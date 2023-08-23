Диаби сейчас на Бэйли покатил мяч в штрафную, но под того спокойно в подкате въехал оппонент. Обошлось без фола, но будет угловой для английской команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УОТКИНС! 0:2! И второй мяч в ворота соперника забивает Уоткинс. Снова он головой играет. Оставли игрока бирмингемцев одного соперники на правой дальней штанге, и тот головой в касание направил мяч под перекладину!

Ну что? Можно уже поздравлять английский клуб с победой? Все идет к тому, что клуб из Англии сможет добыть уверенный успех в этом противостоянии.

В офсайде сейчас оказался игрок "Хиберниана". Йуан на сей раз во "вне игры" забрался. Судейский корпус быстро разобрался с этой ситуацией.

Подутихли уже фанаты на стадионе. Ничего не получается у игроков "Хиберниана" впереди, а "Астон Вилла", особо не напрягаясь, создает голевые ситуации у параллельной рамки.

Снова увязла игра в центре поля. "Астон Вилла" делает все, чтобы забить и третий гол и окончательно загнать в угол своего соперника.

Динь не только с лучшей стороны себя проявляет сегодня, но и с худшей. На правом фланге дернул он за футболку Бойла, после чего увидел перед собой желтый свет.

Пытается публика поддержать сейчас "Хиберниан", но шотландский коллектив, прямо скажем, не тянет. Играют крайне слабо хозяева встречи в атаке.

Обита получил мяч сейчас на левом краю штрафной, нанес выстрел в ближний угол, но игрок "Астон Виллы" в подкате перевел сферу на угловой.

Нет пенальти? Было походе, что Бойла дернул за руку сейчас Соарес, но у рефери на этот счет были свои взгляды. На "точку" указывать страж порядка отказался.

Крайне возмущены все были решением судьи не назначать 11-метровый удар. Мне тоже со стороны и на повторе показалось, что фол все-таки имел место быть.

Гудят трибуны, ведь снова мячом завладели футболисты "Астон Виллы". Ищут они ключики к воротам соперника, пытаясь забить еще и еще.

Снова Диаби сместился с правого края в центр, после чего нанес выстрел под перекладину. Коснулся мяч голкипер, который перевел сферу через планку.

После подачи с правого края Диего Карлос головой пытался пробить по рамке соперника, но направил мяч чуть левее цели. Не удалось ему тут отличиться забитым мячом.

21' МОМЕНТИЩЕ! Уоткинс мог дубль оформлять! И снова прекрасная атака "Астон Виллы", с участием тех же игроков. Динь прострелил мяч в центр штрафной. Макгинн принял мяч, но не стал бить, а подал на дальнюю штангу. Туда своевременно забежал Уоткинс, который просто не сумел головой направить сферу в сетку!

20' Отошла "Вилла" на свою половину поля вместе с мячом. Пытается пуститься в прессинг "Хиберниан", но толку от этого пока не особо много.

19' Задачу-минимум бирмингемцы смогли выполнить. Чем теперь ответит на это наступление соперник? Да и сможет ли вообще ответить, учитывая тот факт, что доселе клуб только оборонялся.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УОТКИНС! 0:1!

Открывает счет "Астон Вилла"! Довел сейчас в ходе атаки своей команды мяч до Диня Макгинн. Последовала передача на дальнюю правую штангу от Люка. Там к атаке подключился Уоткинс, который сыграл на опережении и послал мяч в сетку ворот соперника.

17' Такое ощущение, что "Астон Вилла" не раскрывает своего атакующего потенциала на все 100%. Чего-то ждут англичане. Возможно, шанса провести контратаку.

15' Соарес у "Астон Виллы" получил мяч на правом фланге, выполнил прострел в центр, откуда Диаби с 17-ти метров послал мяч прямо по позиции вратаря.

14' Обита у шотландцев теперь в атаку мяч отправлял, но слишком сильно направил мяч в сторону лицевой. В итоге до сферы никому из его партнеров добраться так и не удалось.

13' Пока явно осторожничает "Хиберниан". Но провели неплохую атаку хозяева, закончив ее подачей в руки Эмилиано Мартинесу, уверенно сыгравшему на выходе.

12' Динь получил мяч на левом фланге, но не стал проходить к воротам, поскольку находился под опекой сразу трех оппонентов. Люка предпочел сохранить сферу для своей команды.