Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа.
0'
15' Желтая карточкаАндре Бенжамин
0:1
24' ГолПашалич Марко
1:1
43' ГолЖегрова Эдон
51' Желтая карточкаМитрович Матей
52' Желтая карточкаЖегрова Эдон
81' Желтая карточкаЛабрович Недилько
2:1
89' ГолЙоро Лени
90'+6
Ход матча
15'
24'
0:1
43'
1:1
51'
52'
80'
89'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
28
Смолчич
Иван
25
Ходжа
Велдин
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Негрель ТомВратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уна АдамНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Полузащитник
-
99 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фрук ТониПолузащитник
- Нападающий
-
23 Гргич АленНападающий
-
Главный тренер: Жейко Сопич
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Йоро Лени
|1
|1
|Кавалейру Иван
|0
|0
|Дэвид Джонатан
|0
|0
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марко
|3
|0.6
|Иванович Франьо
|3
|0.6
|Года Бруно
|2
|0.4
|Янкович Нико
|2 (1)
|0.4
|Раделич Степан
|1
|0.2
|Гргич Ален
|1
|0.2
|Джуара Наис
|1
|0.2
|Фрук Тони
|0
|0
|Либер Адриан
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Матей
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Года Бруно
|1
|0
|Селахи Линдон
|1
|0
|Лабрович Недилько
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Риека
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
8
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риека
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
50%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
50%
4
31%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1
Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1
Риека
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Риека - Локомотив Загреб 2:1 Риека - Б-36 2:0 Б-36 - Риека 1:3 Риека - Истра 1961 6:0
Риека - Дукаджини 6:1 Хайдук - Риека 1:0 Дукаджини - Риека 0:1 Риека - Рудеш 4:0 Риека - Рогашка 4:0 Риека - Славен 2:1 Копер - Риека 0:3 Чукарички - Риека 0:0 Риека - Браво 3:0 Риека - Домжале 0:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Осиек - Риека 1:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Вараждин - Риека 2:0 Риека - Истра 1961 2:2 Славен - Риека 1:3
Результаты матчей
Лилль
Риека
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лилль
Риека
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Риека
Исход игры
Лилль
97.3% (110)
Ничья
2.7% (3)
Риека
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.36% (32)
Меньше
70.64% (77)
Обе команды забьют
Да
30.28% (33)
Нет
69.72% (76)
Популярный счёт
2:0 Лилль
55.8% (63)
2:1 Лилль
19.5% (22)
1:0 Лилль
9.7% (11)
3:1 Лилль
6.2% (7)
1:1 Ничья
2.7% (3)
3:0 Лилль
1.8% (2)
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