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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Фенербахче
5:1
Конец матча
Твенте
0'
0:1
20' Гол
Манфред Угалде
1:1
33' Гол
Остерволде Джейден
37' Желтая карточка
Манфред Угалде
41' Красная карточка
Регер Юри
2:1
60' Гол
Шиманьски Себастьян
3:1
63' Гол
Кавечи Ирфан
4:1
74' Гол
Кавечи Ирфан
74' Желтая карточка
Эгрибайят Ирфан Джан
90' Желтая карточка
Фред Сантос
5:1
90' Пенальти
Тадич Душан
90'+4

Ход матча

20'
0:1
Манфред Угалде
33'
Остерволде Джейден
(Шиманьски Себастьян)
1:1
37'
 
Манфред Угалде
41'
 
Регер Юри
46'
Кавечи Ирфан
Кент Райан
 
46'
Осайи-Самуэль Брайт
Мюлдюр Мерт
 
46'
 
Ван Хоренбек Алек
Стейн Сем
58'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Манфред Угалде
58'
 
Роц Матс
Кьёлё Матиас
60'
Шиманьски Себастьян
(Фред Сантос)
2:1
63'
Кавечи Ирфан
(Кадыоглу Ферди)
3:1
68'
 
Юнювар Наджи
Даан Ротс
70'
Джеко Эдин
Бачуайи Миши
 
74'
Кавечи Ирфан
(Джеко Эдин)
4:1
74'
Эгрибайят Ирфан Джан
 
82'
Элмаз Бартуг
Юксек Исмаил
 
83'
 
Бесселинк Гийс
Влап Михел
84'
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
 
90'
Фред Сантос
 
90'
Тадич Душан
5:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 119
Фенербахче 86.6% (103)
X 9.2% (11)
Твенте 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
16
Мюлдюр
Мерт
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
35
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
53
Шиманьски
Себастьян
11
Кент
Райан
23
Бачуайи
Миши
10
Тадич
Душан
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
18
Влап
Михел
4
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
8
Регер
Юри
14
Стейн
Сем
27
Манфред
Угалде
Фенербахче
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Твенте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:4
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 4 0.8
Тадич Душан 4 (2) 0.8
Шиманьски Себастьян 3 0.6
Бачуайи Миши 2 0.4
Джеко Эдин 1 0.2
Кинг Джошуа 1 0.2
Кадыоглу Ферди 1 0.2
Юксек Исмаил 1 0.2
Кент Райан 1 0.2
Бекао Родриго 1 0.2
Остерволде Джейден 1 0.2
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Фред Сантос 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 0.4
Даан Ротс 2 0.4
Манфред Угалде 1 0.2
Сампстед Альфонс 1 0.2
Юнювар Наджи 1 0.2
Бесселинк Гийс 1 0.2
Бренет Джошуа 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Эль-Идрис Юнус Та 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Фред Сантос 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнювар Наджи 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Регер Юри 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Манфред Угалде 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
3
Фенербахче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

13
5
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
8
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
10%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
5
25%
1
13%
61-75
6
30%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1
Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3
Твенте
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0
Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0

Результаты матчей

Фенербахче
Твенте

Точный счет

3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
3.5
Больше Меньше
2
3
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      УДАЛЕНИЕ! - Регер Юри увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 37'
      Манфред Угалде получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Шиманьски Себастьян сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Фенербахче 86.6% (103)
    X 9.2% (11)
    Твенте 4.2% (5)
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    Где смотреть матч Фенербахче 5:1 Твенте онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 5:1 Твенте

    Исход игры
    Фенербахче
    86.6% (103)
    Ничья
    9.2% (11)
    Твенте
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.82% (79)
    Меньше
    28.18% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    54.6% (65)
    2:0 Фенербахче
    10.9% (13)
    1:0 Фенербахче
    8.4% (10)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Фенербахче
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Фенербахче
    1.7% (2)
    1:2 Твенте
    1.7% (2)
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