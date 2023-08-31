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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Монако
 
Позже
Ланс
Прогнозы 40
Монако 95% (38)
X 2.5% (1)
Ланс 2.5% (1)
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Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Ланс
2.11
3.90
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Монако
Ланс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
1:4
Л1
2:2
К
2:4
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
0:3
Л1
2:0
К
6:0
Л2
2:1
Л2
0:4
Л2
2:2
Л2
2:2
Л1
1:1
КЛ
1:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
3:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
1.7

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.15

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

59
64

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 4 1.33
Минамино Такуми 3 1
Скардовелли Вандерсон 1 0.33
Боаду Мирон 1 0.33
Аклиуш Манес 1 0.33
Кайо Энрике 0 0
Матазо Элио 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 2 0.67
Сотока Флориан 1 0.33
Гилавоги Морган 1 0.33
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 2 0
Камара Мохамед 2 0
Синго Вилфред 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 2 0
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Монако
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2
Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2
Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1
Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1

Результаты матчей

Монако
Ланс

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Монако
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Ренн
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7.
Лорьян
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Мец
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
13.
Ницца
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Ланс
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Нант
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Клермон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ренн
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
4.
Лорьян
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
ПСЖ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Реймс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брест
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Ницца
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мец
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ланс
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Нант
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Клермон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2.
Монпелье
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Тулуза
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Мец
 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Гавр
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ПСЖ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ренн
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лилль
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Нант
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Клермон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Страсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ланс
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Монако Минамино Такуми 3 (2)
Брест Дель Кастильо Ромен 3 (1)
Монпелье Адамс Акор 3
Монпелье Аль-Тамари Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Лион Кумбеди Саэль 3
Гавр Грандсир Самуэль 1 1
Нант Паллуа Николя 2
Лион Тальяфико Николас 2
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов.

    Главный судья: Делажо Вилли

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    • Прогнозы 40
    Монако 95% (38)
    X 2.5% (1)
    Ланс 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Ланс
    2.11
    3.90
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Монако - Ланс

    Исход игры
    Монако
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    Ланс
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (29)
    Меньше
    23.68% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (29)
    Нет
    23.68% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    60% (24)
    2:0 Монако
    12.5% (5)
    1:0 Монако
    7.5% (3)
    3:1 Монако
    5% (2)
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    Монако
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