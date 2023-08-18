Тур: 1. Стадион: Сан Никола.
0'
24' Желтая карточкаIvan Marconi
50' Красная карточкаМайта Маттиа
50' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
51' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
64' Желтая карточкаБрунори Маттео
66' Вторая желтая карточкаДи Чезаре Валерио
67' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
0:0
69' Не забитый пенальтиДи Мариано Франческо
70' Желтая карточкаБенали Ахмед
73' Желтая карточкаAljosa Vasic
75' Желтая карточкаИнсинье Роберто
90' Желтая карточкаМенез Жереми
90' Желтая карточкаБренно
90'+15
Ход матча
24'
50'
51'
64'
67'
69'
70'
73'
75'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
7 Жёлтые карточки 4
-
2 Красные карточки 0
-
304 Количество передач 364
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
18
Дьяв
Давиде
37
Матею
Алеш
15
Ivan
Marconi
20
Aljosa
Vasic
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
-
20 Aljosa VasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Бари
Палермо
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.63
Среднее время на гол
63
144
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.71
Среднее время на гол
80
52
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
79
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|1
|1
|Майта Маттиа
|0
|1
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Бренно
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1
Палермо
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2
Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 1
|Бари
|Майта Маттиа
|1
|Бари
|Майелло Раффаэле
|1
|Бари
|Менез Жереми
|1
|Бари
|Бенали Ахмед
|1