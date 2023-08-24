Стадион: Васил Левски.
1:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолКоло-Муани Рандаль
58' Желтая карточкаКраев Андриан
83' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
83' Желтая карточкаКордоба Хосе
86' Желтая карточкаСоареш Вендерсон
1:1
90' ГолФадиага Хассими
90'+7
Ход матча
6'
58'
83'
83'
86'
87'
90'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кордоба
Хосе
10
Митков
Асен
17
Велтон
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
23
Хёуге
Йенс
24
Бута
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Кордоба ХосеЗащитник
- Защитник
-
10 Митков АсенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 ВелтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Андонов ИванВратарь
- Защитник
-
88 Петков МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костов Николай
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
24 БутаПолузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
42 Гауэр ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Макс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
Бомбардиры внутри турнира
Левски София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велтон
|2
|0.4
|Сезар Роналдо
|2
|0.4
|Петков Марин
|1
|0.2
|Фадиага Хассими
|1
|0.2
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Соареш Вендерсон
|0
|0
|Галчев Патрик-Габриел
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|1
|1
|Гётце Марио
|0
|0
Карточки
Левски София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соареш Вендерсон
|2
|0
|Краев Андриан
|2
|0
|Кордоба Хосе
|2
|0
|Димитров Кристиан
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Петрис Жереми
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
|Ван дер Кап Келлиан
|1
|0
|Стефанов Илиян
|1
|0
|Митков Асен
|1
|0
|Андонов Иван
|1
|0
|Эль-Джемили Джавад
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Левски София
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Левски София
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Левски София
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Левски София
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Левски София - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Левски София - Ботев Враца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Левски София 0:0 Локомотив Пловдив - Левски София 2:1
Левски София - Шкупи 1:0 Левски София - Локомотив София 6:0 Шкупи - Левски София 0:2 Ботев Пловдив - Левски София 1:3 Левски София - ЦСКА-1948 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Левски София - Марица Пловдив 3:1 Левски София - Этыр Велико-Тырново 2:1 Левски София - Пирин Благоевград 2:1 Левски София - Арда Карджали 2:0 Левски София - ЦСКА София 0:2 Лудогорец - Левски София 3:2 Левски София - Черно Море 2:1 Локомотив Пловдив - Левски София 0:3 ЦСКА-1948 - Левски София 2:2 Локомотив Пловдив - Левски София 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1
Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Результаты матчей
Левски София
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Левски София
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Левски София 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Левски София
5.3% (6)
Ничья
7.9% (9)
Айнтрахт Фр
86.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
43% (49)
0:2 Айнтрахт Фр
15.8% (18)
0:1 Айнтрахт Фр
13.2% (15)
1:3 Айнтрахт Фр
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
2:1 Левски София
2.6% (3)
1:4 Айнтрахт Фр
1.8% (2)
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