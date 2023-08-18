Тур: 1. Стадион: Сан Никола.
Ход матча
24'
Статистика матча
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3 Удары по воротам 0
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2 Удары в створ 2
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2 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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5 Нарушения правил 9
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0 Жёлтые карточки 1
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0 Красные карточки 0
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58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.40 Победа «Бари»
-
22
Бренно
18
Дьяв
Давиде
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
20
Aljosa
Vasic
- Основной состав
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22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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18 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
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21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
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37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
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15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
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20 Aljosa VasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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23 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Бари
Палермо
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.63
Среднее время на гол
63
144
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.71
Среднее время на гол
80
52
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
79
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|1
|0
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1
Палермо
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2
Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0
|Команда
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|Команда
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|Команда
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- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Палермо
|Ivan Marconi
|1