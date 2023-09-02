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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Монако
2:0
Второй тайм: 48'
Ланс
0'
23' Желтая карточка
Спирингс Стейн
1:0
24' Гол
Синго Вилфред
33' Желтая карточка
Магасса Сунгуту
2:0
36' Гол
Головин Александр
47' Желтая карточка
Камара Мохамед

Ход матча

23'
 
Спирингс Стейн
24'
Синго Вилфред
(Кайо Энрике)
1:0
33'
Магасса Сунгуту
 
36'
Головин Александр
(Минамино Такуми)
2:0
46'
 
Мачадо Дейвер
Айдара Массадио
47'
Камара Мохамед
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 307 Количество передач 213
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 116
Монако 89.7% (104)
X 6.9% (8)
Ланс 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ланс
3.65
3.92
39.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Кён
Филипп
99
Синго
Вилфред
3
Марипан
Гильермо
88
Магасса
Сунгуту
2
Скардовелли
Вандерсон
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
18
Минамино
Такуми
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
7
Сотока
Флориан
21
Айдара
Массадио
6
Абдул-Самед
Салис
5
Спирингс
Стейн
28
Томассон
Адриен
11
Фюльжени
Анжело
9
Вахи
Элю
Монако
3-4-2-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Монако
Ланс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:4
Л1
2:2
К
2:4
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
1.7

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.15

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

59
64

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 1
Минамино Такуми 3 0.75
Скардовелли Вандерсон 1 0.25
Головин Александр 1 0.25
Боаду Мирон 1 0.25
Синго Вилфред 1 0.25
Аклиуш Манес 1 0.25
Кайо Энрике 0 0
Матазо Элио 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 0.5
Сотока Флориан 1 0.25
Гилавоги Морган 1 0.25
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 2 0
Камара Мохамед 2 0
Магасса Сунгуту 2 0
Синго Вилфред 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Монако
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2
Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2
Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1
Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1

Результаты матчей

Монако
Ланс

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Монако
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 5 10
2.
Марсель
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
4.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ренн
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Нант
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Ланс
 0:2 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
5.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Брест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Нант
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ланс
 0:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:0 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Марсель
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Ренн
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Нант Мохамед Мостафа 4
Монако Минамино Такуми 3 (3)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Лион Тальяфико Николас 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Камара получает желтую карточку за фол в подкате у своей штрафной. Спорное предупреждение. 
  • Замена
    47'
    Замена в составе "Ланса": Ушел Айдара, на поле появился Мачадо.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! 
  • 45'
    Ошибся в выносе мяча Кён, но партнеры смогли подстраховать своего вратаря. 
  • 45'
    Около минуты орудовали игроки "Ланса" около чужой штрафной, но так и не смогли провести интересную атаку. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавлено к первому тайму. 
  • 44'
    Не получается выйти со своей половины поля у футболистов "Ланса". Очень хорошим прессингом их встречает "Монако", не оставляя возможностей для передачи вперед. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Арбитр фиксирует фол Айдара, который наступил на ногу Вандерсону.  
  • Угловой
    42'
    Не получилась подача у Головина. Не смог полузащитник перебить игрока на ближней штанге. Последовал вынос мяча из штрафной "Ланса".
  • 40'
    Головин отыгрался на фланге с Кайо, который сделал аккуратную подачу на дальнюю штангу. Защитник "Ланса" оказался первым на мяче. Угловой.
  • Фол, нарушение
    39'
    Головин получает по ногам от Гради. Поднимается российский хавбек, но немного прихрамывая. 
  • Офсайд
    38'
    Ответную атаку попытались провести игроки "Ланса", но Вахи забрался в положение вне игры.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ГОЛОВИН!!! Удваивает преимущество Александр Головин! Великолепная атака прошла у "Монако": Вандерсон отобрал мяч на своей половине поля и сделал пас на Минамино, который отыгрался с партнером, а после великолепной передачей вывел Головина на ударную позицию - Саша не растерялся и в касание отправил мяч в ворота!
  • Опасный момент
    35'
    МОМЕНТ! Хороший удар получился у Фюльжени со штрафного, но Кён совершил шикарный сейв, потащив мяч из дальнего угла ворот!
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    • Желтая карточка
      34'
      Желтую карточку получает Магасса за фол на Фюльжени. Опасный штрафной зарабатывает "Ланс" рядом к линией штрафной площади. 
    • 33'
      Сотока забросил в штрафную "Монако", но защитник монегасков выиграл вверх, скинув мяч Кёну.
    • 32'
      Минамино увидел забегающего Бен-Йеддера, но передача между двумя защитниками "Ланса" не получила логического завершения. 
    • 31'
      Вандерсон выполнил длинный кросс по правому флангу, но Бен-Йеддер не успел к мячу. "Сфера" досталась защитнику "Ланса".
    • Офсайд
      29'
      МОМЕНТ! Прямо по центру прошла разрезающая передача в штрафную "Монако", но Вахи просто не попал в угол ворот. Спустя мгновение прозвучал свисток, который зафиксировал положение вне игры.
    • 28'
      Фофана попытался отправить Вандерсона в атаку по правой бровке, но тот решил вернуть мяч центральным защитникам. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Синго!!! Отличная подача Кайо, которая позволила Синго выиграть верховое единоборство в чужой штрафной и головой отправить мяч в ворота "Ланса"!
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Минамино получил мяч от Бен-Йеддера и сразу же решил зарядить по воротам из-за пределов штрафной! Мощный удар получился у игрока "Монако", но голкипер гостей перевел мяч на угловой.
    • 24'
      Поактивнее начинает прессинговать "Монако" на чужой половине поля, заставляя соперника ошибаться в длинных передачах. 
    • Угловой
      23'
      Головин и Кайо разыграли мяч от углового флажка, но последующая подача Кайо оказалась неуспешной. Боковой зафиксировал оффсайд. 
    • 22'
      Вандерсон прострелил во вратарскую "Ланса", но Медина смог перехватить передачу. Угловой зарабатывает "Монако".
    • Фол, нарушение
      21'
      Медина жестко врезался в Минамино, но фол все же не на желтую карточку. 
    • 20'
      Кайо ошибся в передаче на Головина, и едва не последовала опасная контратака "Ланса", но хозяева смогли перекусить ее в районе центрального круга. 
    • 19'
      Красивый кросс последовал в штрафную "Монако" с правого фланга гостей, но там никого не оказалось из игроков "Ланса". Кён забрал мяч под свой контроль. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Головин боролся за мяч в центре поля, но арбитр углядел нарушение правил со стороны игрока "Монако".
    • 16'
      На левый фланг делает акцент в своих атаках "Монако". 57% атак проходит именно через эту бровку. Стоит сказать, что с противоположной половины поля монегаски провели лишь 17% своих наступлений.
    • 15'
      На небольших скоростях пока проходит игра. "Монако" больше владеет мячом и все ближе подбирается к воротам "Ланса".
    • 14'
      Головин мягко забрасывал на край чужой штрафной на Вандерсона, но у того не получилось подстроиться под неплохую передачу российского хавбека. 
    • 13'
      Головин нашел партнера по команде разрешающей передачей, но Фофана не смог обработать мяч и загубил атаку "Монако".
    • Фол, нарушение
      12'
      Мяч попал в руку игроку "Монако", который находился в штрафной площади "Ланса". Вратарь гостей введет "снаряд" в игру.
    • 10'
      Минамино получил мяч на линии штрафной соперника и принял решение нанести удар по воротам. Никто не мешал игроку "Монако", но мяч прилетел точно в руки голкипера гостей.
    • 9'
      Фофана решил пробить с дальней дистанции, но не смог как следуют попасть по мячу. Однако "снаряд" попал в створ ворот, где надежно сыграл Самба.
    • 8'
      "Монако" обосновался на чужой половине поля, но гости пока не допускают серьезных ошибок при позиционной обороне.
    • Травма, повреждение
      7'
      Вандерсон столкнулся с соперником и пока не может подняться. Игроку "Ланса" так же требуется медицинская помощь.
    • 5'
      Бен-Йеддер принял мяч в штрафной соперника и пяткой покатил под удар Минамино, которого моментально прихватили два защитника "Ланса" и отобрали мяч у игрока "Монако".
    • 4'
      Отличная разрезающая передача прошла в штрафную площадь "Монако" с правого фланга, однако Кён вышел из ворот и оказался первым на мяче.
    • 3'
      Кайо Энрике получил мяч на левом фланге от Головина, эффектно пробросил его мимо защитника, но после этого не смог догнать "круглого".
    • 2'
      "Монако" сразу берет мяч под свой контроль, но пока без особого продвижения вперед.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 91 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 2:0 Ланс

    Исход игры
    Монако
    89.7% (104)
    Ничья
    6.9% (8)
    Ланс
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (91)
    Меньше
    18.75% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    59.5% (69)
    3:1 Монако
    8.6% (10)
    1:0 Монако
    6.9% (8)
    2:0 Монако
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Монако
    2.6% (3)
    3:0 Монако
    1.7% (2)
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