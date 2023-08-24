Стадион: Парк Тайнкасл.
0'
1:0
9' ПенальтиШенклэнд Лоуренс
1:1
12' ПенальтиШваб Штефан
51' Желтая карточкаШенклэнд Лоуренс
51' Желтая карточкаЦиггарас Теохарис
1:2
75' ГолЖивкович Андрия
83' Желтая карточкаТрост-Эконг Виллиам
83' Желтая карточкаДевлин Кэмерон
90' Желтая карточкаЛуиш Рафаэл
90' Желтая карточкаМург Томас
90'+9
Ход матча
9'
1:0
12'
1:1
51'
75'
1:2
83'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
28
Кларк
Зандер
15
Роулс
Кай
18
Маккей
Барри
19
Кокран
Алекс
10
Бойс
Лайам
- Основной состав
-
28 Кларк ЗандерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маккей БарриПолузащитник
-
19 Кокран АлексПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бойс ЛайамНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стоун ХарриВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Лоури АлексПолузащитник
-
25 Тейт МаколейПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сиббик ТобиПолузащитник
-
11 Ода ЮтароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Форрест АланНападающий
-
Главный тренер: Макэвой Фрэнки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Бомбардиры внутри турнира
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шенклэнд Лоуренс
|3 (1)
|1
|Девлин Кэмерон
|2
|0.67
|Кингсли Стивен
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|3
|0.6
|Шваб Штефан
|2 (2)
|0.4
|Брэндон Льямас
|1
|0.2
|Константелиас Янис
|1
|0.2
|Мург Томас
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
Карточки
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0
|Девлин Кэмерон
|2
|0
|Кокран Алекс
|1
|0
|Денхолм Эйден
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Циггарас Теохарис
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
Результаты матчей
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
1
0
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Хартс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ПАОК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хартс - Партик Тисл 4:0 Хартс - Русенборг 3:1 Хартс - Килмарнок 0:0 Русенборг - Хартс 2:1
Сент-Джонстон - Хартс 0:2 Хартс - Лидс 0:1 Хартс - Мансфилд Таун 1:3 Данбар Юнайтед - Хартс 1:3 Данфермлин - Хартс 1:1 Плимут - Хартс 1:0 Хартс - Хиберниан 1:1 Рейнджерс - Хартс 2:2 Хартс - Абердин 2:1 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Селтик 0:2 Хартс - Росс Каунти 6:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Хартс - Сент-Миррен 0:2 Килмарнок - Хартс 2:1 Абердин - Хартс 3:0
ПАОК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4
ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1
Результаты матчей
Хартс
ПАОК
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хартс
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
12
23
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хартс 1:2 ПАОК
Исход игры
Хартс
20.5% (24)
Ничья
44.4% (52)
ПАОК
35% (41)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (46)
1:2 ПАОК
20.5% (24)
2:1 Хартс
10.3% (12)
0:1 ПАОК
9.4% (11)
1:0 Хартс
6% (7)
0:2 ПАОК
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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