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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Хиберниан
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 37
Хиберниан 8.1% (3)
X 13.5% (5)
Астон Вилла 78.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хиберниан
Ничья
Астон Вилла
9.92
6.10
1.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Хиберниан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 3 0.75
Йуан Элье 2 0.5
Ньюэлл Джо 2 0.5
Кэмпбелл Джош 2 0.5
Венте Дилан 1 0.25
Обита Джордан 1 0.25
Доидж Кристиан 1 0.25
Ле Фондре Адам 0 0
Стивенсон Льюис 0 0
Хэнлон Пол 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хиберниан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Ли 2 0
Стивенсон Льюис 1 0
Ньюэлл Джо 1 0
Доидж Кристиан 1 0
Венте Дилан 1 0
Дойл-Хейс Джейк 1 0
Кэмпбелл Джош 1 0
Миллер Льюис 1 0
Левитт Дилан 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Хиберниан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Хиберниан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Хиберниан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хиберниан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хиберниан - Райт Роверс 2:1 Люцерн - Хиберниан 2:2 Мазеруэлл - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Люцерн 3:1
Хиберниан - Сент-Миррен 2:3 Хиберниан - Интер Эскальдес 6:1 Блэкпул - Хиберниан 3:0 Интер Эскальдес - Хиберниан 2:1 Хиберниан - Гронинген 2:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Эдинбург Сити - Хиберниан 2:4 Хартс - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Селтик 4:2 Хиберниан - Рейнджерс 1:3 Абердин - Хиберниан 0:0 Хиберниан - Сент-Миррен 2:1 Сент-Джонстон - Хиберниан 1:1 Хиберниан - Хартс 1:0 Данди Юнайтед - Хиберниан 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0
Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0

Результаты матчей

Хиберниан
Астон Вилла

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хиберниан
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хиберниан - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2023, осталось 2 дня 5 часов 53 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.1% пользователей.
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    • Прогнозы 37
    Хиберниан 8.1% (3)
    X 13.5% (5)
    Астон Вилла 78.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хиберниан
    Ничья
    Астон Вилла
    9.92
    6.10
    1.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хиберниан - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Хиберниан - Астон Вилла

    Исход игры
    Хиберниан
    8.1% (3)
    Ничья
    13.5% (5)
    Астон Вилла
    78.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (24)
    Меньше
    31.43% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (27)
    Нет
    22.86% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    35.1% (13)
    1:3 Астон Вилла
    16.2% (6)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    0:2 Астон Вилла
    10.8% (4)
    0:1 Астон Вилла
    8.1% (3)
    2:1 Хиберниан
    5.4% (2)
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