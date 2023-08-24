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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Хартс
1:2
Конец матча
ПАОК
0'
1:0
9' Пенальти
Шенклэнд Лоуренс
1:1
12' Пенальти
Шваб Штефан
51' Желтая карточка
Шенклэнд Лоуренс
51' Желтая карточка
Циггарас Теохарис
1:2
75' Гол
Живкович Андрия
83' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
83' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
90' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
90' Желтая карточка
Мург Томас
90'+9

Ход матча

9'
Шенклэнд Лоуренс
1:0
12'
1:1
Шваб Штефан
51'
Шенклэнд Лоуренс
 
51'
 
Циггарас Теохарис
64'
Лоури Алекс
Маккей Барри
 
70'
 
Мург Томас
Константелиас Янис
75'
1:2
Живкович Андрия
(Мург Томас)
78'
 
Нарей Халед
Тайсон Фреда
83'
 
Трост-Эконг Виллиам
83'
Девлин Кэмерон
 
87'
Сиббик Тоби
Кокран Алекс
 
88'
Тагава Кёсукэ
Бойс Лайам
 
88'
 
Цимас Стефанос
Брэндон Льямас
90'
Оффиа Оделуга
Аткинсон Натаниэль
 
90'
Ода Ютаро
Кеннет Варгас
 
90'
 
Луиш Рафаэл
90'
 
Мург Томас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 117
Хартс 20.5% (24)
X 44.4% (52)
ПАОК 35% (41)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Кларк
Зандер
13
Аткинсон
Натаниэль
2
Кент
Фрэнки
15
Роулс
Кай
3
Кингсли
Стивен
77
Кеннет
Варгас
14
Девлин
Кэмерон
18
Маккей
Барри
19
Кокран
Алекс
9
Шенклэнд
Лоуренс
10
Бойс
Лайам
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
6
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Хартс
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шенклэнд Лоуренс 3 (1) 1
Девлин Кэмерон 2 0.67
Кингсли Стивен 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 3 0.6
Шваб Штефан 2 (2) 0.4
Брэндон Льямас 1 0.2
Константелиас Янис 1 0.2
Мург Томас 0 0
Циггарас Теохарис 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенклэнд Лоуренс 2 0
Девлин Кэмерон 2 0
Кокран Алекс 1 0
Денхолм Эйден 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баба Абдул-Рахман 2 0
Циггарас Теохарис 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Шваб Штефан 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Мург Томас 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0

Результаты матчей

Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

1
0
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Хартс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПАОК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хартс - Партик Тисл 4:0 Хартс - Русенборг 3:1 Хартс - Килмарнок 0:0 Русенборг - Хартс 2:1
Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3 Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2 Килмарнок - Хартс 2:1 Абердин - Хартс 3:0
ПАОК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4
ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1

Результаты матчей

Хартс
ПАОК

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хартс
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
2
2.5
2
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Г О О О О Л - Шенклэнд Лоуренс бьет в цель!
    • 67'
      Бойс Лайам сделал результативную передачу.
    • 64'
      Маккей Барри уходит с поля. Лоури Алекс выходит вместо него
    • 56'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Теохарис Цингарас получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Шенклэнд Лоуренс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Г О О О О Л - Шваб Штефан из команды ПАОК забивает с точки!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tynecastle Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Хартс 20.5% (24)
    X 44.4% (52)
    ПАОК 35% (41)
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    Где смотреть матч Хартс 1:2 ПАОК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хартс 1:2 ПАОК

    Исход игры
    Хартс
    20.5% (24)
    Ничья
    44.4% (52)
    ПАОК
    35% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (46)
    1:2 ПАОК
    20.5% (24)
    2:1 Хартс
    10.3% (12)
    0:1 ПАОК
    9.4% (11)
    1:0 Хартс
    6% (7)
    0:2 ПАОК
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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