Стадион: Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску.
0:1
Перерыв
Ход матча
40'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Динамо Киев
Бешикташ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
3.67
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
108
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караваев Александр
|1
|0.33
|Волошин Назар
|1
|0.33
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4 (1)
|0.8
|Мулека Джексон
|3
|0.6
|Учан Салих
|1
|0.2
|Булут Онур
|1
|0.2
|Амарти Даниэль
|1
|0.2
|Киличсой Семих
|1
|0.2
|Масуаку Артур
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|0
|1
|Розье Валентен
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
5
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4
Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3
Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Бешикташ
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (2)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:1 Бешикташ
Исход игры
Динамо Киев
27.1% (36)
Ничья
29.3% (39)
Бешикташ
43.6% (58)
Тотал 2.5
Больше
61.06% (69)
Меньше
38.94% (44)
Обе команды забьют
Да
86.73% (98)
Нет
13.27% (15)
Популярный счёт
1:2 Бешикташ
28.6% (38)
1:1 Ничья
21.8% (29)
2:1 Динамо Киев
15% (20)
0:1 Бешикташ
5.3% (7)
2:2 Ничья
4.5% (6)
0:2 Бешикташ
3% (4)
1:0 Динамо Киев
2.3% (3)
1:3 Бешикташ
1.5% (2)
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