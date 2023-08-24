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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Бранн
0'
31' Желтая карточка
Кастро Никлас
45' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
0:1
59' Гол
Кастро Никлас
65' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
1:1
71' Гол
Хацидиакос Пантелис
90'+5

Ход матча

31'
 
Кастро Никлас
45'
 
Нильсен Сиверт
59'
0:1
Кастро Никлас
(Финне Бор)
60'
Поку Эрнест
Одгор Йенс
 
60'
Лахдо Майкель
Ван Боммел Рубен
 
60'
Гаудмейн Кензо
Михайлович Джордже
 
65'
 
Кнудсен Фредрик
71'
Хацидиакос Пантелис
1:1
73'
 
Матисен Ульрик
Картум Сандер Эрик
73'
 
Солтведт Йоахим
Педерсен Торе
82'
 
Симба Мунга
Кастро Никлас
88'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
88'
 
Сери Яфет
Кнудсен Фредрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 115
АЗ Алкмаар 99.1% (114)
X 0.9% (1)
Бранн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
3
Хацидиакос
Пантелис
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
14
Михайлович
Джордже
7
Одгор
Йенс
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Торе
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Бёстринг
Фредерик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
АЗ Алкмаар
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 1 0.33
Хацидиакос Пантелис 1 0.33
Лахдо Майкель 1 0.33
Ван Боммел Рубен 1 0.33
Павлидис Вангелис 0 0
Карлссон Йеспер III 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 1 0.33
Кастро Никлас 1 0.33
Хорн Майер 1 0.33
Варминг Магнус 1 0.33
Кнудсен Фредрик 1 0.33
Картум Сандер Эрик 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 1 0
Де Вит Дани 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 2 0
Педерсен Торе 2 0
Нильсен Сиверт 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кастро Никлас 1 0
Варминг Магнус 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0
Бранн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2
Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Бранн

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Кастро Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    АЗ Алкмаар 99.1% (114)
    X 0.9% (1)
    Бранн 0% (0)
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    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:1 Бранн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:1 Бранн

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    99.1% (114)
    Ничья
    0.9% (1)
    Бранн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    52.25% (58)
    Нет
    47.75% (53)
    Популярный счёт
    2:1 АЗ Алкмаар
    33% (38)
    2:0 АЗ Алкмаар
    30.4% (35)
    3:1 АЗ Алкмаар
    13% (15)
    1:0 АЗ Алкмаар
    7.8% (9)
    3:0 АЗ Алкмаар
    6.1% (7)
    4:1 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
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