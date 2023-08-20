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Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Первый тайм: 14'
Специя
0'
0:1
8' Гол
Моро Лука

Ход матча

8'
0:1
Моро Лука
(Бандинелли Филиппо)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 18 Владение мячом, % 82
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Специя
3.80
3.06
2.36
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
6
Гирингелли
Лука
30
Джорджини
Андреа
55
Мазиелло
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
18
Ровер
Маттео
21
Тайт
Фабиан
28
Raphael
Kofler
24
Simone
Davi
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
17
Журковски
Шимон
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
11
Ципот
Тио
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
Зюйдтироль
4-4-2
Специя
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Специя

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

LPC
2:1
СCB
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 1 1
Бандинелли Филиппо 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0
Специя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3
Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Специя
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Зюйдтироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Специя
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Зюйдтироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Зюйдтироль
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Депаоли Фабио 1
Козенца Ариоли Алессандро 1
Тернана Ди Стефано Филиппо 1
Козенца Massimo Zilli 1
Козенца Тутино Дженнаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Специя
3.80
3.06
2.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Зюйдтироль 0:1 Специя онлайн

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