Стадион: АФАС.
1:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаКастро Никлас
45' Желтая карточкаНильсен Сиверт
0:1
59' ГолКастро Никлас
65' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
1:1
71' ГолХацидиакос Пантелис
90'+5
Ход матча
31'
45'
59'
0:1
65'
71'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 22
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|1
|0.33
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.33
|Лахдо Майкель
|1
|0.33
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.33
|Павлидис Вангелис
|0
|0
|Карлссон Йеспер III
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|1
|0.33
|Кастро Никлас
|1
|0.33
|Хорн Майер
|1
|0.33
|Варминг Магнус
|1
|0.33
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.33
|Картум Сандер Эрик
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кастро Никлас
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
Бранн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2
Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Бранн
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:1 Бранн
Исход игры
АЗ Алкмаар
99.1% (114)
Ничья
0.9% (1)
Бранн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 АЗ Алкмаар
33% (38)
2:0 АЗ Алкмаар
30.4% (35)
3:1 АЗ Алкмаар
13% (15)
1:0 АЗ Алкмаар
7.8% (9)
3:0 АЗ Алкмаар
6.1% (7)
4:1 АЗ Алкмаар
1.7% (2)
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