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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
4:1
Конец матча
Целе
0'
1:0
22' Пенальти
Захави Эран
1:1
29' Гол
Байде Грегор
45' Желтая карточка
Коутер Нино
2:1
51' Гол
Захави Эран
54' Желтая карточка
Неманич Клемен
55' Желтая карточка
Байде Грегор
58' Желтая карточка
Саборит Энрик
3:1
72' Гол
Захави Эран
75' Желтая карточка
Пруцев Егор
4:1
90' Гол
Тургеман Дор
90' Вторая желтая карточка
Неманич Клемен
90'+5

Ход матча

22'
Захави Эран
1:0
29'
1:1
Байде Грегор
(Квесич Марио)
45'
 
Коутер Нино
51'
Захави Эран
(Ван Оверем Йорис)
2:1
54'
 
Неманич Клемен
55'
 
Байде Грегор
58'
Саборит Энрик
 
64'
 
Лами Жюльен
Байде Грегор
64'
 
Пруцев Егор
Попович Денис
72'
Захави Эран
(Битон Дан)
3:1
72'
 
Врбанец Матиц
Зец Давид
73'
 
Светлин Тамар
Квесич Марио
75'
 
Пруцев Егор
79'
Голаса Эйял
Коэн Йонатан
 
80'
Тургеман Дор
Милсон
 
81'
 
Бизяк Ловро
Матко Алёша
83'
Каничовски Габи
Битон Дан
 
84'
Давидзаде Офир
Ревиво Рой
 
90'
Альмог Эйлон
Захави Эран
 
90'
Тургеман Дор
(Голаса Эйял)
4:1
90'
 
Неманич Клемен

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Маккаби Тель-Авив 96.5% (110)
X 1.8% (2)
Целе 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Перец
Даниэль
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
10
Битон
Дан
14
Ван
Оверем
Йорис
42
Перец
Дор
11
Коэн
Йонатан
7
Захави
Эран
17
Милсон
22
Розман
Матьяж
23
Карничник
Зан
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
81
Неманич
Клемен
19
Забуковник
Марк
10
Коутер
Нино
11
Попович
Денис
7
Матко
Алёша
16
Квесич
Марио
9
Байде
Грегор
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Целе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 5 (2) 1
Перец Дор 2 0.4
Коэн Йонатан 1 0.2
Битон Дан 1 0.2
Гуагон Парфэйт 1 0.2
Тургеман Дор 1 0.2
Голаса Эйял 0 0
Ван Оверем Йорис 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Масон Иван 0 0
Ревиво Рой 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобичанец Лука 3 0.6
Лами Жюльен 2 0.4
Байде Грегор 2 0.4
Матко Алёша 1 0.2
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.2
Фильо Эдмилсон 1 0.2
Квесич Марио 0 0
Коутер Нино 0 0
Карничник Зан 0 0
Неманич Клемен 0 0
Забуковник Марк 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саборит Энрик 2 0
Битон Нир 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Битон Дан 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Ревиво Рой 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бобичанец Лука 3 0
Неманич Клемен 1 1
Вуклишевич Дамьян 2 0
Зец Давид 2 0
Фильо Эдмилсон 2 0
Коутер Нино 1 0
Байде Грегор 1 0
Розман Матьяж 1 0
Бизяк Ловро 1 0
Пруцев Егор 1 0
Забуковник Марк 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Целе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
1
Маккаби Тель-Авив
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Целе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
5
45%
1
10%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2
Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1
Целе
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Домжале - Целе 1:2 Неман Гродно - Целе 1:4 Целе - Рогашка 2:0 Целе - Неман Гродно 1:0
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Целе

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 114
    Маккаби Тель-Авив 96.5% (110)
    X 1.8% (2)
    Целе 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 4:1 Целе

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    96.5% (110)
    Ничья
    1.8% (2)
    Целе
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (36)
    Меньше
    66.67% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    29.63% (32)
    Нет
    70.37% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    45.6% (52)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    21.1% (24)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    15.8% (18)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    4.4% (5)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    3.5% (4)
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