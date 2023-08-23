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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Хиберниан
0:3
Первый тайм: 43'
Астон Вилла
0'
0:1
17' Гол
Уоткинс Олли
21' Желтая карточка
Динь Люка
0:2
33' Гол
Уоткинс Олли
0:3
42' Гол
Бэйли Леон

Ход матча

17'
0:1
Уоткинс Олли
(Динь Люка)
21'
 
Динь Люка
33'
0:2
Уоткинс Олли
(Карлос Диего Сантос)
42'
0:3
Бэйли Леон
(Динь Люка)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 3
  • 6 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Прогнозы 127
Хиберниан 5.5% (7)
X 7.9% (10)
Астон Вилла 86.6% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хиберниан
Ничья
Астон Вилла
37.00
9.50
1.25
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маршалл
Дэвид
5
Фиш
Уильям
4
Хэнлон
Пол
16
Стивенсон
Льюис
2
Миллер
Льюис
21
Обита
Джордан
32
Кэмпбелл
Джош
11
Ньюэлл
Джо
7
Йуан
Элье
9
Венте
Дилан
10
Бойл
Мартин
1
Мартинес
Эмилиано
3
Карлос
Диего
Сантос
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
31
Бэйли
Леон
Хиберниан
3-4-1-2
Астон Вилла
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 3 0.6
Йуан Элье 2 0.4
Ньюэлл Джо 2 0.4
Кэмпбелл Джош 2 0.4
Венте Дилан 1 0.2
Обита Джордан 1 0.2
Доидж Кристиан 1 0.2
Ле Фондре Адам 0 0
Стивенсон Льюис 0 0
Хэнлон Пол 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 2 2
Динь Люка 0 0
Карлос Диего Сантос 0 0

Карточки

Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Ли 2 0
Стивенсон Льюис 1 0
Ньюэлл Джо 1 0
Доидж Кристиан 1 0
Венте Дилан 1 0
Дойл-Хейс Джейк 1 0
Кэмпбелл Джош 1 0
Миллер Льюис 1 0
Левитт Дилан 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 1 0

Результаты матчей

Хиберниан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Хиберниан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хиберниан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хиберниан - Райт Роверс 2:1 Люцерн - Хиберниан 2:2 Мазеруэлл - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0

Результаты матчей

Хиберниан
Астон Вилла

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хиберниан
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3!
    Погром!
  • 40'
    Снова увязла игра в центре поля. "Астон Вилла" делает все, чтобы забить и третий гол и окончательно загнать в угол своего соперника. 
  • 38'
    Подутихли уже фанаты на стадионе. Ничего не получается у игроков "Хиберниана" впереди, а "Астон Вилла", особо не напрягаясь, создает голевые ситуации у параллельной рамки.
  • Офсайд
    37'
    В офсайде сейчас оказался игрок "Хиберниана". Йуан на сей раз во "вне игры" забрался. Судейский корпус быстро разобрался с этой ситуацией.
  • 35'
    Ну что? Можно уже поздравлять английский клуб с победой? Все идет к тому, что клуб из Англии сможет добыть уверенный успех в этом противостоянии.
  • 2 гола - дубль!
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УОТКИНС! 0:2!
    И второй мяч в ворота соперника забивает Уоткинс. Снова он головой играет. Оставли игрока бирмингемцев одного соперники на правой дальней штанге, и тот головой в касание направил мяч под перекладину!
  • 33'
    Диаби сейчас на Бэйли покатил мяч в штрафную, но под того спокойно в подкате въехал оппонент. Обошлось без фола, но будет угловой для английской команды. 
  • 32'
    После подачи с правого края Диего Карлос головой пытался пробить по рамке соперника, но направил мяч чуть левее цели. Не удалось ему тут отличиться забитым мячом. 
  • Угловой
    30'
    Снова Диаби сместился с правого края в центр, после чего нанес выстрел под перекладину. Коснулся мяч голкипер, который перевел сферу через планку. 
  • 29'
    Гудят трибуны, ведь снова мячом завладели футболисты "Астон Виллы". Ищут они ключики к воротам соперника, пытаясь забить еще и еще.
  • 28'
    Крайне возмущены все были решением судьи не назначать 11-метровый удар. Мне тоже со стороны и на повторе показалось, что фол все-таки имел место быть.
  • Судья
    26'
    Нет пенальти? Было походе, что Бойла дернул за руку сейчас Соарес, но у рефери на этот счет были свои взгляды. На "точку" указывать страж порядка отказался. 
  • Опасный момент
    25'
    Обита получил мяч сейчас на левом краю штрафной, нанес выстрел в ближний угол, но игрок "Астон Виллы" в подкате перевел сферу на угловой. 
  • 24'
    Пытается публика поддержать сейчас "Хиберниан", но шотландский коллектив, прямо скажем, не тянет. Играют крайне слабо хозяева встречи в атаке.
  • Желтая карточка
    22'
    Динь не только с лучшей стороны себя проявляет сегодня, но и с худшей. На правом фланге дернул он за футболку Бойла, после чего увидел перед собой желтый свет.
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    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТИЩЕ! Уоткинс мог дубль оформлять! И снова прекрасная атака "Астон Виллы", с участием тех же игроков. Динь прострелил мяч в центр штрафной. Макгинн принял мяч, но не стал бить, а подал на дальнюю штангу. Туда своевременно забежал Уоткинс, который просто не сумел головой направить сферу в сетку!
    • 20'
      Отошла "Вилла" на свою половину поля вместе с мячом. Пытается пуститься в прессинг "Хиберниан", но толку от этого пока не особо много.
    • 19'
      Задачу-минимум бирмингемцы смогли выполнить. Чем теперь ответит на это наступление соперник? Да и сможет ли вообще ответить, учитывая тот факт, что доселе клуб только оборонялся. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УОТКИНС! 0:1!
      Открывает счет "Астон Вилла"! Довел сейчас в ходе атаки своей команды мяч до Диня Макгинн. Последовала передача на дальнюю правую штангу от Люка. Там к атаке подключился Уоткинс, который сыграл на опережении и послал мяч в сетку ворот соперника.
    • 17'
      Такое ощущение, что "Астон Вилла" не раскрывает своего атакующего потенциала на все 100%. Чего-то ждут англичане. Возможно, шанса провести контратаку. 
    • 15'
      Соарес у "Астон Виллы" получил мяч на правом фланге, выполнил прострел в центр, откуда Диаби с 17-ти метров послал мяч прямо по позиции вратаря. 
    • 14'
      Обита у шотландцев теперь в атаку мяч отправлял, но слишком сильно направил мяч в сторону лицевой. В итоге до сферы никому из его партнеров добраться так и не удалось. 
    • 13'
      Пока явно осторожничает "Хиберниан". Но провели неплохую атаку хозяева, закончив ее подачей в руки Эмилиано Мартинесу, уверенно сыгравшему на выходе. 
    • 12'
      Динь получил мяч на левом фланге, но не стал проходить к воротам, поскольку находился под опекой сразу трех оппонентов. Люка предпочел сохранить сферу для своей команды.
    • 10'
      10 минут отыграли соперники. Унаи Эмери что-то активно рассказывает своим подопечным. Видимо, какие-то тактические решения уже предпринимает наставник вилланов, которые чуть ли не 80% игрового времени находятся с мячом. 
    • Угловой
      9'
      Спокойно отбивается "Хиберниан" после подачи с левого края. Пытались шотландцы тут же разогнать атаку по левой бровке, но мяч достаточно быстро потеряли.
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! Диаби с правого края подал мяч на Диня. Тот на дальней штанге подставлял голову под летящий снаряд, но пробил прямо в защитника, который успел сгруппироваться и сыграть за лицевую! Первый угловой!
    • 7'
      Поактивнее бирмингемцы на старте матча в атаке. Оно и понятно, англичане являются фаворитами игры и стараются оправдать возложенные на них надежды. 
    • 6'
      Миллер в борьбе на правом фланге сумел для своей команды заработать аут. Не торопится вводить в игру сферу второй номер шотландского коллектива. Как будто ждет он предложений от партнеров. 
    • 5'
      Йуан сумел пройти к воротам английской команды по левому флангу, но подача игрока оставляла желать лучшего. Никто из партнеров до сферы не добрался. 
    • 3'
      Оглушительный свист доносится с трибун в эти минуты. Все дело в том, что мячом владеет "Астон Вилла", что совсем не нравится фанатам на стадионе.
    • 2'
      Футболисты "Хиберниана" вышли на футбольный газон в белых трусах и зеленых футболках, а игроки "Астон Виллы" предстали перед нами в бордово-голубом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Шотландии стартовала со свистком главного рефери! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Easter Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хиберниан 0:3 Астон Вилла онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хиберниан 0:3 Астон Вилла

    Исход игры
    Хиберниан
    5.5% (7)
    Ничья
    7.9% (10)
    Астон Вилла
    86.6% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    36.2% (46)
    0:2 Астон Вилла
    20.5% (26)
    1:3 Астон Вилла
    15% (19)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    0:1 Астон Вилла
    5.5% (7)
    2:1 Хиберниан
    2.4% (3)
    0:3 Астон Вилла
    2.4% (3)
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    Хиберниан
    Астон Вилла
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