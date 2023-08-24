Стадион: Блумфилд.
4:1
Конец матча
0'
1:0
22' ПенальтиЗахави Эран
1:1
29' ГолБайде Грегор
45' Желтая карточкаКоутер Нино
2:1
51' ГолЗахави Эран
54' Желтая карточкаНеманич Клемен
55' Желтая карточкаБайде Грегор
58' Желтая карточкаСаборит Энрик
3:1
72' ГолЗахави Эран
75' Желтая карточкаПруцев Егор
4:1
90' ГолТургеман Дор
90' Вторая желтая карточкаНеманич Клемен
90'+5
Ход матча
22'
1:0
29'
1:1
45'
51'
2:1
54'
55'
58'
72'
3:1
75'
80'
90'
4:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
97
Масон
Иван
55
Битон
Нир
10
Битон
Дан
42
Перец
Дор
11
Коэн
Йонатан
17
Милсон
10
Коутер
Нино
16
Квесич
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Масон ИванЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Битон ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Запасные игроки
-
90 Машпати РоиВратарь
-
31 Пивень ШахарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Квесич МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лами ЖюльенНападающий
-
20 Мачак ЛукасНападающий
-
77 Бизяк ЛовроНападающий
-
Главный тренер: Риера Альберт
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|5 (2)
|1
|Перец Дор
|2
|0.4
|Коэн Йонатан
|1
|0.2
|Битон Дан
|1
|0.2
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.2
|Тургеман Дор
|1
|0.2
|Голаса Эйял
|0
|0
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Масон Иван
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобичанец Лука
|3
|0.6
|Лами Жюльен
|2
|0.4
|Байде Грегор
|2
|0.4
|Матко Алёша
|1
|0.2
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.2
|Фильо Эдмилсон
|1
|0.2
|Квесич Марио
|0
|0
|Коутер Нино
|0
|0
|Карничник Зан
|0
|0
|Неманич Клемен
|0
|0
|Забуковник Марк
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саборит Энрик
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Битон Дан
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Ревиво Рой
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бобичанец Лука
|3
|0
|Неманич Клемен
|1
|1
|Вуклишевич Дамьян
|2
|0
|Зец Давид
|2
|0
|Фильо Эдмилсон
|2
|0
|Коутер Нино
|1
|0
|Байде Грегор
|1
|0
|Розман Матьяж
|1
|0
|Бизяк Ловро
|1
|0
|Пруцев Егор
|1
|0
|Забуковник Марк
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Целе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
1
Маккаби Тель-Авив
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Целе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
5
45%
1
10%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2
Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Маккаби Тель-Авив - Орландо Пайретс 0:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Бейтар - Маккаби Тель-Авив 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 0:0 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:1
Целе
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Домжале - Целе 1:2 Неман Гродно - Целе 1:4 Целе - Рогашка 2:0 Целе - Неман Гродно 1:0
Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Мура 5:0 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Алюминий - Целе 2:2 Трабзонспор - Целе 2:2 Целе - МТК 2:2 Целе - ТСК 1:2 Целе - Славен 2:2 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Целе - Локомотив Загреб 1:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Целе - Копер 2:0 Горица - Целе 1:2 Целе - Марибор 3:1 Браво - Целе 0:3
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Целе
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 4:1 Целе
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
96.5% (110)
Ничья
1.8% (2)
Целе
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (36)
Меньше
66.67% (72)
Обе команды забьют
Да
29.63% (32)
Нет
70.37% (76)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
45.6% (52)
2:1 Маккаби Тель-Авив
21.1% (24)
1:0 Маккаби Тель-Авив
15.8% (18)
3:0 Маккаби Тель-Авив
4.4% (5)
3:1 Маккаби Тель-Авив
3.5% (4)
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