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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Перерыв
Днепр-1
0'
5' Красная карточка
Сарапий Эдуард
13' Желтая карточка
Даниэл Эрик
45' Желтая карточка
Сваток Александр
45' Желтая карточка
Буката Мартин
45' Желтая карточка
Валентин Рубчинский

Ход матча

5'
 
Сарапий Эдуард
13'
Даниэл Эрик
 
45'
 
Сваток Александр
45'
Буката Мартин
 
45'
 
Валентин Рубчинский

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 131
Спартак Трнава 73.3% (96)
X 20.6% (27)
Днепр-1 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Днепр-1
2.12
4.40
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
29
Мишович
Мартин
28
Буката
Мартин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
97
Офори
Келвин
7
Джуричин
Марко
23
Даниэл
Эрик
12
Кинарейкин
Яков
11
Мирошниченко
Денис
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
17
Леднeв
Богдан
22
Рубчинский
Валентин
8
Пихалёнок
Александр
20
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Гуцуляк
Алексей
Спартак Трнава
4-3-3
Днепр-1
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штетина Лукаш 3 0.6
Даниэл Эрик 2 0.4
Прохазка Роман 1 0.2
Джуричин Марко 1 0.2
Офори Келвин 1 0.2
Коша Себастьян 1 0.2
Мишович Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосито Николас 2 1
Прохазка Роман 2 0
Мишович Мартин 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Шулек Мартин 1 0
Баинович Филип 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 0 1
Сваток Александр 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
0
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1
Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Жилина - Спартак Трнава 1:1
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0
Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Днепр-1

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что ничья 0:0 на табло. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    Рубчинский теперь получил жёлтую карточку, срубив Офори подкатом сзади в глубине поля.
  • Желтая карточка
    45'
    Буката получил жёлтую карточку, врезавшись в Кинарейкина после диагональной подачи справа. Сваток пошёл защищать своего вратаря, получив жёлтую карточку за неспортивное поведение.
  • Травма, повреждение
    45'
    Ценой повреждения Кинарейкин отстоял свои ворота в неприкосновенности. Оказали ему помощь, после которой Яков даёт понять, что готов продолжать.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Ошиблись в своей штрафной площади днепряне, после чего Джуричин дважды пробивал по воротам с линии вратарской площади, но Кинарейкин удивительным образом спас свои ворота.
  • 45'
    Словаки теперь принялись двигать мяч поперёк поля. А ведь стоило бы пытаться активней изматывать соперника, который практически с первых минут играет в численном меньшинстве.
  • Фол, нарушение
    45'
    После потери мяча "Днепр-1" мог нарваться на контратаку, но Горбунову удалось совершить аккуратный фол, который не привёл его к жёлтой карточке.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут компенсировано.
  • 44'
    Пасуются сейчас в середине поля днепряне, не встречая особого прессинга со стороны оппонентов. Похоже, что "Спартак" также уже не против уйти на перерыв с ничейным ссчётом.
  • 43'
    Днепряне после подачи справа недалеко отбили мяч, после чего Мишович с линии штрафной площади пробивал с ходу, но слабовато получилось - Кинарейкин в падении смог намертво поймать мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    В который раз спартаковцы заработали штрафной удар на правом фланге в глубине поля. Буката теперь выполнил нормальный навес в район 11-метровой отметки, но защитники "жёлтых" там были на высоте.
  • 41'
    В контратаке гостей левым флангом Рубчинский пытался обыграться в пас с Гуцуляком, но ответный пас был немного неточным, так что мяч был перехвачен.
  • 40'
    Днепряне грамотно стараются растягивать каждую паузу в матче. Но всё же какое-то время им ещё надо будет потерпеть до перерыва, ведь компенсированного времени будет много.
  • 39'
    Буката с дальней дистанции решил пробить по воротам "Днепра-1", но недостаточно подготовленным был этот выстрел, из-за чего получился несильным и неточным.
  • 37'
    Некоторое время достаточно тихо было на стадионе, но сейчас фан-сектор "красно-чёрных" снова начал бить в барабаны и скандировать различные кричалки в поддержку своих любимцев.
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    • Фол, нарушение
      36'
      Ещё один штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали трнавцы. Прохазка снова сплоховал сейчас с подачей, слишком сильно врезав по мячу, отправив его за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      35'
      Заработали штрафной удар на своей половине поля украинцы. Не будут они торопиться возвращать мяч обратно в игру. Нужно терпеть. В такой ситуации ничейный счёт для них стал бы серьёзным успехом.
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! С левого фланга прошёл прострел в центр штрафной площади на Прохазку, который пробивал в касание в борьбе с защитником, но Кинарейкин среагировал и совершил спасение своих ворот.
    • 33'
      После перехвата мяча днепряне устремились в быструю контратаку, но буквально второй их пас оказался неточным, так что снова приходится возвращаться к массированной обороне.
    • Фол, нарушение
      32'
      Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали словаки. Прохазка решил выполнить навес в штрафную площадку, но умудрился попасть в одного игрока, из которого состояла "стенка".
    • 31'
      С левого фланга длинный заброс на правый край штрафной площади следовала на Прохазку, который выполнил скидку в центр на Джуричина, но последний, пытаясь пробить по воротам с лёту, промахнулся по мячу.
    • 30'
      Команда Валерия Городова продолжает держать оборону строго на своей трети поля, даже не пытаясь организовывать прессинг выше.
    • 29'
      С подбора с дальней дистанции следовал удар по воротам Кинарейкина, но вратарь всё видел, так что сумел намертво поймать мяч.
    • 28'
      Левым флангом едва ли не первую атаку в этом матче провели спартаковцы, но прострельная передача в район 11-метровой отметки была отбита днепрянами.
    • Судья
      26'
      Минутную паузу в матче объявил главный арбитр, чтобы футболисты имели возможность попить воды. Солнце на поле уже не пробивается, но всё равно очень жарко в Трнаве.
    • 25'
      Ещё одну быструю контратаку провели украинцы с попыткой удара по воротам, но Гуцуляк принял неординарное решение пробить головой из крайне сложного положение, что дивидендов не принесло.
    • Судья
      24'
      Офори проиграл борьбу на своей половине поля. Решил он упасть и покататься по газону, чтобы выпросить у судьи фол, но свистка так и не прозвучало.
    • 23'
      Но пока что по-настоящему опасных моментов у ворот Кинарейкина мы не видим. Молодому вратарю приходится только работать на выходе после фланговых передач, а попыток ударов по его воротам крайне мало.
    • 22'
      Большими фаворитами матча сейчас видят букмекеры "Спартак", считая, что словаки в большинстве не только должны побеждать, но и делать это с разницей в два мяча.
    • 21'
      Уверенно отбились хозяева поля после подачи стандартного положения. Попытались они быстро выйти из обороны в атаку, но мяч был потерян уже в центральной зоне.
    • Угловой
      20'
      Огрызнулись контратакой гости, которая заканчивалась дальним ударом с левой ноги от Пихалёнка - мяч рикошетом от спартаковского защитника ушёл на угловой.
    • Угловой
      19'
      Ещё один угловой с правого фланга был подан. Мяч доставлялся на дальнюю штангу, но Кинарейкин сработал на выходе, кулаками отбив мяч в поле.
    • 18'
      Преимущественно правым флангом продолжают строить свои атаки трнавцы, не желая почему-то растягивать оборону соперника по всей ширине поля.
    • 17'
      Первый угловой в этой встрече с правого фланга подали днепровцы, но после скидки к линии вратарской площади мяч оказался в руках Кинарейкина.
    • 16'
      Барабаны начали звучать на трибунах стадиона имени Антона Малатинского. Требует публика от своей команды как можно скорее забить первый гол в этой встрече.
    • Травма, повреждение
      14'
      Оказали помощь Сватоку, так что он в порядке. Видеоассистенты не стали на этот раз вмешиваться в игру, не считая, что Даниэл заслуживал здесь удаления.
    • Желтая карточка
      13'
      Коштрна с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку, где Даниэл пытался пробить с полулёта во высоко летящему мячу, но попал в шею Сватоку, который играл на опережении. Жёлтая карточка показана нападающему "Спартака". Днепряне очень недовольны, считая, что здесь рефери должен был уравнивать составы команд.
    • 12'
      Бабенко жёстко сыграл в борьбе против Букаты, но при этом фол в этой ситуации не зафиксирован. Недовольно загудели болельщики на трибунах.
    • 11'
      Днепряне вряд ли будут теперь часто бегать в контратаки. Почти всеми силами гости сейчас на своей трети боля. Только Гуцуляк располагается неподалёку центрального круга.
    • Опасный момент
      10'
      Прохазка со штрафного удара достаточно опасно пробил по воротам - мяч пролетел над левой "девяткой". Двойного наказания для украинцев не последовало.
    • Красная карточка
      9'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА САРАПИЮ ЗА ЛИШЕНИЕ ЯВНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБИТЬ ГОЛ! "Днепр-1" остаётся в численном меньшинстве.
    • Судья
      8'
      Главный арбитр сам отправился к монитору, чтобы пересмотреть повтор. Публика на трибунах, разумеется, старается оказывать давление на представителя Фемиды.
    • Видеоповтор
      7'
      Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу. Есть подозрение, что Сарапий может всё-таки получить красную карточку за свой фол.
    • Желтая карточка
      6'
      Сарапий у своей штрафной площади не сумел принять мяч, после чего откровенно руками повалил соперника на газон, за что получил жёлтую карточку. Хотя здесь вполне можно было расценить ситуацию, как фол последней надежды.
    • 5'
      Достаточно мощная поддержка сегодня у "красно-чёрных". Дружно прыгают сейчас болельщики на трибунах и поют, поддерживая своих любимцев.
    • 4'
      У днепрян первая попытка контратаки началась длинным забросом вперёд на забегание Гуцуляку, но Коша в прыжке добрался до мяча, чётко сбросив игровой снаряд на Такача.
    • Фол, нарушение
      3'
      Штетина оказался неподалёку от штрафной площади "Днепра-1", но в борьбе за мяч нарушил правила, после чего спешно вернулся на свою позицию защитника.
    • 2'
      Словаки на чужой половине поля сразу пошли в прессинг. На правах хозяев поля они настроены доминировать и вести игру первым номером.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча раунда плей-офф Лиги конференций, в котором словацкий "Спартак" сыграет дома с украинским "Днепром-1". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.6% пользователей.
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      • Прогнозы 131
      Спартак Трнава 73.3% (96)
      X 20.6% (27)
      Днепр-1 6.1% (8)
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      Лучшие коэффициенты
      Спартак Трнава
      Ничья
      Днепр-1
      2.12
      4.40
      9.00
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Трнава 0:0 Днепр-1

    Исход игры
    Спартак Трнава
    73.3% (96)
    Ничья
    20.6% (27)
    Днепр-1
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Трнава
    36.6% (48)
    1:1 Ничья
    16% (21)
    1:0 Спартак Трнава
    14.5% (19)
    2:0 Спартак Трнава
    7.6% (10)
    3:1 Спартак Трнава
    6.1% (8)
    1:2 Днепр-1
    2.3% (3)
    0:1 Днепр-1
    1.5% (2)
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