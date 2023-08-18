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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Бари
0:0
Конец матча
Палермо
0'
24' Желтая карточка
Ivan Marconi
50' Красная карточка
Майта Маттиа
50' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
51' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
64' Желтая карточка
Брунори Маттео
66' Вторая желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
67' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
0:0
69' Не забитый пенальти
Ди Мариано Франческо
70' Желтая карточка
Бенали Ахмед
73' Желтая карточка
Aljosa Vasic
75' Желтая карточка
Инсинье Роберто
90' Желтая карточка
Менез Жереми
90' Желтая карточка
Бренно
90'+15

Ход матча

15'
Шедлер Орельен
Дьяв Давиде
 
24'
 
Ivan Marconi
50'
Майта Маттиа
 
50'
Ди Чезаре Валерио
 
51'
Сибилли Джузеппе
 
61'
Менез Жереми
Насти Марко
 
61'
Жужек Жан
Сибилли Джузеппе
 
64'
 
Брунори Маттео
66'
Ди Чезаре Валерио
 
67'
Майелло Раффаэле
 
69'
0:0
Ди Мариано Франческо
69'
 
Манкузо Леонардо
Штулац Лео
69'
 
Alessio Buttaro
Ivan Marconi
70'
Бенали Ахмед
 
73'
 
Aljosa Vasic
75'
 
Инсинье Роберто
78'
 
Nicolo Valente
Ди Мариано Франческо
78'
 
Солери Эдоардо
Инсинье Роберто
78'
 
Шарич Дарио
Aljosa Vasic
85'
Эджума Малком
Шедлер Орельен
 
85'
Пучино Раффаэле
Бенали Ахмед
 
90'
Менез Жереми
 
90'
Бренно
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 2 Красные карточки 0
  • 304 Количество передач 364
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
18
Дьяв
Давиде
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
32
Чеккарони
Пьетро
20
Aljosa
Vasic
6
Штулац
Лео
4
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Бари
4-3-1-2
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Бари
Палермо

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СC
0:2
СC
0:0
СC
2:2
СC
1:1
СB
1:1
СB
0:3
К
1:0
СB
2:1
СB
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.71

Среднее время на гол

80
52

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
79

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 1 1
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Бренно 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Брунори Маттео 1 0
Aljosa Vasic 1 0

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1
Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1
Палермо
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2
Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Бари Майта Маттиа 1
Бари Майелло Раффаэле 1
Бари Менез Жереми 1
Бари Бенали Ахмед 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Дьяв Давиде уходит с поля. Шедлер Орельен выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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