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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Динамо Киев
 
Позже
Бешикташ
Прогнозы 48
Динамо Киев 37.5% (18)
X 20.8% (10)
Бешикташ 41.7% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Бешикташ
3.30
3.40
2.33
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Киев
Бешикташ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
6:0
ЛЧ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0
ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:4

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
108

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караваев Александр 1 0.5
Волошин Назар 1 0.5
Сидорчук Сергей 0 0
Андриевский Александр 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 3 0.75
Мулека Джексон 3 0.75
Учан Салих 1 0.25
Булут Онур 1 0.25
Амарти Даниэль 1 0.25
Киличсой Семих 1 0.25
Масуаку Артур 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Тымчик Александр 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Сирота Александр 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 0 1
Розье Валентен 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бешикташ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4
Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Бешикташ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3
Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Бешикташ

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Бешикташ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 48
    Динамо Киев 37.5% (18)
    X 20.8% (10)
    Бешикташ 41.7% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Бешикташ
    3.30
    3.40
    2.33
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Бешикташ онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Бешикташ

    Исход игры
    Динамо Киев
    37.5% (18)
    Ничья
    20.8% (10)
    Бешикташ
    41.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Бешикташ
    31.3% (15)
    2:1 Динамо Киев
    27.1% (13)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    0:2 Бешикташ
    4.2% (2)
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    Динамо Киев
    Бешикташ
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