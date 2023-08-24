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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
1:1
Второй тайм: 48'
Целе
0'
1:0
22' Пенальти
Захави Эран
1:1
29' Гол
Байде Грегор
45' Желтая карточка
Коутер Нино

Ход матча

22'
Захави Эран
1:0
29'
1:1
Байде Грегор
(Квесич Марио)
45'
 
Коутер Нино

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 114
Маккаби Тель-Авив 96.5% (110)
X 1.8% (2)
Целе 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Целе
1.55
4.70
8.50
Все Коэффициенты
1
Перец
Даниэль
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
10
Битон
Дан
14
Ван
Оверем
Йорис
42
Перец
Дор
11
Коэн
Йонатан
7
Захави
Эран
17
Милсон
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
81
Неманич
Клемен
19
Забуковник
Марк
10
Коутер
Нино
11
Попович
Денис
7
Матко
Алёша
16
Квесич
Марио
9
Байде
Грегор
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Целе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 3 (2) 0.6
Перец Дор 2 0.4
Коэн Йонатан 1 0.2
Битон Дан 1 0.2
Гуагон Парфэйт 1 0.2
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Масон Иван 0 0
Ревиво Рой 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 3 0.6
Лами Жюльен 2 0.4
Байде Грегор 2 0.4
Матко Алёша 1 0.2
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.2
Фильо Эдмилсон 1 0.2
Квесич Марио 0 0
Коутер Нино 0 0
Карничник Зан 0 0
Неманич Клемен 0 0
Забуковник Марк 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Битон Нир 1 0
Саборит Энрик 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Ревиво Рой 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобичанец Лука 3 0
Вуклишевич Дамьян 2 0
Зец Давид 2 0
Фильо Эдмилсон 2 0
Коутер Нино 1 0
Розман Матьяж 1 0
Бизяк Ловро 1 0
Забуковник Марк 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Целе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
1
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Целе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
4
57%
1
11%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2
Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1
Целе
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Домжале - Целе 1:2 Неман Гродно - Целе 1:4 Целе - Рогашка 2:0 Целе - Неман Гродно 1:0
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Целе

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
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Прогнозы 114
Маккаби Тель-Авив 96.5% (110)
X 1.8% (2)
Целе 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Целе
1.55
4.70
8.50
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:1 Целе

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
96.5% (110)
Ничья
1.8% (2)
Целе
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (36)
Меньше
66.67% (72)
Обе команды забьют
Да
29.63% (32)
Нет
70.37% (76)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
45.6% (52)
2:1 Маккаби Тель-Авив
21.1% (24)
1:0 Маккаби Тель-Авив
15.8% (18)
3:0 Маккаби Тель-Авив
4.4% (5)
3:1 Маккаби Тель-Авив
3.5% (4)
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Маккаби Тель-Авив
Целе
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