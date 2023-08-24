Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
5:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолМанфред Угалде
1:1
33' ГолОстерволде Джейден
37' Желтая карточкаМанфред Угалде
41' Красная карточкаРегер Юри
2:1
60' ГолШиманьски Себастьян
3:1
63' ГолКавечи Ирфан
4:1
74' ГолКавечи Ирфан
74' Желтая карточкаЭгрибайят Ирфан Джан
90' Желтая карточкаФред Сантос
5:1
90' ПенальтиТадич Душан
90'+4
Ход матча
20'
0:1
33'
37'
41'
58'
60'
63'
3:1
74'
4:1
90'
90'
5:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
35
Фред
Сантос
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
История личных встреч
Фенербахче
Твенте
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|4
|0.8
|Тадич Душан
|4 (2)
|0.8
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.6
|Бачуайи Миши
|2
|0.4
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|Кинг Джошуа
|1
|0.2
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.2
|Юксек Исмаил
|1
|0.2
|Кент Райан
|1
|0.2
|Бекао Родриго
|1
|0.2
|Остерволде Джейден
|1
|0.2
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|2
|0.4
|Даан Ротс
|2
|0.4
|Манфред Угалде
|1
|0.2
|Сампстед Альфонс
|1
|0.2
|Юнювар Наджи
|1
|0.2
|Бесселинк Гийс
|1
|0.2
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнювар Наджи
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Регер Юри
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Манфред Угалде
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
3
Фенербахче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
13
5
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
8
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
10%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1
Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3
Твенте
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0
Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0
Результаты матчей
Фенербахче
Твенте
Точный счет
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 5:1 Твенте
Исход игры
Фенербахче
86.6% (103)
Ничья
9.2% (11)
Твенте
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
71.82% (79)
Меньше
28.18% (31)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
54.6% (65)
2:0 Фенербахче
10.9% (13)
1:0 Фенербахче
8.4% (10)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Фенербахче
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Фенербахче
1.7% (2)
1:2 Твенте
1.7% (2)
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