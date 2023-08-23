После потери мяча "Днепр-1" мог нарваться на контратаку, но Горбунову удалось совершить аккуратный фол, который не привёл его к жёлтой карточке.

Словаки теперь принялись двигать мяч поперёк поля. А ведь стоило бы пытаться активней изматывать соперника, который практически с первых минут играет в численном меньшинстве.

ОПАСНО! Ошиблись в своей штрафной площади днепряне, после чего Джуричин дважды пробивал по воротам с линии вратарской площади, но Кинарейкин удивительным образом спас свои ворота.

Ценой повреждения Кинарейкин отстоял свои ворота в неприкосновенности. Оказали ему помощь, после которой Яков даёт понять, что готов продолжать.

Буката получил жёлтую карточку, врезавшись в Кинарейкина после диагональной подачи справа. Сваток пошёл защищать своего вратаря, получив жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Первый тайм окончен! Пока что ничья 0:0 на табло. Отдыхаем...

Некоторое время достаточно тихо было на стадионе, но сейчас фан-сектор "красно-чёрных" снова начал бить в барабаны и скандировать различные кричалки в поддержку своих любимцев.

Буката с дальней дистанции решил пробить по воротам "Днепра-1", но недостаточно подготовленным был этот выстрел, из-за чего получился несильным и неточным.

Днепряне грамотно стараются растягивать каждую паузу в матче. Но всё же какое-то время им ещё надо будет потерпеть до перерыва, ведь компенсированного времени будет много.

В контратаке гостей левым флангом Рубчинский пытался обыграться в пас с Гуцуляком, но ответный пас был немного неточным, так что мяч был перехвачен.

В который раз спартаковцы заработали штрафной удар на правом фланге в глубине поля. Буката теперь выполнил нормальный навес в район 11-метровой отметки, но защитники "жёлтых" там были на высоте.

Днепряне после подачи справа недалеко отбили мяч, после чего Мишович с линии штрафной площади пробивал с ходу, но слабовато получилось - Кинарейкин в падении смог намертво поймать мяч.

Пасуются сейчас в середине поля днепряне, не встречая особого прессинга со стороны оппонентов. Похоже, что "Спартак" также уже не против уйти на перерыв с ничейным ссчётом.

Минутную паузу в матче объявил главный арбитр, чтобы футболисты имели возможность попить воды. Солнце на поле уже не пробивается, но всё равно очень жарко в Трнаве.

Левым флангом едва ли не первую атаку в этом матче провели спартаковцы, но прострельная передача в район 11-метровой отметки была отбита днепрянами.

С подбора с дальней дистанции следовал удар по воротам Кинарейкина, но вратарь всё видел, так что сумел намертво поймать мяч.

Команда Валерия Городова продолжает держать оборону строго на своей трети поля, даже не пытаясь организовывать прессинг выше.

С левого фланга длинный заброс на правый край штрафной площади следовала на Прохазку, который выполнил скидку в центр на Джуричина, но последний, пытаясь пробить по воротам с лёту, промахнулся по мячу.

Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали словаки. Прохазка решил выполнить навес в штрафную площадку, но умудрился попасть в одного игрока, из которого состояла "стенка".

После перехвата мяча днепряне устремились в быструю контратаку, но буквально второй их пас оказался неточным, так что снова приходится возвращаться к массированной обороне.

ОПАСНО! С левого фланга прошёл прострел в центр штрафной площади на Прохазку, который пробивал в касание в борьбе с защитником, но Кинарейкин среагировал и совершил спасение своих ворот.

Заработали штрафной удар на своей половине поля украинцы. Не будут они торопиться возвращать мяч обратно в игру. Нужно терпеть. В такой ситуации ничейный счёт для них стал бы серьёзным успехом.

Ещё один штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали трнавцы. Прохазка снова сплоховал сейчас с подачей, слишком сильно врезав по мячу, отправив его за лицевую линию.

25' Ещё одну быструю контратаку провели украинцы с попыткой удара по воротам, но Гуцуляк принял неординарное решение пробить головой из крайне сложного положение, что дивидендов не принесло.

24' Офори проиграл борьбу на своей половине поля. Решил он упасть и покататься по газону, чтобы выпросить у судьи фол, но свистка так и не прозвучало.

23' Но пока что по-настоящему опасных моментов у ворот Кинарейкина мы не видим. Молодому вратарю приходится только работать на выходе после фланговых передач, а попыток ударов по его воротам крайне мало.

22' Большими фаворитами матча сейчас видят букмекеры "Спартак", считая, что словаки в большинстве не только должны побеждать, но и делать это с разницей в два мяча.

21' Уверенно отбились хозяева поля после подачи стандартного положения. Попытались они быстро выйти из обороны в атаку, но мяч был потерян уже в центральной зоне.

20' Огрызнулись контратакой гости, которая заканчивалась дальним ударом с левой ноги от Пихалёнка - мяч рикошетом от спартаковского защитника ушёл на угловой.

19' Ещё один угловой с правого фланга был подан. Мяч доставлялся на дальнюю штангу, но Кинарейкин сработал на выходе, кулаками отбив мяч в поле.

18' Преимущественно правым флангом продолжают строить свои атаки трнавцы, не желая почему-то растягивать оборону соперника по всей ширине поля.

17' Первый угловой в этой встрече с правого фланга подали днепровцы, но после скидки к линии вратарской площади мяч оказался в руках Кинарейкина.

16' Барабаны начали звучать на трибунах стадиона имени Антона Малатинского. Требует публика от своей команды как можно скорее забить первый гол в этой встрече.

14' Оказали помощь Сватоку, так что он в порядке. Видеоассистенты не стали на этот раз вмешиваться в игру, не считая, что Даниэл заслуживал здесь удаления.

13' Коштрна с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку, где Даниэл пытался пробить с полулёта во высоко летящему мячу, но попал в шею Сватоку, который играл на опережении. Жёлтая карточка показана нападающему "Спартака". Днепряне очень недовольны, считая, что здесь рефери должен был уравнивать составы команд.

12' Бабенко жёстко сыграл в борьбе против Букаты, но при этом фол в этой ситуации не зафиксирован. Недовольно загудели болельщики на трибунах.

11' Днепряне вряд ли будут теперь часто бегать в контратаки. Почти всеми силами гости сейчас на своей трети боля. Только Гуцуляк располагается неподалёку центрального круга.

10' Прохазка со штрафного удара достаточно опасно пробил по воротам - мяч пролетел над левой "девяткой". Двойного наказания для украинцев не последовало.

9' КРАСНАЯ КАРТОЧКА САРАПИЮ ЗА ЛИШЕНИЕ ЯВНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБИТЬ ГОЛ! "Днепр-1" остаётся в численном меньшинстве.

8' Главный арбитр сам отправился к монитору, чтобы пересмотреть повтор. Публика на трибунах, разумеется, старается оказывать давление на представителя Фемиды.

7' Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу. Есть подозрение, что Сарапий может всё-таки получить красную карточку за свой фол.

6' Сарапий у своей штрафной площади не сумел принять мяч, после чего откровенно руками повалил соперника на газон, за что получил жёлтую карточку. Хотя здесь вполне можно было расценить ситуацию, как фол последней надежды.

5' Достаточно мощная поддержка сегодня у "красно-чёрных". Дружно прыгают сейчас болельщики на трибунах и поют, поддерживая своих любимцев.

4' У днепрян первая попытка контратаки началась длинным забросом вперёд на забегание Гуцуляку, но Коша в прыжке добрался до мяча, чётко сбросив игровой снаряд на Такача.

3' Штетина оказался неподалёку от штрафной площади "Днепра-1", но в борьбе за мяч нарушил правила, после чего спешно вернулся на свою позицию защитника.

2' Словаки на чужой половине поля сразу пошли в прессинг. На правах хозяев поля они настроены доминировать и вести игру первым номером.