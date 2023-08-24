Стадион: Чегека Арена.
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаГравильон Эндрю
24' Желтая карточкаМаккензи Марк
0:1
47' ГолАкбаба Эмре
50' Желтая карточкаБеланда Юнес
60' Желтая карточкаМуньос Даниэль
1:1
77' ГолАрокодаре Толуваласе
2:1
90' ГолМуньос Даниэль
90' Желтая карточкаБаа Кристофер
90' Желтая карточкаН'Диайе Папа
90'+12
Ход матча
23'
24'
47'
0:1
50'
60'
77'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
14
Сор
Коллинс
24
Ойен
Люка
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
99
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
-
99 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Арокодаре Толуваласе
|1
|1
|Маккензи Марк
|0
|0
|Галарса Матиас
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|3 (1)
|0.6
|Сари Юсуф
|2
|0.4
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.4
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.2
|Свенссон Юнас
|1
|0.2
|Акбаба Эмре
|1
|0.2
|Акинтола Дэвид
|1
|0.2
|Беланда Юнес
|0
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккензи Марк
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|Беланда Юнес
|3
|0
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Кевин Родригес
|1
|0
|Гюлер Семих
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
11
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
100%
4
36%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0
Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0
Результаты матчей
Генк
Адана Демирспор
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Генк
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Генк 2:1 Адана Демирспор
Исход игры
Генк
91.2% (104)
Ничья
7.9% (9)
Адана Демирспор
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
61.82% (68)
Нет
38.18% (42)
Популярный счёт
2:1 Генк
45.6% (52)
1:0 Генк
19.3% (22)
2:0 Генк
16.7% (19)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Генк
4.4% (5)
3:2 Генк
1.8% (2)
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