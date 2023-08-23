Стадион: Истер Роуд.
0:3
Первый тайм: 43'
0'
0:1
17' ГолУоткинс Олли
21' Желтая карточкаДинь Люка
0:2
33' ГолУоткинс Олли
0:3
42' ГолБэйли Леон
Ход матча
17'
0:1
21'
33'
42'
0:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 3
-
6 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ньюэлл
Джо
10
Бойл
Мартин
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
31
Бэйли
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ньюэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бойл МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бушири РоккиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джонсон Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
31 Бэйли ЛеонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Фини ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
Бомбардиры внутри турнира
Хиберниан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Мартин
|3
|0.6
|Йуан Элье
|2
|0.4
|Ньюэлл Джо
|2
|0.4
|Кэмпбелл Джош
|2
|0.4
|Венте Дилан
|1
|0.2
|Обита Джордан
|1
|0.2
|Доидж Кристиан
|1
|0.2
|Ле Фондре Адам
|0
|0
|Стивенсон Льюис
|0
|0
|Хэнлон Пол
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|2
|2
|Динь Люка
|0
|0
|Карлос Диего Сантос
|0
|0
Карточки
Хиберниан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Ли
|2
|0
|Стивенсон Льюис
|1
|0
|Ньюэлл Джо
|1
|0
|Доидж Кристиан
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Дойл-Хейс Джейк
|1
|0
|Кэмпбелл Джош
|1
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Левитт Дилан
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|1
|0
Результаты матчей
Хиберниан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
0
Хиберниан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хиберниан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хиберниан - Райт Роверс 2:1 Люцерн - Хиберниан 2:2 Мазеруэлл - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0
Результаты матчей
Хиберниан
Астон Вилла
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хиберниан
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хиберниан 0:3 Астон Вилла
Исход игры
Хиберниан
5.5% (7)
Ничья
7.9% (10)
Астон Вилла
86.6% (110)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
36.2% (46)
0:2 Астон Вилла
20.5% (26)
1:3 Астон Вилла
15% (19)
1:1 Ничья
5.5% (7)
0:1 Астон Вилла
5.5% (7)
2:1 Хиберниан
2.4% (3)
0:3 Астон Вилла
2.4% (3)
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