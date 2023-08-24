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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Лилль
0:0
Первый тайм: 7'
Риека
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 85 Владение мячом, % 15
Прогнозы 113
Лилль 97.3% (110)
X 2.7% (3)
Риека 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Риека
1.23
6.70
16.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
1
Лабрович
Недилько
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
26
Раделич
Степан
3
Года
Бруно
87
Пашалич
Марко
18
Селахи
Линдон
25
Ходжа
Велдин
12
Вукчевич
Андрия
4
Янкович
Нико
89
Иванович
Франьо
Лилль
4-2-3-1
Риека
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Франьо 3 0.6
Пашалич Марко 2 0.4
Года Бруно 2 0.4
Янкович Нико 2 (1) 0.4
Раделич Степан 1 0.2
Гргич Ален 1 0.2
Джуара Наис 1 0.2
Фрук Тони 0 0
Либер Адриан 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Селахи Линдон 1 0
Вейга Данилу 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
8
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
12
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1
Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1
Риека
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0 Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0
Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3

Результаты матчей

Лилль
Риека

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лилль
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 56.3% пользователей.
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Прогнозы 113
Лилль 97.3% (110)
X 2.7% (3)
Риека 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Риека
1.23
6.70
16.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лилль 0:0 Риека онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль 0:0 Риека

Исход игры
Лилль
97.3% (109)
Ничья
2.7% (3)
Риека
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (31)
Меньше
71.3% (77)
Обе команды забьют
Да
29.63% (32)
Нет
70.37% (76)
Популярный счёт
2:0 Лилль
56.3% (63)
2:1 Лилль
18.8% (21)
1:0 Лилль
9.8% (11)
3:1 Лилль
6.3% (7)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:0 Лилль
1.8% (2)
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