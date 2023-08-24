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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Динамо Киев
0:1
Перерыв
Бешикташ
0'
0:1
40' Пенальти
Абубакар Венсан

Ход матча

40'
0:1
Абубакар Венсан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 133
Динамо Киев 27.1% (36)
X 29.3% (39)
Бешикташ 43.6% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Бешикташ
3.75
4.70
1.97
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
91
Волошин
Назар
29
Буяльский
Виталий
11
Ванат
Владислав
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
12
Амарти
Даниэль
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Динамо Киев
4-4-1-1
Бешикташ
4-1-2-3

История личных встреч

Динамо Киев
Бешикташ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
6:0
ЛЧ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:4

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
108

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 1 0.33
Волошин Назар 1 0.33
Сидорчук Сергей 0 0
Андриевский Александр 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 (1) 0.8
Мулека Джексон 3 0.6
Учан Салих 1 0.2
Булут Онур 1 0.2
Амарти Даниэль 1 0.2
Киличсой Семих 1 0.2
Масуаку Артур 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Сирота Александр 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 0 1
Розье Валентен 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4
Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3
Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Бешикташ

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    В центре поля получил по ногам Масуаку в борьбе против Тымчика. Штрафной удар исполнять будут игроки турецкой команды. 
  • 45'
    Ушел от соперника финтом по флангу Фернандеш и отдал поперек на Учана, который пробил в одно касание, но выше перекладины.
  • 45'
    Диагональ исполнил Тымчик в штрафную, куда забегал Волошин, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 45'
    После заброса от Булута с разворота пробивал из чужой штрафной Абубакар, но не попал он в створ ворот на этот раз.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма четыре минуты.
  • 44'
    Сместился с фланга к линии штрафной Фернандеш и пробил по воротам, но мяч принял на себя на этот раз Попов.
  • Офсайд
    43'
    Мог убегать на ворота соперника Ванат после заброса от Шапаренко, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 42'
    Сирота диагональ исполнил на левый фланг, куда забегал Волошин, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • Пенальти
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Венсан Абубакар! Смогли все же открыть счет в матче турки. Уверенно реализовал пенальти Абубакар, разведя мяч и голкипера по разным углам.
  • 39'
    Пауза в матче. Судьи долгое время совещаются и просматривают прошлый эпизод. Все же пенальти будет.
  • Пенальти!
    38'
    В верховой борьбе против Абубакара в своей штрафной подыграл себе рукой Попов. Судья назначил пенальти.
  • 37'
    Пробивал головой из пределов штрафной Абубакар после заброса от Булута, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 36'
    С правого фланга низом прострелил Розье в штрафную, но здесь после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Сирота.
  • 35'
    Выиграл подбор Тымчик на фланге и покатил в центр на Ваната, но выстрел последнего не принес проблем голкиперу.
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    • 34'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Масуаку и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть здесь не смог.
    • Офсайд
      33'
      Мог убегать на ворота соперника Волошин после заброса от Сидорчука, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • 32'
      Мягко забрасывал в штрафную соперника Учан на ход Абубакару в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 31'
      В верховой борьбе в центре поля Сидорчук руками уложил на газон Фернандеша. Штрафной удар исполнят гости.
    • 30'
      Подхватил мяч на фланге Булут и навесил тут же на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Абубакар головой.
    • 29'
      На чужой половине поля Булут получил по ногам в подкате от Дубинчака. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бешикташа".
    • 28'
      Традиционная для летних поединков пауза на водопой была объявлена арбитром. Есть время у футболистов перевести дух.
    • 27'
      На фланге Волошин в верховой борьбе против Розье подтолкнул соперника руками в спину. Штрафной удар исполнят гости.
    • 26'
      Убегал по центру к штрафной соперника Учан и отдал поперек на Булута, но того к мячу корпусом не пустил Дубинчак.
    • 25'
      С левого фланга в центр штрафной прострелил низом Масуаку, но здесь первым на мяче оказался Сирота и вынес его в центр поля.
    • 24'
      Прорывался по флангу Фернандеш в атаку и отдал пас в штрафную на Абубакара, но тому пробить не позволил в подкате Попов.
    • 23'
      С угла поля последовал навес от Дубинчака на дальнюю штангу, но здесь не смог дотянуться до мяча головой Сидорчук.
    • Опасный момент
      22'
      После прострела с правого фланга от Булута пробил Абубакар пяткой с линии вратарской, но смог отбить сферу в падении Бущан.
    • 21'
      С углового низом прострелил Тымчик на ближнюю штангу, но здесь пробить Караваеву помешали защитники.
    • 20'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Масуаку. Потребуется ему помощь медиков.
    • Угловой
      19'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Шапаренко и пробил по воротам, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой. 
    • 18'
      Проникающий пас исполнял Тымчик в штрафную на Волошина, но мяч перехватил в подкате в последний момент Амарти.
    • 17'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Тымчик на ход Караваеву, но того опередил вышедший из ворот Гюнок.
    • 16'
      Мягко забросил в штрафную Сидорчук на ход Ванату, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Амарти.
    • 15'
      В центре поля получил по ногам Фернандеш в подкате от Сидорчука. Штрафной удар исполнять будут турки.
    • 14'
      Разыграли штрафной удар киевляне, после чего пробил с ходу Ванат, но мяч пролетел немного выше перекладины. 
    • 13'
      На чужой половине поля грамотно подставился Ванат и вынудил нарушить правила соперника. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 12'
      Дальний заброс исполнял Фернандеш на ход Мулека, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 11'
      Прессингуют соперника киевляне на чужой половине поля, даже центр с мячом не дают они перейти сопернику.
    • 10'
      Перехватил мяч Дубинчак на фланге и отдал пас вперед на ход Волошину, но тот выпустил снаряд за пределы поля.
    • 9'
      Подхватил снаряд на правой бровке Тымчик и покатил в центр на Караваева, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Хаджиахметович.
    • 8'
      С угла поля навесил Шапаренко на ближнюю штангу, где головой пробил Волошин, но не попал он в створ ворот.
    • Угловой
      7'
      Подхватил мяч на фланге Попов и подал тут же в штрафную, но здесь снова защитник вынес снаряд головой на угловой.
    • 6'
      Со штрафного подавал на линию вратарской Волошин, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Колли.
    • 5'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Сидорчук на ход Волошину, но того на газону уложил перед линией защитник. "Динамо" исполнит штрафной удар.
    • 4'
      Убежал в контратаку по флангу Караваев и подал на дальнюю штангу, но мяч свалился с ноги и еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 3'
      Забросил в штрафную соперника Абубакар на ход Мулека, но тот не смог оторвать от защитника и потерял мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в специальных желто-синих цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Бешикташа"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Киев 0:1 Бешикташ

    Исход игры
    Динамо Киев
    27.1% (36)
    Ничья
    29.3% (39)
    Бешикташ
    43.6% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.06% (69)
    Меньше
    38.94% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    86.73% (98)
    Нет
    13.27% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Бешикташ
    28.6% (38)
    1:1 Ничья
    21.8% (29)
    2:1 Динамо Киев
    15% (20)
    0:1 Бешикташ
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    0:2 Бешикташ
    3% (4)
    1:0 Динамо Киев
    2.3% (3)
    1:3 Бешикташ
    1.5% (2)
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