головой из пределов штрафной Абубакар после заброса от Булута, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

В верховой борьбе против Абубакара в своей штрафной подыграл себе рукой Попов. Судья назначил пенальти.

Пауза в матче. Судьи долгое время совещаются и просматривают прошлый эпизод. Все же пенальти будет.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Венсан Абубакар! Смогли все же открыть счет в матче турки. Уверенно реализовал пенальти Абубакар, разведя мяч и голкипера по разным углам.

Сирота диагональ исполнил на левый фланг, куда забегал Волошин, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

Мог убегать на ворота соперника Ванат после заброса от Шапаренко, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

34' Подключился к атаке своей команды по флангу Масуаку и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть здесь не смог.

33' Мог убегать на ворота соперника Волошин после заброса от Сидорчука, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

32' Мягко забрасывал в штрафную соперника Учан на ход Абубакару в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

31' В верховой борьбе в центре поля Сидорчук руками уложил на газон Фернандеша. Штрафной удар исполнят гости.

30' Подхватил мяч на фланге Булут и навесил тут же на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Абубакар головой.

29' На чужой половине поля Булут получил по ногам в подкате от Дубинчака. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бешикташа".

28' Традиционная для летних поединков пауза на водопой была объявлена арбитром. Есть время у футболистов перевести дух.

27' На фланге Волошин в верховой борьбе против Розье подтолкнул соперника руками в спину. Штрафной удар исполнят гости.

26' Убегал по центру к штрафной соперника Учан и отдал поперек на Булута, но того к мячу корпусом не пустил Дубинчак.