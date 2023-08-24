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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Лилль
2:1
Конец матча
Риека
0'
15' Желтая карточка
Андре Бенжамин
0:1
24' Гол
Пашалич Марко
1:1
43' Гол
Жегрова Эдон
51' Желтая карточка
Митрович Матей
52' Желтая карточка
Жегрова Эдон
81' Желтая карточка
Лабрович Недилько
2:1
89' Гол
Йоро Лени
90'+6

Ход матча

7'
Йоро Лени
Диаките Бафоде
 
15'
Андре Бенжамин
 
24'
0:1
Пашалич Марко
32'
 
Митрович Матей
Раделич Степан
43'
Жегрова Эдон
(Дэвид Джонатан)
1:1
51'
 
Митрович Матей
52'
Жегрова Эдон
 
57'
 
Фрук Тони
Вукчевич Андрия
57'
 
Гргич Ален
Пашалич Марко
66'
Кавалейру Иван
Жегрова Эдон
 
66'
Уна Адам
Харальдссон Хакон-Арнар
 
66'
Зедатка Аким
Сантос Тиаго
 
77'
 
Лепиница Иван
Селахи Линдон
78'
 
Илинкович Сильвио
Иванович Франьо
80'
Языджи Юсуф
Уна Адам
 
81'
 
Лабрович Недилько
89'
Йоро Лени
(Кавалейру Иван)
2:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 113
Лилль 97.3% (110)
X 2.7% (3)
Риека 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
1
Лабрович
Недилько
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
26
Раделич
Степан
3
Года
Бруно
87
Пашалич
Марко
18
Селахи
Линдон
25
Ходжа
Велдин
12
Вукчевич
Андрия
4
Янкович
Нико
89
Иванович
Франьо
Лилль
4-2-3-1
Риека
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жегрова Эдон 1 1
Йоро Лени 1 1
Кавалейру Иван 0 0
Дэвид Джонатан 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марко 3 0.6
Иванович Франьо 3 0.6
Года Бруно 2 0.4
Янкович Нико 2 (1) 0.4
Раделич Степан 1 0.2
Гргич Ален 1 0.2
Джуара Наис 1 0.2
Фрук Тони 0 0
Либер Адриан 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Матей 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Года Бруно 1 0
Селахи Линдон 1 0
Лабрович Недилько 1 0
Вейга Данилу 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
8
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риека
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
50%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
4
31%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1
Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1
Риека
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0 Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0
Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3

Результаты матчей

Лилль
Риека

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лилль
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 113
    Лилль 97.3% (110)
    X 2.7% (3)
    Риека 0% (0)
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    Где смотреть матч Лилль 2:1 Риека онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 2:1 Риека

    Исход игры
    Лилль
    97.3% (110)
    Ничья
    2.7% (3)
    Риека
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.36% (32)
    Меньше
    70.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    30.28% (33)
    Нет
    69.72% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    55.8% (63)
    2:1 Лилль
    19.5% (22)
    1:0 Лилль
    9.7% (11)
    3:1 Лилль
    6.2% (7)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
    3:0 Лилль
    1.8% (2)
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