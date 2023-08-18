  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Бари
0:0
Первый тайм: 45'
Палермо
0'
24' Желтая карточка
Ivan Marconi

Ход матча

15'
Шедлер Орельен
Дьяв Давиде
 
24'
 
Ivan Marconi

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Палермо
2.75
3.25
3.35
Все Коэффициенты
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
18
Дьяв
Давиде
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
32
Чеккарони
Пьетро
20
Aljosa
Vasic
6
Штулац
Лео
4
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Бари
4-3-1-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Бари
Палермо

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СC
0:2
СC
0:0
СC
2:2
СC
1:1
СB
1:1
СB
0:3
К
1:0
СB
2:1
СB
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.71

Среднее время на гол

80
52

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
79

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 1 0

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1
Палермо
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2
Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0
Команда И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бари
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Бари
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Палермо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ нарушителей
Палермо Ivan Marconi 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Палермо
2.75
3.25
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бари 0:0 Палермо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бари
Палермо
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 