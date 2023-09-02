Тур: 4. Стадион: Луи II. Главный судья: Делажо Вилли
0'
23' Желтая карточкаСпирингс Стейн
1:0
24' ГолСинго Вилфред
33' Желтая карточкаМагасса Сунгуту
2:0
36' ГолГоловин Александр
47' Желтая карточкаКамара Мохамед
Ход матча
23'
24'
1:0
33'
36'
47'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
307 Количество передач 213
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кён
Филипп
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
30
Самба
Брис
9
Вахи
Элю
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
-
15 Кортес ОскарНападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Ланс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.62
1.7
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.15
Среднее время на гол
64
78
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
59
64
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|1
|Минамино Такуми
|3
|0.75
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.25
|Головин Александр
|1
|0.25
|Боаду Мирон
|1
|0.25
|Синго Вилфред
|1
|0.25
|Аклиуш Манес
|1
|0.25
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|2
|0.5
|Сотока Флориан
|1
|0.25
|Гилавоги Морган
|1
|0.25
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|2
|0
|Камара Мохамед
|2
|0
|Магасса Сунгуту
|2
|0
|Синго Вилфред
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Медина Факундо
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Самба Брис
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Монако
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2
Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2
Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1
Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1
Результаты матчей
Монако
Ланс
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Монако
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Нант
|Мохамед Мостафа
|4
|Монако
|Минамино Такуми
|3 (3)
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|3 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|3
|Лион
|Кумбеди Саэль
|3
|Гавр
|Грандсир Самуэль
|1 1
|Нант
|Паллуа Николя
|2
|Лион
|Тальяфико Николас
|2
|Нант
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 2:0 Ланс
Исход игры
Монако
89.7% (104)
Ничья
6.9% (8)
Ланс
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (91)
Меньше
18.75% (21)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
2:1 Монако
59.5% (69)
3:1 Монако
8.6% (10)
1:0 Монако
6.9% (8)
2:0 Монако
6.9% (8)
1:1 Ничья
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:2 Монако
2.6% (3)
3:0 Монако
1.7% (2)
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