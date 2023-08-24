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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Генк
2:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
23' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
24' Желтая карточка
Маккензи Марк
0:1
47' Гол
Акбаба Эмре
50' Желтая карточка
Беланда Юнес
60' Желтая карточка
Муньос Даниэль
1:1
77' Гол
Арокодаре Толуваласе
2:1
90' Гол
Муньос Даниэль
90' Желтая карточка
Баа Кристофер
90' Желтая карточка
Н'Диайе Папа
90'+12

Ход матча

23'
 
Гравильон Эндрю
24'
Маккензи Марк
 
39'
 
Дурсун Абдуррахим
Кевин Родригес
47'
0:1
Акбаба Эмре
(Ндиайе Чериф)
50'
 
Беланда Юнес
60'
Муньос Даниэль
 
66'
Баа Кристофер
Ойен Люка
 
71'
Арокодаре Толуваласе
Сор Коллинс
 
77'
Арокодаре Толуваласе
(Галарса Матиас)
1:1
78'
 
Н'Диайе Папа
Беланда Юнес
78'
 
Эрдоган Юсуф
Нани Луиш
88'
 
Ньянг М'Байе
Ндиайе Чериф
90'
Муньос Даниэль
(Маккензи Марк)
2:1
90'
Баа Кристофер
 
90'
 
Н'Диайе Папа

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 114
Генк 91.2% (104)
X 7.9% (9)
Адана Демирспор 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
18
Кайембе
Йорис
34
Эль-Ханнус
Билаль
25
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
24
Ойен
Люка
18
Карачич
Горан
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
99
Ндиайе
Чериф
Генк
4-4-2
Адана Демирспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 1 1
Арокодаре Толуваласе 1 1
Маккензи Марк 0 0
Галарса Матиас 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 3 (1) 0.6
Сари Юсуф 2 0.4
Эрдоган Юсуф 2 0.4
Стамбули Бенжамен 1 0.2
Свенссон Юнас 1 0.2
Акбаба Эмре 1 0.2
Акинтола Дэвид 1 0.2
Беланда Юнес 0 0
Ньянг М'Байе 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккензи Марк 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Баа Кристофер 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 3 1
Беланда Юнес 3 0
Ндиайе Чериф 2 0
Нани Луиш 1 0
Стамбули Бенжамен 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Кевин Родригес 1 0
Гюлер Семих 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Манев Йован 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Генк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
11

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
100%
4
36%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0
Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Антверпен - Генк 2:1 Генк - Брюгге 3:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0

Результаты матчей

Генк
Адана Демирспор

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Генк
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 114
    Генк 91.2% (104)
    X 7.9% (9)
    Адана Демирспор 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Генк 2:1 Адана Демирспор онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Генк 2:1 Адана Демирспор

    Исход игры
    Генк
    91.2% (104)
    Ничья
    7.9% (9)
    Адана Демирспор
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Генк
    45.6% (52)
    1:0 Генк
    19.3% (22)
    2:0 Генк
    16.7% (19)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 Генк
    4.4% (5)
    3:2 Генк
    1.8% (2)
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