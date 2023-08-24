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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Левски София
0:1
Перерыв
Айнтрахт Фр

Ход матча

6'
0:1
Коло-Муани Рандаль
(Гётце Марио)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 114
Левски София 5.3% (6)
X 7.9% (9)
Айнтрахт Фр 86.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Левски София
Ничья
Айнтрахт Фр
6.60
8.10
1.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петков
Алекс
2
Петрис
Жереми
50
Димитров
Кристиан
33
Кордоба
Хосе
6
Соареш
Вендерсон
10
Митков
Асен
8
Краев
Андриан
11
Эль-Джемили
Джавад
7
Сезар
Роналдо
9
Рикардиньо
Феррейра
17
Велтон
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
23
Хёуге
Йенс
24
Бута
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
7
Мармуш
Омар
Левски София
4-3-3
Айнтрахт Фр
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Левски София
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велтон 2 0.4
Сезар Роналдо 2 0.4
Петков Марин 1 0.2
Рикардиньо Феррейра 0 0
Соареш Вендерсон 0 0
Галчев Патрик-Габриел 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 1
Гётце Марио 0 0

Карточки

Левски София
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димитров Кристиан 1 0
Чандаров Асен 1 0
Петрис Жереми 1 0
Петков Марин 1 0
Ван дер Кап Келлиан 1 0
Соареш Вендерсон 1 0
Краев Андриан 1 0
Кордоба Хосе 1 0
Стефанов Илиян 1 0
Митков Асен 1 0
Андонов Иван 1 0
Эль-Джемили Джавад 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Левски София
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Левски София
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левски София
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Левски София - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Левски София - Ботев Враца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0 Локомотив Пловдив - Левски София 2:1
Левски София - Шкупи 1:0 Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1
Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1

Результаты матчей

Левски София
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Левски София
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Гётце Марио сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 114
Левски София 5.3% (6)
X 7.9% (9)
Айнтрахт Фр 86.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Левски София
Ничья
Айнтрахт Фр
6.60
8.10
1.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Левски София 0:1 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Левски София 0:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
Левски София
5.3% (6)
Ничья
7.9% (9)
Айнтрахт Фр
86.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
43% (49)
0:2 Айнтрахт Фр
15.8% (18)
0:1 Айнтрахт Фр
13.2% (15)
1:3 Айнтрахт Фр
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
2:1 Левски София
2.6% (3)
1:4 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
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Левски София
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