Замена в составе "Ланса": Ушел Айдара, на поле появился Мачадо.

Камара получает желтую карточку за фол в подкате у своей штрафной. Спорное предупреждение.

Три минуты добавлено к первому тайму.

Около минуты орудовали игроки "Ланса" около чужой штрафной, но так и не смогли провести интересную атаку.

Ошибся в выносе мяча Кён, но партнеры смогли подстраховать своего вратаря.

МОМЕНТ! Хороший удар получился у Фюльжени со штрафного, но Кён совершил шикарный сейв, потащив мяч из дальнего угла ворот!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ГОЛОВИН!!! Удваивает преимущество Александр Головин! Великолепная атака прошла у "Монако": Вандерсон отобрал мяч на своей половине поля и сделал пас на Минамино, который отыгрался с партнером, а после великолепной передачей вывел Головина на ударную позицию - Саша не растерялся и в касание отправил мяч в ворота!

Ответную атаку попытались провести игроки "Ланса", но Вахи забрался в положение вне игры.

Головин получает по ногам от Гради. Поднимается российский хавбек, но немного прихрамывая.

Головин отыгрался на фланге с Кайо, который сделал аккуратную подачу на дальнюю штангу. Защитник "Ланса" оказался первым на мяче. Угловой.

Не получилась подача у Головина. Не смог полузащитник перебить игрока на ближней штанге. Последовал вынос мяча из штрафной "Ланса".

Арбитр фиксирует фол Айдара, который наступил на ногу Вандерсону.

Не получается выйти со своей половины поля у футболистов "Ланса". Очень хорошим прессингом их встречает "Монако", не оставляя возможностей для передачи вперед.

Головин и Кайо разыграли мяч от углового флажка, но последующая подача Кайо оказалась неуспешной. Боковой зафиксировал оффсайд.

Поактивнее начинает прессинговать "Монако" на чужой половине поля, заставляя соперника ошибаться в длинных передачах.

МОМЕНТ! Минамино получил мяч от Бен-Йеддера и сразу же решил зарядить по воротам из-за пределов штрафной! Мощный удар получился у игрока "Монако", но голкипер гостей перевел мяч на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Синго!!! Отличная подача Кайо, которая позволила Синго выиграть верховое единоборство в чужой штрафной и головой отправить мяч в ворота "Ланса"!

Фофана попытался отправить Вандерсона в атаку по правой бровке, но тот решил вернуть мяч центральным защитникам.

МОМЕНТ! Прямо по центру прошла разрезающая передача в штрафную "Монако", но Вахи просто не попал в угол ворот. Спустя мгновение прозвучал свисток, который зафиксировал положение вне игры.

Вандерсон выполнил длинный кросс по правому флангу, но Бен-Йеддер не успел к мячу. "Сфера" досталась защитнику "Ланса".

Минамино увидел забегающего Бен-Йеддера, но передача между двумя защитниками "Ланса" не получила логического завершения.

Сотока забросил в штрафную "Монако", но защитник монегасков выиграл вверх, скинув мяч Кёну.

Желтую карточку получает Магасса за фол на Фюльжени. Опасный штрафной зарабатывает "Ланс" рядом к линией штрафной площади.

22' Вандерсон прострелил во вратарскую "Ланса", но Медина смог перехватить передачу. Угловой зарабатывает "Монако".

21' Медина жестко врезался в Минамино, но фол все же не на желтую карточку.

20' Кайо ошибся в передаче на Головина, и едва не последовала опасная контратака "Ланса", но хозяева смогли перекусить ее в районе центрального круга.

19' Красивый кросс последовал в штрафную "Монако" с правого фланга гостей, но там никого не оказалось из игроков "Ланса". Кён забрал мяч под свой контроль.

18' Головин боролся за мяч в центре поля, но арбитр углядел нарушение правил со стороны игрока "Монако".

16' На левый фланг делает акцент в своих атаках "Монако". 57% атак проходит именно через эту бровку. Стоит сказать, что с противоположной половины поля монегаски провели лишь 17% своих наступлений.

15' На небольших скоростях пока проходит игра. "Монако" больше владеет мячом и все ближе подбирается к воротам "Ланса".

14' Головин мягко забрасывал на край чужой штрафной на Вандерсона, но у того не получилось подстроиться под неплохую передачу российского хавбека.

13' Головин нашел партнера по команде разрешающей передачей, но Фофана не смог обработать мяч и загубил атаку "Монако".

12' Мяч попал в руку игроку "Монако", который находился в штрафной площади "Ланса". Вратарь гостей введет "снаряд" в игру.

10' Минамино получил мяч на линии штрафной соперника и принял решение нанести удар по воротам. Никто не мешал игроку "Монако", но мяч прилетел точно в руки голкипера гостей.

9' Фофана решил пробить с дальней дистанции, но не смог как следуют попасть по мячу. Однако "снаряд" попал в створ ворот, где надежно сыграл Самба.

8' "Монако" обосновался на чужой половине поля, но гости пока не допускают серьезных ошибок при позиционной обороне.

7' Вандерсон столкнулся с соперником и пока не может подняться. Игроку "Ланса" так же требуется медицинская помощь.

5' Бен-Йеддер принял мяч в штрафной соперника и пяткой покатил под удар Минамино, которого моментально прихватили два защитника "Ланса" и отобрали мяч у игрока "Монако".

4' Отличная разрезающая передача прошла в штрафную площадь "Монако" с правого фланга, однако Кён вышел из ворот и оказался первым на мяче.

3' Кайо Энрике получил мяч на левом фланге от Головина, эффектно пробросил его мимо защитника, но после этого не смог догнать "круглого".

2' "Монако" сразу берет мяч под свой контроль, но пока без особого продвижения вперед.