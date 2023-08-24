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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Фенербахче
1:1
Второй тайм: 48'
Твенте
0'
0:1
20' Гол
Манфред Угалде
1:1
33' Гол
Остерволде Джейден
37' Желтая карточка
Манфред Угалде
41' Красная карточка
Регер Юри

Ход матча

20'
0:1
Манфред Угалде
33'
Остерволде Джейден
(Шиманьски Себастьян)
1:1
37'
 
Манфред Угалде
41'
 
Регер Юри
46'
Кавечи Ирфан
Кент Райан
 
46'
Осайи-Самуэль Брайт
Мюлдюр Мерт
 
46'
 
Ван Хоренбек Алек
Стейн Сем

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 119
Фенербахче 86.6% (103)
X 9.2% (11)
Твенте 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Твенте
1.89
3.80
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
16
Мюлдюр
Мерт
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
35
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
53
Шиманьски
Себастьян
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
4
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
8
Регер
Юри
14
Стейн
Сем
27
Манфред
Угалде
Фенербахче
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Твенте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:4
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 3 (1) 0.6
Шиманьски Себастьян 2 0.4
Кавечи Ирфан 2 0.4
Бачуайи Миши 2 0.4
Джеко Эдин 1 0.2
Кинг Джошуа 1 0.2
Юксек Исмаил 1 0.2
Кент Райан 1 0.2
Кадыоглу Ферди 1 0.2
Бекао Родриго 1 0.2
Остерволде Джейден 1 0.2
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 0.4
Даан Ротс 2 0.4
Манфред Угалде 1 0.2
Сампстед Альфонс 1 0.2
Юнювар Наджи 1 0.2
Бесселинк Гийс 1 0.2
Бренет Джошуа 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Эль-Идрис Юнус Та 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнювар Наджи 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Регер Юри 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Манфред Угалде 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
3
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
7
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1
Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3
Твенте
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0
Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0

Результаты матчей

Фенербахче
Твенте

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Регер Юри увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 37'
    Манфред Угалде получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Фенербахче 86.6% (103)
X 9.2% (11)
Твенте 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Твенте
1.89
3.80
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фенербахче 1:1 Твенте онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фенербахче 1:1 Твенте

Исход игры
Фенербахче
86.6% (103)
Ничья
9.2% (11)
Твенте
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
71.82% (79)
Меньше
28.18% (31)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
54.6% (65)
2:0 Фенербахче
10.9% (13)
1:0 Фенербахче
8.4% (10)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Фенербахче
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Фенербахче
1.7% (2)
1:2 Твенте
1.7% (2)
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