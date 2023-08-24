Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
85 Владение мячом, % 15
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
28
Смолчич
Иван
25
Ходжа
Велдин
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Негрель ТомВратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уна АдамНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Полузащитник
-
99 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фрук ТониПолузащитник
- Нападающий
-
23 Гргич АленНападающий
-
Главный тренер: Жейко Сопич
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Франьо
|3
|0.6
|Пашалич Марко
|2
|0.4
|Года Бруно
|2
|0.4
|Янкович Нико
|2 (1)
|0.4
|Раделич Степан
|1
|0.2
|Гргич Ален
|1
|0.2
|Джуара Наис
|1
|0.2
|Фрук Тони
|0
|0
|Либер Адриан
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
|Селахи Линдон
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
8
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
12
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1
Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1
Риека
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0 Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0
Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3
Результаты матчей
Лилль
Риека
Точный счет
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лилль
Риека
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (2)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Риека
Исход игры
Лилль
97.3% (109)
Ничья
2.7% (3)
Риека
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (31)
Меньше
71.3% (77)
Обе команды забьют
Да
29.63% (32)
Нет
70.37% (76)
Популярный счёт
2:0 Лилль
56.3% (63)
2:1 Лилль
18.8% (21)
1:0 Лилль
9.8% (11)
3:1 Лилль
6.3% (7)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:0 Лилль
1.8% (2)
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